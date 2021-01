SUA: Doi dintre cei mai loiali miniștri ai lui Trump au discutat despre înlăturarea sa din funcție (surse)

Secretarul de stat Mike Pompeo și secretarul trezoreriei Steve Mnuchin au avut conversații informale în cadrul propriilor departamente despre al 25-lea Amendament, a cărui invocare ar declanșa un proces pentru înlăturarea lui Trump, potrivit a trei surse familiare cu discuțiile.Însă argumentele împotriva acțiunii au avut câștig de cauză, estimându-se că procesul ar dura peste o săptămână, anulând orice efect imediat pe care l-ar fi putut avea.În plus, era neclar dacă miniștrii interimari, care nu au fost confirmați de Senat, vor putea să voteze. Printre aceștia se numără și secretarul pentru securitate internă, Chad Wolf.Au fost exprimate de asemenea îngrijorări potrivit cărora înlăturarea lui Trump din funcție ar provoca și mai multe tensiuni în rândul bazei sale electorale și l-ar putea transforma într-un erou al extremei drepte, cauzând mai multe probleme pe termen lung.„Planul general acum este să lași să treacă timpul”, a afirmat un fost înalt oficial al administrației familiar cu discuțiile, adăugând că „va veni un moment al judecății pentru președinte dar nu este neapărat să aibă loc în următoarele 13 zile”.Mnuchin a refuzat să comenteze informațiile, aflându-se într-o vizită externă. Un oficial al Departamentului de stat a negat existența discuțiilor.Un actual oficial al administrației a afirmat că Pompeo ar fi strâns informații pentru următoarea întrunire a cabinetului chiar dacă nu este dispus să fie cel care conduce acțiunea.„Primul jurământ pe care l-a depus vreodată secretarul a fost la West Point (n.r. academia militară), iar acel jurământ a fost față de Constituție”, a declarat oficialul pentru CNBC.Eforturile de a-l înlătura pe Trump au rămas însă la nivelul de discuții între miniștri și angajații din departamentele lor, nefiind avansată nicio propunere oficială în acest sens.Alți miniștri ai cabinetului au afirmat că nu au fost contactați cu privire la o posibilă întrunire pentru a discuta problema.„Nu am avut niciun contact cu alți membri ai cabinetului în acea zonă și nici nu mă aștept să am vreunul”, a declarat secretarul agriculturii Sonny Perdue în timpul unei întâlniri din Georgia, unde și-a petrecut ultimele zile făcând campanie pentru verișorul său, fostul senator republican David Perdue.„Știu că unele persoane și-au depus demisia ceea ce, după cum am menționat anterior, este prerogativa lor”, a adăugat secretarul agriculturii făcând referire la mai mulți oficiali care și-au anunțat joi demisia după violențele de pe Dealul Capitoliului Mai târziu în cursul zilei de joi și ministrul transporturilor, Elaine Chao, și-a anunțat demisia, invocând „îngrijorarea” sa față de asaltul Capitoliului de către susținătorii președintelui Donald Trump Însă alți oficiali au ales să rămână cel puțin temporar în administrație pentru a încerca să asigure o tranziție cât mai lină pentru următoarea administrație.Printre aceștia se numără și Chris Liddell, adjunctul șefului cancelariei Casei Albe, acesta fiind însărcinat cu coordonarea procesului de tranziție.