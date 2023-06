ADMINISTRATIE LOCALA Luni, 05 Iunie 2023, 21:32

HotNews.ro

1

Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, spune că unii șoferi vor fi amendați consistent dacă vor bloca eforturile administrației locale de a spăla străzile.

Masina parcata pe prima banda de pe bulevard unde actionau utilajele care spala strada Foto: Captura video

„Din păcate, unii nu înțeleg de vorbă bună. Am notificat fiecare mașină, de mai multe ori. Am notificat asociațiile de proprietari de pe traseu. Am trasat o bandă de delimitare în aceasta dimineață”, spune Radu Mihaiu care publică o filmare în care arată o mașină parcată pe prima bandă și care zădărnicește eforturile echipelor ce spală bulevardul Mihai Bravu.

„Foarte mulți oameni au înțeles și au mutat mașinile, făcând loc pentru spălarea la bordură. Din păcate, au rămas unii șoferi pentru care vorba bună nu a fost suficientă. Nu îmi doresc asta în mod special, dar toți cei care au împiedicat astăzi spălarea de pe Mihai Bravu, vor fi amendați consistent”, spune Mihaiu.

„Să fie clar pentru toată lumea că nu glumim, nu renunțăm. Vom face ce e necesar pentru a curăța acest sector”, mai spune edilul Sectorului 2.