Luni, 16 Octombrie 2023

În ultimii 5 ani, în București au fost amenajate 6 parcuri noi - Parcul Brățării, Parcul de pe bd. Timișoara, Parcul Sticlăriei, Parcul de la Lacul Morii, Parcul Liniei și Parcul Tudor Arghezi. Împreună au o suprafață de aproape 23 ha de spațiu verde. Care este preferatul vostru?

Parcul Sticlariei Foto: HotNews.ro/Catiusa Ivanov

Parcul de pe bd. Timișoara

Parcul a fost amenajat de Primăria Sectorului 6, în 2019, de la zero, pe o fostă autobază a societății de salubrizare. Suprafața sa este de aproape 2 ha. Copacii încă sunt mici, dar locul este o oază de verdeață între betoanele de pe bd. Timișoara. Lângă parc se construiește un cartier rezidențial uriaș. Deocamdată parcul nu este foarte frecventat, cel puțin ziua, însă după darea în folosință a blocurilor de lângă, probabil lucrurile se vor schimba.

Pentru amenajarea parcului, Primăria Sectorului 6 a investit circa 12 milioane lei fără TVA.

Parcul Teilor

Parcul a fost deschis în iunie 2020, fiind construit de Primăria Sectorului 3 de la zero, pe o fostă groapă de gunoi, într-o zonă săracă a Bucureștiului. Acesta are 7 hectare, fiind cel mai mare parc construit de la zero, după Revoluție, în București. Parcul are un lac artificial, câteva mii de copaci - tei, metasequoia, mesteacăn, stejar și salcie - și terenuri de sport.

La trei ani de la inaugurare, parcul încă este golaș, dar aproape toți arborii plantați s-au prins, iar gazonul, mai ales în zona centrală, unde este udat, arată foarte bine. Să vezi cum crește un parc este o lecție extraordinară, cât de ușor se taie un copac de 50-100 de ani și cât de greu crește unul.

Lacul artificial este plin de viață. Întrucât nu sunt locuri de joacă în parc, ziua locul este destul de pustiu.

Primăria construiește în parc o fântână arteziană de 10 milioane lei. Lucrările sunt în desfășurare. La baza parcului sunt în desfășurare și lucrările de amenajare a unei parcări.

În zona parcului s-au construit zeci de blocuri noi în ultimii ani, parcul atrăgând investițiile imobiliare.

Primarul Robert Negoiță declara, după inaugurarea parcului că amenajarea a costat undeva la 50 de euro/mp, în total. Lucrările au început în septembrie 2019 și s-au finalizat în vara anului 2020.

Bonus: parcul este recomandat pentru antrenamentele de alergare ce includ pante și scări.

Parcul Sticlăriei

Parcul Sticlăriei este un parc vechi, lăsat în paragină peste 30 de ani, care devenise o uriașă groapă de gunoi. În octombrie 2021, parcul a fost redeschis după ce Primăria Sectorului 2 a făcut curățenie acolo și mici lucrări de modernizare.

Parcul este unul atipic, nu are locuri de joacă, terenuri de sport, alei din beton sau pavele, însă natura este la ea acasă aici. Iubitorii de natură pot vedea aici cormorani, pițigoi, găinușe de baltă, măcăleandri, șerpi de apă, chirighițe, stârci, ciufi de pădure, chiar și o colonie de papagali Papagalul Micul Alexandru.

Toamna, locul este mai frumos ca niciodată (n.r. subiectiv).

Parcul are o suprafață de 5 ha, iar lucrările de modernizare au costat circa 3,4 milioane de lei.

Parcul de la Lacul Morii

După 20 de ani în care a stat în paragină, promenada de pe malul Lacului Morii a fost amenajată în 2022. Nu este vorba doar despre promenada de pe dig, ci și despre spațiul verde de la baza digului, în total o suprafață de circa 10.000 mp, practic un mic părculeț. Lucrările au costat 13 milioane lei.

Sursa foto: Ciprian Ciucu/Facebook

Primăria Sectorului 6 intenționează să construiască la Lacul Morii un parc de 16,6 ha, care să cuprindă insula de pe lac și zona dintre luciul de apă până în Chiajna. Consiliul Local Al Sectorului 6 a aprobat recent studiul de fezabilitate, valoarea lucrărilor fiind de circa 25-30 milioane de euro. "Parcul Lacul Morii va fi gata undeva prin vara sau toamna anului 2025", a anunțat recent primarul Ciprian Ciucu.

Bonus: mulți spun că de pe Lacul Morii se văd cele mai frumoase apusuri din București.

Parcul Liniei

Parcul Liniei - prima bucată - a fost deschisă în iunie 2023. Spațiul verde a fost amenajat de Primăria Sectorului 6 pe o fostă linie de cale ferată, care devenise depozit nelegal de deșeuri. Acesta are în prezent o suprafață de 4,5 ha, fiind în sparele Cora Lujerului. Lucrările de amenajare au durat 1 an și au costat 13,5 milioane de lei.

În luna iulie, au început lucrările și la faza II, până în spatele mall-ului AFI Cotroceni. Primăria va amenaja încă o bucată de parc cu o suprafață de 2,5 hectare. Primăria Sectorului 6 a anunțat că lucrările vor fi gata până la finalul acestui an sau cel mai târziu în primăvara lui 2024. Valoarea investiției este de 4.157.980 lei fără TVA.

Din vara anului 2024, vor începe lucrările la Faza 3, cea mai vastă, de 80.000 mp (se întinde între Valea Cascadelor și Lujerului).

Parcul Liniei va avea în total 4,2 km lungime și se va întinde de-a lungul fostei linii de tren care trecea, pe vremuri, pe lângă APACA și pe lângă tot Cartierul Militari. Va conecta Valea Cascadelor cu zona Doina Cornea, unde este și AFI Cotroceni.

Bonus: Parcul este unul contemporan și aici găsiți unul dintre cele mai spectaculoase locuri de joacă din București.

Parcul Tudor Arghezi

Parcul Tudor Arghezi, amenajat de Primăria Sectorului 4 pe bd. Metalurgiei, a fost deschis în luna septembrie, fiind cel mai nou parc din București. Spațiul verde are 4 hectare și a fost amenajat de la zero, într-o zonă unde s-au construit sute de blocuri noi în câmp, fără zone verzi, locuri de joacă, trotuare și alte facilități necesare.

Primăria are în plan să mai exproprieze teren în perioada următoare, ca să dubleze suprafața parcului, a anunțat primarul Daniel Băluță. Parcul are zone dedicate activităților sporturilor în aer liber - pistă de atletism cu o lungime de 1670 metri, o pistă pentru biciclete și o zonă de fitness - o fântână arteziană muzicală de 5 milioane de euro, o plajă ecologică, un spațiu special pentru animalele de companie, precum și o parcare supraetajată de 150 de locuri. Din parc lipsesc locurile de joacă, dar primarul spune că va rezolva această problemă.

Lucrările de amenajare a Parcului Tudor Arghezi au început în februarie 2022 și aveau termen de finalizare 18 luni. În total, investiția se ridică la circa 40 milioane lei, fără arteziană.

Bonus: Parcul merită vizitat seara, când fântâna arteziană este pusă în funcțiune, jocurile de lumină și culoare fiind impresionante pentru pasionați.