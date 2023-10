CONFIDENTIAL Joi, 19 Octombrie 2023, 05:54

Întâlnirea bilaterală dintre președintele chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin s-a desfășurat în Sala Mare a Poporului din Beijing. "Cele două țări ale noastre au aprofundat încrederea politică reciprocă și au menținut o coordonare strategică strânsă și eficientă", a declarat Xi, citat de presa chineză și presa italiană.

Vladimir Putin și Xi Jinping Foto: Sergey Guneev / Sputnik / Profimedia

"Volumul nostru de schimburi comerciale bilaterale a atins un nivel record și se apropie de obiectivul de 200 de miliarde de dolari", a menționat Xi Jinping, potrivit CCTV.

Xi i-a cerut lui Putin mai multe eforturi comune din partea Beijingului și a Moscovei pentru "apărarea corectitudinii internaționale" și a "justiției". În declarațiile de deschidere ale întâlnirii bilaterale, a informat presa de stat de la Beijing, Xi a salutat eforturile de "coordonare strategică strânsă și eficientă" dintre cele două țări.

Rusia și China, "precum majoritatea țărilor, împărtășesc dorința unei cooperări egale în lume", a spus anterior Putin, în timp ce vorbea la ceremonia de deschidere a forumului privind Belt and Road Initiative (BRI). Liderul de la Kremlin și-a dedicat o mare parte din discurs, lăudând China și succesul acesteia în cadrul BRI. "Când începem ceva mare, ne așteptăm să aibă succes, dar având în vedere scara globală, este greu să ne așteptăm ca totul să meargă bine. Prietenii noștri chinezi au făcut asta", a spus țarul.

Avionul lui Putin a aterizat pe aeroportul din Beijing în jurul orei locale 9:30. Misiunea liderului rus este prima la o mare putere mondială, după mandatul de arestare emis împotriva sa de Curtea Penală Internațională pentru presupuse crime de război în Ucraina.

Anul acesta, Beijingul a mediat un acord între foștii inamici regionali Iran și Arabia Saudită, care au revenit la relații normale după un deceniu de tensiuni dure. Reprezentantul special chinez Zhai Jun se va afla în Orientul Mijlociu săptămâna aceasta, pentru a face eforturi pentru o încetare a focului și discuții de pace, a anunțat ministrul chinez de externe, Wang Yi.

Observatorii se așteaptă la puține surprize de la vizita liderului rus în China, considerând întâlnirea cu Xi mai degrabă un gest simbolic al sprijinului Beijingului pentru Moscova: interesante vor fi, însă, semnalele asupra strânsei dependențe economice și diplomatice a Rusiei față de China.

Pe lângă războiul împotriva Ucrainei, printre dosarele de pe agenda celor doi lideri se numără și conflictul dintre Israel și Hamas, pe baza căruia Putin își propune să rupă izolarea internațională, propunându-se ca mediator, având în vedere relațiile cu care se lăuda cu liderii lumii islamice. China, ca și Rusia, are o relație strânsă cu Iranul, unde conducerea clericală sprijină atât Hamas, cât și Hezbollah, gruparea militantă libaneză care ar putea deschide un al doilea front împotriva Israelului.

Putin: Relațiile Rusiei cu multe țări europene sunt "menținute și chiar dezvoltate" în ciuda sancțiunilor și "una dintre aceste țări este Ungaria"

La Beijing, Putin s-a întâlnit cu premierul ungar Viktor Orban. Relațiile Rusiei cu multe țări europene sunt "menținute și dezvoltate", în ciuda sancțiunilor și "una dintre aceste țări este Ungaria", a spus președintele rus.

La rândul său, Orban a scris pe Facebook că "azi în Europa toată lumea se întreabă dacă va exista o încetare a focului în Ucraina. Şi pentru noi, maghiarii, cel mai important este ca valul de refugiați, sancțiunile și războiul din țara vecină să ia sfârșit". Potrivit purtătorului de cuvânt al lui Orban, cei doi lideri au discutat și despre "cooperarea ruso-maghiară în domeniile aprovizionării cu petrol și gaze și despre energia nucleară".

Orban: Ungaria "încearcă să salveze tot ce poate" în relațiile cu Rusia

Ungaria "încearcă să salveze tot ce poate" în relațiile cu Rusia, a spus premierul ungar, potrivit căruia țara sa "nu și-a dorit niciodată un conflict cu Rusia. Dimpotrivă, obiectivul nostru a fost întotdeauna stabilirea și extinderea contactelor reciproce, și am reușit. Totuși, din cauza operațiunii militare și a sancțiunilor, relațiile noastre au avut mult de suferit".

"Suntem interesați să menținem cooperarea nu doar la nivel de comunicare, ci și la nivel economic, atât timp cât acest lucru este posibil", a continuat Orban, mulțumind companiei de stat ruse de energie atomică Rosatom, care construiește o centrală nucleară în Ungaria, precum și companiei Gazprom pentru faptul că respectă în continuare contractele existente. "Așadar, am reușit să salvăm mult din ceea ce am realizat, nimănui nu-i place să vadă rezultatele muncii sale realizate în trecut, anulate din motive pentru care nu are nicio vină".

Președintele chinez Xi și-a exprimat aprecierea față de prim-ministrul maghiar Orban, pentru că "a aderat de mult timp la o politică prietenoasă față de China" și pentru că "a sprijinit activ construirea comună a Inițiativei Belt and Road", Noul Drum al Mătăsii, care sărbătorește anul acesta a zecea aniversare.

Părțile, a spus Xi în cadrul întâlnirii bilaterale de la Beijing, pe marginea celui de-al treilea forum BRI, care va avea o cină de gală în această seară și mâine, ceremonia de deschidere, "ar trebui să lucreze pentru a finaliza și a face să funcționeze calea ferată Budapesta-Belgrad, în timp util".

China, a adăugat Xi, potrivit presei de stat, este pregătită să crească importurile de produse agricole de înaltă calitate din Ungaria. Președintele chinez a declarat că este pregătit să lucreze cu Ungaria "pentru a continua să ghideze cooperarea dintre Beijing și țările din Europa Centrală și de Est în direcția corectă și să promoveze seria de progrese constante și susținute în relațiile dintre China și Europa", în general.

Liderul chinez și-a exprimat, de asemenea, aprecierea pentru participarea lui Orban la toate cele trei forumuri BRI organizate de Beijing până acum, începând cu primul în 2017, al doilea în 2019 și până la ultimul, care va avea cea mai importantă zi azi.

