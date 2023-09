Articol susținut de Asociația „Salvează o inimă" Miercuri, 20 Septembrie 2023, 09:53

În inima unei mame singure bate un curaj de nezdruncinat și o iubire necondiționată pentru fiica ei. Povestea lor este una de sacrificiu, luptă și speranță, o poveste care vorbește despre forța extraordinară a dragostei părintești și a determinării de a depăși orice obstacol.

Daria Nechita Foto: Asociația "SALVEAZĂ O INIMĂ"

Daria are 14 ani și suferă de o tulburare genetică neurologică rară: Sindromul Rett, o formă de autism. Vorbim despre o mutație genetică ce afectează modul de funcționare a creierului, cauzând o pierdere progresivă a abilităților motorii și a vorbirii.

,,Totul a început pe când Daria era doar un bebeluș. Ne bucuram ca orice părinți să auzim prime cuvinte: ,,mama", ,,tata", ,,apa", ,,papa" și o sorbeam din priviri când se juca fericită cu mingea și alte jucării. Cu timpul am observat că nu mai era interesată de lumea din jur, nu se mai juca, nu ne mai striga, cuvintele au dispărut treptat. Am suportat cu greu diagnosticul, dar nu am renunțat niciodată. Toate economiile noastre au mers timp de 11 ani pe terapii intensive: logopedie, kinetoterapie, terapie prin muzica și multe altele. Am făcut tot ce s-a putut astfel încât starea ei să se amelioreze," ne-a mărturisit cu lacrimi în ochi Laura, mama Dariei.

Fetița este 100% dependentă de prezența unui adult. Daria nu vorbește, astfel nu știi de ce are nevoie, ce simte, ce gândește. Este însă un copil cuminte, liniștit, sociabil. Frecventează cursurile unei școli speciale, iar Laura este singura care îi este alături. Vorbim de un părinte singur, rămas cu salariul minim pe economie, care se străduiește zi de zi să-i aline suferința. Dar viața nu se sfiește să-i aducă provocare peste provocare.

,,Uneori simt că mă lupt cu morile de vânt. Ne confruntăm cu tot felul de complicații declanșate de acest sindrom. În acest moment, o formă gravă de scolioză îi pune viața în pericol. Dacă nu se intervine imediat chirurgical, organele sale interne vor fi pur și simplu strivite în cutia toracică. Am încercat să rezolvăm problema cu un corset medicinal, dar totul a fost în zadar."

Laura nu s-a dat însă bătută și a căutat ajutor de specialitate în Germania. Astfel, după ani de tratamente și măsuri preventive, Daria are acum nevoie de o operație vitală. Intervenția chirurgicală ce îi poate salva viața costă însă peste 36.000 euro, o sumă pe care o mamă singură nu și-o poate permite.

În sprijinul unei mame atât de greu încercate și a unei fetițe ce nu a știut ce e copilăria, Asociația Salvează o inimă a lansat o campanie de strângere de fonturi. Cei care doresc să contribuie la tratamentul și recuperarea Dariei pot folosi detaliile de mai sus pentru donații și pot oferi o rază de speranță în viața acestei familii curajoase.

Pentru donații accesați: https://salveazaoinima.ro/daria-nechita/

Denumire entitate: Asociația „SALVEAZĂ O INIMĂ"

Cod de înregistrare fiscală: 31015982

Cont RON: RO05BTRL00701205W82870XX

Cont EUR: RO28BTRLEURCRT00W8287001

Cont USD: RO68BTRLUSDCRT00W8287001

Cod SWIFT: BTRLRO22

Cod BIC: BTRL

Banca Transilvania

Vă rugăm să specificați în transferul bancar, la detaliile plății, numele DARIA NECHITA

