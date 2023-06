ADMINISTRATIE LOCALA Miercuri, 21 Iunie 2023, 10:43

Cozi de sute de persoane s-au format noaptea trecută și în această dimineață la grădinițele din Sectorul 3, care desfășoară programul „Grădinița de vară”. Părinții s-au așezat la coadă de cu seară și au făcut liste de așteptare, disperați că nu vor prinde loc și nu au ce să facă cu copiii pe timpul verii. Primarul Robert Negoiță spune că de înscrieri nu se ocupă Primăria, ci Inspectoratul Școlar, Primăria doar finanțează programul și a asigurat locuri suficiente. Primarul a fost la una dintre grădinițe pentru a discuta cu părinții și a dat asigurări că, dacă va fi nevoie, va suplimenta locurile.

Cozi la grădinițele din Sectorul 3 Foto: Inquam Photos / George Călin

„La Școala 88 erau aseară, la ora nouă, 80 de persoane ... Suntem în 2023 și stăm la cozi, cu dosare cu șină în mână. Ministerul da vina pe Primărie, Primăria da vina pe Minister. De ce nu ați detașat echipaje ale Poliției Locale pentru menținerea ordinii? Viceprimarul a venit aseară pe la școli. Sigur că da, facem, dregem și cu aia am rămas...Faceți înscrierea online dacă tot vreți modernizare”, a scris un cetățean pe pagina de Facebook a primarului Robert Negoiță.

„Am ajuns la Grădinița 88 la ora 6 dimineața și eram numărul 230 pe lista făcută de părinți... Noi suntem la Grădinița 88 de 2 ani, dar nu cred să prindem loc și pentru vară”, a scris un alt părinte.

„La Greierașul, coada s-a format de ieri seară, deci cei care am venit de dimineață stăm degeaba în teorie. Lista făcută la poartă deja a depășit numărul de locuri disponibile. La înscrierea online de anul trecut nu s-au primit cererile venite înainte de ora, la prezența fizică pare posibil”, scrie un alt părinte.

„Foarte urât ce se întâmplă acum la Grădinița nr. 196. 180 de locuri asigurate, 300 de părinți înscriși pe listele de așteptare”, a scris un alt părinte.

„S-au deschis atâtea corpuri noi, de ce nu ați lăsat Grădiniță de vară la fiecare în parte? Personalul prin rotație? La copii s-a gândit cineva, că schimbarea asta e grea? Noi ca adulți, când schimbăm locul de muncă, ne acomodăm mai greut, dar ei? Chiar nu se putea găși o altă soluție, în afara tipicului dosar cu șină? Avem servicii unde nu ni se permite nici măcar întârzierea, dar ce să mai vorbim de concediu de 2 luni jumate”, a scris un alt părinte.

„Mai ceva ca în perioada comunismului când se stătea la coadă pentru mâncare, acum stăm la coadă pentru a avea acces copiii la educație, supraveghere, astfel încât, noi părinții să putem merge la muncă, să putem să ne plătim dările către stat. Și mai ales, că aproape jumătate din salariu îl ia statul Deci, ajutorul unde este”, a scris un alt părinte.

Primarul Robert Negoiță a scris pe pagina de Facebook că primăria doar finanțează programul și nu se ocupă de înscrieri, dar ar fi locuri suficiente.

„Mi-au semnalat mai mulți cetățeni că la unele dintre unitățile de învățământ care derulează programul grădinița de vară, finanțat de Primăria Sectorului 3, părinții stau de acum la cozi, pentru a se înscrie mâine dimineață.

Primăria Sectorului 3 asigură finanțarea acestui program pentru a veni în sprijinul părinților ce nu-și pot lua concediu atât cât durează vacanța de vară, așa cum am reușit să facem în fiecare an.

Metodologia de înscriere s-a stabilit și se derulează prin unitățile de învățământ și Inspectoratul Școlar. Da, ne-am fi dorit să fi fost online, așa cum făceam când ne ocupam noi de creșe, însă decizia și organizarea sunt la unitățile de învățământ.

Numărul de locuri a fost stabilit în baza estimărilor făcute de unități și de Inspectorat ca urmare a discuțiilor cu părinții. Evident că în funcție de cereri, avem în vedere posibilitatea de a crește numărul acestora, dacă se impune. Dar în acest moment, discutăm de aproape 1.500 de locuri pentru vară la antepreșcolar și preșcolar, deci există locuri la mai multe grădinițe și creșe”, a scris Negoiță.

Acesta spune că părinții nu au motive de îngrijorare.

„Eu înțeleg teama părinților, dar nu consider că au motive de îngrijorare, mai ales că în niciun an nu am avut probleme cu aceste programe de vară”, a mai scris primarul.

Primarul s-a dus și la o grădiniță, pentru a discuta cu părinții, iar aceștia i-au reproșat că nu a asigurat locuri suficinte, că înscrierea nu se poate face online și de ce nu a asigurat mai multe locuri la grădinițele unde este cerere mare, ca micuții să poată merge la grădinița de lângă casă. Primarul a spus că vara trebuie să facă și lucrări de modernizare ale grădinițelor, iar personalul didactic are dreptul la vacanță.

Despre „Grădinița de vară” în Sectorul 3

Programul „Grădinița de vară” se va desfășura anul acesta în următoarele unități de învățământ din Sectorul 3:

Creșa Greierașul (arondată Grădiniței nr. 211) – nivel antepreșcolar – 270 de locuri;

Grădinița nr. 196: nivel antepreșcolar – 127 de locuri, nivel preșcolar – 180 de locuri;

Grădinița nr. 255: nivel preșcolar – 308 de locuri;

Școala Gimnazială nr. 88: nivel antepreșcolar – 135 de locuri, nivel preșcolar – 180 de locuri;

Grădinița 154: 6 grupe pentru preșcolari (120 de locuri);

Grădinița Peștișorul de Aur: 9 grupe pentru antepreșcolari (135 de locuri).

Condiții obligatorii de înscriere în cadrul programului “Grădinița de vară”:

Copilul a frecventat o unitate de învățământ din Sectorul 3 în anul școlar 2022-2023;

Copilul provine dintr-o familie monoparentală, al cărui parinte are loc de muncă stabil și este necesară prezența zilnică (fizic/online) a acestuia la serviciu;

Copilul provine dintr-o familie în care ambii părinți au locuri de muncă stabile și este necesară prezența zilnică (fizic și/sau online) a acestora la serviciu.

Înscrierile se desfășoară în perioada 21-23 iunie.