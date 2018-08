Clubul pasionaților: De ce să consumăm pește și fructe de mare vara? Rețete rapide, recomandate de Chef Liviu Preda

Material susținut de Selgros România

Așadar, ce putem mânca vara? Mâncăruri lejere, cu conținut redus de grăsime, care să poată fi digerate repede și să nu crească senzația de disconfort.Pe lângă salate, legume și fructe, peștele și fructele de mare sunt alimente cu gust de vară care se gătesc mult mai repede, comparativ cu alte tipuri de carne.Iată câteva motive pentru care ar trebui să consumăm mai mult pește și fructe de mare în această perioadă:Peștele este ușor de digerat, comparativ cu carnea animalelor terestre, datorită structurii diferite a mușchilor striați sau a grăsimii intra-musculare. Efectul unei digestii rapide se reflectă atât în starea bună de după masă, cât și în lipsa somnolenței frecvent întâlnită după consumul altor tipuri de mâncare.De asemenea, reprezintă o sursă excelentă de proteine și cantități semnificative de vitamine liposolubile, în special vitamina A și D. Carnea de pește conține cantități semnificative de iod și seleniu, două minerale rar întâlnite în alte alimente, și care au un rol important în formarea hormonilor tiroidieni sau în sistemul antioxidant al corpului.Consumul de pește este sectorul alimentar cu una dintre cele mai mari creșteri la nivel mondial, an de an. Cu toate acestea, România este mult sub media europeană, cu cca 6,5 kg de pește consumat pe cap de locuitor, comparativ cu 20 kg/cap locuitor în restul Europei. Țările precum Franța, Spania sau Portugalia consumă în medie 40kg de pește cap de locuitor.Este cunoscut ca un bun antiinflamator și un antioxidant foarte puternic. El se remarcă prin cantitatea impresionantă de seleniu, conținutul ridicat în complexul de vitamine B și mult căutatele grăsimi sănătoase, omega 3 și omega 6. Consumul de ton ajută la prevenirea bolilor cardiovasculare și este ideal pentru cei care vor să scadă în greutate, deoarece are puține calorii și un conținut mare de proteine.Barbunul se bucură de o mare apreciere în rândul gurmanzilor grație faptului că, având carnea mai grasă, gustul lui se apropie de cel al fructelor de mare. Conține vitamine precum B3, B9 sau B12 și este bogat în fosfor. Gustul său mediteranean este pus în valoare mai ales dacă este gătit la grătar.Carnea sa este bogată în conținut de fier, care contribuie la prevenirea și combaterea anemiei dar și alte minerale precum potasiu și seleniu. Chefalul conține iod, un oligomineral esențial pentru funcționarea normală a tiroidei și, implicit, pentru arderea grăsimilor. Icrele acestui pește sunt la mare căutare, fiind chiar considerate o alternativă a caviarului.Este un pește plat marin, corpul asimetric, aproape rotund, ambii ochi pe partea stânga a corpului, fără solzi, doar cu protuberanțe osoase distribuite neregulat. Această specie trăiește în adâncurile mării, pe straturile nisipoase și mâloase a acesteia. Creșterea calcanului a început în anii 1970 în Regatul Unit și a fost apoi dezvoltată în Franța și Spania. Carnea sa conține vitaminele: B9, B12 și B3, în plus, mai conține și minerale, cum ar fi: potasiu, fosfor sau magneziu.Apropo, mare atenție, calcanul produce enzime toxice, de aceea: 150 g file de ton, 80 g cartofi, 30 g ciuperci, 15 g ardei iute, 20 g ridichi, 30 g broccoli, 5 g sare și piper, 30 ml ulei .: Tonul se șterge cu o hârtie de bucătărie, se unge bine cu ulei, apoi se asezonează cu sare și piper. Se prăjește pe ambele părți la