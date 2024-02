ALEGERI SUA 2024 Marți, 27 Februarie 2024, 12:34

Un congresman american a depus luni în Congresul de la Washington o rezoluție care cere Cabinetului președintelui Joe Biden să îl înlăture din funcție prin invocarea celui de-al 25-lea Amendament al Constituției SUA, relatează The Hill.

Joe Biden Foto: Evan Vucci / AP / Profimedia

Rezoluția depusă de congresmanul republican Ken Buck din statul Colorado se bazează pe raportul procurorului special Robert Hur, care a decis mai devreme în cursul lunii februarie să nu îl inculpe pe președintele Joe Biden pentru gestionarea necorespunzătoare de documente secrete.

Însă raportul procurorului a dat o lovitură puternică echipei de campanie a lui Joe Biden în condițiile în care investigatorii au concluzionat că președintele SUA este un „om în vârstă cu o memorie proastă”.

În raportul său de 388 de pagini, Hur se referă în special la un interviu de cinci ore, întins pe parcursul a două zile, cu Joe Biden, în timpul căruia spune că a observat că „memoria sa s-a înrăutățit”. „Nu-și mai amintea când a fost vicepreședinte”, nu mai știa exact în ce an a început sau s-a încheiat mandatul său și nici exact anul în care a murit fiul său cel mare, Beau, a susținut el.

Biden a respins furios aceste concluzii în timpul unei conferințe de presă în care a făcut însă o nouă gafă majoră, a treia în decurs de doar o săptămână la momentul respectiv, confundându-i pe președinții Mexicului și Egiptului.

„Raportul Hur a vorbit în sfârșit despre ceea ce mulți americani au văzut cu ochii lor, că președintele Biden nu mai este apt să se achite de îndatoririle critice ale biroului său”, a declarat congresmanul Ken Buck pentru The Hill.

„Raportul enumeră numeroase cazuri, iar acestea au fost văzute și de către public, care arată că președintele Biden suferă aparent de declin cognitiv”, a mai spus el, adăugând că a „a venit momentul ca vicepreședintele și Cabinetul să pună țara noastră pe primul loc și să meargă înainte cu invocarea celui de-al 25-lea Amendament”.

Ce prevede al 25-lea Amendament al Constituției SUA

Acest amendament al Constituției SUA, adoptat în 1965 după asasinarea președintelui Kennedy, stipulează condițiile de succesiune a puterii executive în cazul în care președintele devine incapacitat. La Paragraful 4, el prevede că:

„Ori de câte ori Vicepreşedintele şi o majoritate fie a funcţionarilor principali ai departamentelor ramurii executive, fie a unui alt organ stabilit prin lege de către Congres transmit Preşedintelui pro tempore al Senatului şi Preşedintelui Camerei Reprezentanţilor o declaraţie scrisă conform căreia Preşedintele este incapabil să, indeplinească împuternicirile şi sarcinile funcţiei sale, Vicepreşedintele va prelua imediat împuternicirile şi sarcinile funcţiei ca locţiitor al Preşedintelui”.

Acest amendament al Constituției SUA nu a fost folosit niciodată pentru a înlătura un președinte din funcție însă o rezoluție din Congres i-a cerut fostului vicepreședinte Mike Pence să invoce puterea în cauză după asaltul mortal asupra Dealului Capitoliului din 6 ianuarie 2021.

Republicanii amintesc de al 25-lea Amendament în contextul campaniei electorale din SUA

Presa americană scria la momentul respectiv că cel puțin doi membri de rang înalt ai cabinetului lui Donald Trump, acuzat de incitarea susținătorilor săi, au discutat despre idee: secretarul de stat Mike Pompeo și șeful Trezoreriei Steve Mnuchin.

Pence a refuzat însă să invoce acest amendament împotriva președintelui Donald Trump.

The Hill notează că mai mulți congresmeni republicani au vehiculat ideea invocării celui de-al 25-lea Amendament pentru înlăturarea din funcție a lui Biden, dar că Buck este primul care a depus o rezoluție în acest sens.

Majoritatea analiștilor notează însă că ea are zero șanse de reușită și ar trebui privită în lumina campaniei electorale ce are loc în SUA.