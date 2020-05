Specialişti: COVID-19 nu se răspândeşte prin apă. Scăldatul în piscină sau mare nu e un pericol

Experţii în sănătate publică din Statele Unite au transmis că noul coronavirus nu trăieşte în apa din piscine şi, potrivit Centrului de Control şi Prevenire a Bolilor din SUA, „Nu există dovezi că COVID-19 se poate transmite prin utilizarea piscinelor şi a căzilor”, scrie The New York Post, citat de Mediafax. Clorul din apa din piscine este fatal pentru noul coronavirus. „Cantitatea medie de clor dintr-o piscină va ucide virusul”, a explicat Roberta Lavin, profesor de medicină la Universitatea din Tennessee's College of Nursing.În mod similar, oamenii de ştiinţă spun că virusul este puţin probabil să se dezvolte în apa sărată a oceanelor şi mărilor. De asemenea, lacurile sunt considerate o zonă sigură pentru scăldat deoarece, deşi apa dulce nu are proprietatea de a ucide microbul, este puţin probabil ca acesta să fie asimilat dată fiind cantitatea mare de apă. „Probabil ar trebui ca cineva să bea toată apa dintr-un lac pentru a lua virusul”, a spus Paula Cannon, profesoară de microbiologie moleculară şi imunologie la Keck School of Medicine. „Efectul de diluare este atât de puternic”, a adăugat aceasta.Dacă scăldatul este sigur, statul la plajă nu e la fel, avertizează specialiştii. Este posibil ca virusul să nu poată înota, dar poate supravieţui pe suprafeţele uscate. Din acest motiv, este important ca persoanele care aleg să facă plajă în această perioadă în zone, să se asigure că au dezinfectat bine suprafaţa şezlongurilor, a balustradelor sau a altor zone cu care intră în contact.