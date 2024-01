Copii&Părinți - Powered by MedLife Vineri, 05 Ianuarie 2024, 11:51

A călători este de departe cel mai frumos și mai dorit lucru pentru mulți dintre noi. Doar că, odată deveniți părinți, lucrurile se complică puțin. Nu în sensul că nu mai sunt posibile călătoriile, ci că devin ceva mai complicate atunci când avem copii.

Călătoriile cu copiii sunt frumoase, dar epuizante Foto: © Pavel Losevsky | Dreamstime.com

Iată potețialele beneficii ale călătoriilor fără copii pentru viața de familie, călătorii care ar trebui să intre în rutina părinților.

1. Timp pentru tine

Nu este un secret pentru nimeni că atunci când ești părinte este mai dificil să-ți faci planuri numai pentru tine. Și de cele mai multe ori nici nu îndrăznești să-ți faci planuri de călătorie din care copilul nu face parte. Ori pentru că nu ai cu cine să îl lași, ori pentru că nu ai putea pleca la drum cu un așa sentiment de vinovăție în suflet. Unde mai pui că nici nu concepi că ar mai putea să existe noțiunea de „timp pentru tine”. Ei bine, avem o veste foarte bună: nu numai că ai dreptul la acest timp pentru tine, ba mai mult, să ți-l oferi este și în beneficiul copilului, pentru că dacă părinții sunt relaxați și au timp doar pentru ei întreaga familie va avea de câștigat.

2. Nestresat, mai relaxat

Este bine ca cei mici să știe că părinții lor sunt indivizi cu propriile nevoi, dorințe și pasiuni și că au propria identitate, dincolo e a fi mama sau tatăl cuiva. Și că, în virtutea acestui drept la identitate, au voie să aibă și propriul timp, de petrecut așa cum vor. Poate fi o oră pe zi, poate fi o zi pe săptămână sau poate fi o vacanță în toată regula, pe an. Sau măcar o mini-vacanță... E drept, implică ceva logistică, dar nu e imposibil. Dar acel timp este esențial atât pentru sănătatea părinților cât și a copiilor.

Într-o călătorie fără copil te vei relaxa și vei diminua cu mult nivelul de stres. Poate nu chiar din prima zi, când gândul încă îți este la el. Într-un articol publicat de National Family Council, experții recomandă părinților aflați în călătorie ar trebui să-și sune copiii numai după prânz sau înainte de culcare și să nu petreacă la telefon cu ei mai mult de zece minute de apel.

Dar după toate telefoanele date și toate asigurările primite că lucrurile stau bine, că nu ai niciun motiv să te îngrijorezi, o să începi să te relaxezi. O să vezi cum este să te trezești la ce oră vrei, să nu trebuiască să pregătești micul dejun și nici să te grăbești să ajungi undeva cu copilul. Că nu trebuie să controlezi teme sau să faci planuri pentru ce vei servi la cină. Că nu mai trebuie să privești lucrurile prin ochii copilului și să ii cont de ce interesele și puterile lui, de ce îi place sau cât poate el să facă.

Într-o călătorie fără copil poți – în sfârșit! – să vezi lucrurile prin proprii ochi, să ai momentele tale. Să mergi pe jos kilometri întregi pentru a te bucura de locurile în care te afli, să stai într-un muzeu ore în șir, contemplând fiecare tablou, fiecare exponat. Să mănânci de prânz mult după ora consacrată acestuia și, de asemenea, să te culci târziu, dupa ce vei fi obosit de atâta plimbare și distracție. Sau, dacă nu ești genul petrecăreț, nu ești adeptul plimbărilor epuizante, consumatoare de energie, poți avea privilegiul de a-ți putea asculta... gândurile.

3. Mai concentrat pe nevoile copilului

Desigur, un părinte care pleacă într-o călătorie fără copil, se va gândi adesea la el și îi va fi dor de acesta, ceea ce va face ca reîntâlnirea să fie una încărcată de emoție, în care și unul, și celălalt, se vor concentra pe toate lucrurile pe care le iubesc unul la celălalt, simțindu-se recunoscători că se au.

