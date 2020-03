Un doctor care s-a întâlnit cu Vladimir Putin săptămâna trecută, infectat cu Covid-19

Foto: Alexei Druzhinin/Russian Presidential Press and Information Office/TASS/Profimedia Images

"Putin este testat în mod regulat. Totul este normal", a reacționat imediat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui, potrivit agenției Interfax.Foarte activ pe rețeaua socială Denis Protsenko a confirmat că este infectat dar nu are simptome îngrijorătoare. "Da, testul la CoV este pozitiv, dar mă simt foarte bine. Mă izolez în biroul meu unde sunt toate condițiile pentru telemuncă (...) Cred că imunitatea pe care am construit-o în această lună își va face treaba", a asigurat el.Președintele rus, 67 de ani, s-a întâlnit cu doctorul când a vizitat spitalul Kommunarka, în periferia Moscovei, și care a devenit în ultimele săptămâni principalul loc de tratare a bolnavilor Covid-19.Cei doi și-au strâns mâna în fața fotografilor, au luat liftul împreună și au discutat fără mască sanitară.Începând de luni, o mare parte a Rusiei a fost plasată sub măsuri stricte de carantină.