foc iute câte 2-3 minute pentru a obține o crustă frumoasă și pentru a sigila sucurile în interiorul fileului. Tonul se poate consuma făcut mediu (de obicei), dar și în sânge sau bine făcut. Aceste diferențieri se pot ușor realiza în tigaia grill ajustând timpul de prăjire dorit.Ca garnitură vă propunem legumele făcute în aceeași tigaie grill.150 g barbun file (o bucată), 20 g ulei de măsline, 10 g usturoi, 2-3 fire cimbrișor verde, 50 g ciuperci, 75 g ardei tricolor, 50 g morcov, 50 g zucchini, 10 g coriandru, sare, piper.: Deoarece barbunul are o textură delicată - ceea ce îi permite o gătire rapidă - vom începe cu legumele la grătar. După spălare, curățare și tăiere la dimensiunea dorită, le condimentăm cu sare, piper, ulei de măsline și ierburi aromatice. Dacă nu avem posibilitatea de a le găti la grătar cu lemne, ne putem ajuta de o tigaie nonaderentă. Acestea se vor găti la un foc mic, cca 7-10 minute. Când legumele sunt gătite conform dorinței consumatorului, îndepărtăm de pe flacără și adăugăm coriandrul tocat. Garnitura fiind gata, ne putem apuca de pește pentru a pregăti farfuria noastră mediteraneană. Fileul de pește se va tapeta cu un prosop de bucătărie și cu ajutorul unui mojar vom pregăti pasta pentru aromatizarea peștelui. În mojar vom amesteca usturoi, sare și ulei până vom obține o pastă tartinabilă. Cu această pastă vom unge bine fileul de pește. Gătim peștele într-o tigaie nonaderentă la o temperatură medie. Peștele este introdus în tigaie prima dată cu pielea în jos pentru 3 minute după care îl mai lăsăm 1 minut pe cealalată parte. Astfel obținem un pește cu o textură crocantă dar și foarte suculent.: 200 g file de chefal, 30 g broccoli, 50 g paste de casă, 30 g ciuperci, 15 g usturoi, 50 ml smântână lichidă, 30 g unt de homar, 5 g tarhon proaspăt, 15 g sparanghel, 10 g ridichi, 5 g piper, 15 ml ulei de măsline, 20 g morcov violet, 30 g unt.: Fileul de chefal se asezonează cu sare și piper, după care se prăjește la foc mic, pe fiecare parte, timp de 4 minute, iar ulterior se lasă la odihnit. Pastele de casă se fierb în apă cu sare și se sotează cu usturoi tocat foarte fin, unt de homar, tarhon proaspăt și un pic de smântână lichidă. Legumele se sotează ușor, cu usturoi, ulei de măsline, sare și piper. La final, se pun câteva cubulețe de unt la un foc moderat și se acoperă cu un capac și în câteva minute avem o garnitură absolut delicioasă. Avem peștele și sosul gata și legumele fierbinți, nu ne rămâne decât să ne bucurăm de pește!200 g file de calcan, 100 g morcovi baby, 50 g păstârnac, 15 g tarhon, 30 g unt de homar, 15 ml smântână lichidă, 15 g smochine, 5 g cafea boabe, 15 g pesmet, 5 g sare, 5 g piper, 10 g ulei.Calcanul este un pește pe care ne putem mândri că-l avem în apele teritoriale și are o carne foarte delicată. Probabil cel mai gătit pește în restaurantele cu stele Michelin din întreaga lume. Fileul trebuie tapetat, condimentat și copt la cuptor la o temperatură de 160°C, timp de 7-8 minute, timp în care putem pregăti garnitura care i se potrivește perfect - legume: morcovi baby, păstârnac, tarhon proaspăt, unt, sare și piper, toate la foc moderat și cu capac deasupra. Condimentăm legumele și le montăm pe farfurie, după care fileul de pește copt poate fi pus deasupra. Tocăm 15g tarhon proaspăt, pe care îl servim împreună cu pește aburind și legumele perfect sotate, cât să nu fie nici tari, dar nici prea moi. Important la acest preparat este sosul de homar: punem la topit untul de homar într-o tigaie cu sare și piper, după care adăugăm un pic de usturoi și smântână lichidă. 