Ce are copilul de câștigat când părintele își oferă o mini-vacanță fără el? Are de câștigat un părinte care se întoarce acasă odihnit și... resetat. Un părinte revigorat, cu o stare de bine, dornic să își reia rolul de părinte. Mai mult chiar: un părinte relaxat care parcă are și mai multă răbdare și este mai concentrat pe nevoile copilului. Un părinte reîntors odihnit la copil va fi mai prezent în viața lui și va avea mai multă energie pentru a se implica în activități alaturi de acesta.

4. Este benefic pentru sănătatea mintală

Odată devenit părinte, știi că viața ta se va schimba, doar că nu ți-ai imaginat că atât de profund. Cum nu ți-ai imaginat nici că îți va afecta relațiile cu prietenii sau chiar partenerul. În realitate, aceste lucruri se pot întâmpla, iar uriașa responsabilitate resimițită poate duce uneori la depresie. Iată unul dintre principalele motive pentru care părinții ar trebui să petreacă timp și fără copii. De dragul lor!

Poate că pare ciudată această abordare, dar de bunăstarea lor psihică depinde și bunăstarea psihică a copiilor. Cui i-ar fi de folos un părinte depresiv?! Sau unul care dă semne de oboseală... În niciun caz părintele n-ar trebui să se simtă vinovat că „și-a luat liber” pentru o scurtă perioadă de timp de la îndatoririle sale, pentru că se va întoarce la copii într-o versiune mult mai bună, iar un părinte mai fericit își va face și copiii mai fericiți.

5. O relație de cuplu mai bună, responsabilitate și independență pentru copil

Recomandarea făcută cel mai des părinților este aceea de a petrece timp de calitate cu copilul. Lucru de altfel important. Însă la fel de important s-a demonstrat că este și să se petreacă timp în cuplu, fără copii, pentru sănătatea și consolidarea relației. A lăsa copiii în grija bunicilor într-un week-end (chiar și mai mult de două zile), nu este o tragedie pentru nimeni. Dimpotrivă.

Bunicii sunt bucuroși să stea cu nepoții lor, iar cu această ocazie copiii au o experiență de învățare în a petrece timp cu alte persoane, în a-și asuma mici responsabilități pe perioada în care părinții lipsesc, în a învăța să fie independenți. Mentalitatea că părintele trebuie să fie mereu alături de copil îi transmite acestuia un fel de fragilitate, pe care o poate interioriza. În schimb, oferindu-i credit că este suficient de puternic și rezistent pentru a sta fără el pentru o perioadă de timp, îl ajută pe copil să capete încredere in el, a explicat Anna Hiatt Nicholaides, psiholog clinician și membră a American Psychological Association. Faptul că pleci într-o călătorie fără copii, nu este un act de egoism și nu trebuie să resimți un sentiment de vină pentru asta. Spre binele copiilor poți „lucra” chiar și când ești departe de ei.

6. Părintele devine un exemplu care îi va fi de folos în viața de adult

A avea copiii permanent în preajmă, a fi presat de responsabilitățile față de ei, poate modifica dinamica unei relații, îngreunând până și conversațiile de bază cu partenerul. O călătorie fără copii este antidotul suprem într-un astfel de impas. De exemplu, în acele cupluri în care există opinii diferite în privința creșterii și educației copiilor, o discuție relaxată pe această temă și punerea de acord a celor doi părinți asupra unor subiecte sensibile, poate avea succes.

Reîncărcarea rezervelor mentale și emoționale este o formă importantă de îngrijire de sine, care te poate face un părinte mai bun. În plus, a-ți permite, ca părinte, să ai un timp al tău, pentru tine, este un exemplu de grijă de sine, exemplu pe care și copilul îl poate urma în viața lui de adult, având mai multă grijă de propria persoană. (Foto: Dreamstime.com)