Primăria Capitalei: Traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă, arterele principale fiind curățate ”la negru” în proporție de 95%

Traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă, fără a exista probleme deosebite, arterele principale fiind curățate ”la negru” în proporție de 95%, se arată într-un comunicat de presă emis de Primăria Capitalei, privind acțiunea de deszăpezire în București. Reamintim că de activitățile de salubrizare și deszăpezire se ocupă Primăriile de Sector, iar acțiunea este supravegheată de Primăria Capitalei.







”Conform dispozițiilor Primarului General, Gabriela Firea, 12 echipaje ale Direcției Siguranță și Ordine Publică și ale Direcției Control au verificat in teren, pe tot parcursul nopții, modul în care operatorii de salubritate din toate sectoarele Capitalei își îndeplinesc obligațiile, conform Programului de Deszăpezire aprobat de Primăria Capitalei. În urma controalelor efectuate în teren și a monitorizării video pe camerele de supraveghere amplasate în principalele intersecții, s-a constatat faptul că aceștia au acționat prin împrăștiere de material antiderapant pe arterele din urgența I și II, precum și în zona rampelor, pantelor, podurilor și stațiilor STB”, se arată în comunicatul emis de Primăria Capitalei.







Sectorul 6: - 11 utilaje.







”În prezent, începând cu ora 9.00, potrivit raportării operatorilor de deszăpezire, în Capitală numărul utilajelor a fost suplimentat, acționându-se cu 184 de utilaje și 1310 operatori. Se acționează la pluguit și împrăștiat material antiderapant. Stocul de material antiderapant total este de 12.000 de tone. În funcţie de evoluţia condiţiilor meteo, numărul de utilaje va fi suplimentat, parcul pregătit pentru intervenţia de pluguit şi împrăștiat material antiderapant fiind de peste 400 utilaje”, se arată într-un comunicat emis de Primăria Capitalei.







În ceea ce privește acțiunile de deszăpezire ale Societății de Transport București (STB), aceasta are asigurate 34 de utilaje pentru activitatea de deszăpezire, precum şi 549 angajaţi, din care 253 sunt repartizaţi pentru curăţarea refugiilor de tramvai, potrivit sursei citate.





La primele ore ale dimineții, operatorii de salubrizare au au acționat cu 113 utilaje și 630 de operatori manuali astfel, potrivit sursei citate:Sectorul 1: - 10 utilaje;Sectorul 2: - 10 utilaje;Sectorul 3: - 44 utilaje / 250 operatori;Sectorul 4: - 23 utilaje / 200 operatori;Sectorul 5: - 15 utilaje / 180 operatori;Totodată, având în vedere temperaturile scăzute și ninsoarea abundentă, echipele DGASMB au distribuit băuturi calde (ceai și supa), geci, bocanci, pături, sau mănuși persoanelor fără adăpost care au refuzat cazarea in centrele sociale. In centrele DGASMB sunt in prezent cazate 246 de persoane fără adăpost.Reamintim că Municipalitatea a pus la dispoziția cetățenilor Telverde 0.800.800.868 unde aceștia pot sesiza eventualele probleme apărute din cauza vremii. Totodată, bucureștenii sunt rugați să semnaleze la numărul de telefon 021/9524 prezența pe stradă sau în spațiile comune ale blocurilor a persoanelor fără adăpost, pentru că acestea să fie preluate de Poliția Locală și transportate la centrele sociale ale Capitalei.