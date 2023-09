SANATATE Luni, 04 Septembrie 2023, 14:49

Medicamentul injectabil pentru scăderea în greutate Wegovy al companiei Novo Nordisk a fost lansat luni în Marea Britanie, a doua țară europeană în care ajunge acest tratament în ultima lună, în condițiile în care producătorul de medicamente încearcă să se extindă în regiune, chiar dacă are probleme în a ține pasul cu cererea, transmite Reuters.

Medicamentul pentru slăbit Wegovy Foto: Steffen Trumpf / DPA / Profimedia

Producătorul danez de medicamente a precizat că injecția ce se face săptămânal va fi disponibilă în Marea Britanie „printr-o lansare controlată și limitată".

Cererea în creștere pentru acest medicament, precum și pentru Ozempic, medicamentul extrem de eficient al Novo pentru diabet, au dus acțiunile și profiturile companiei la niveluri record.

Producătorul a devenit cea mai mare companie listată din Europa

Vineri, aceasta a detronat LVMH din poziția de cea mai valoroasă companie listată la bursă din Europa, punând capăt unei dominații de 2 ani și jumătate a grupului francez de lux.

Acțiunile companiei au crescut cu până la 1,9% la începutul tranzacțiilor de luni, atingând un nivel record de 1.326 coroane daneze (192 de dolari). Valoarea de piață a companiei a atins astfel aproape 300 de miliarde de euro.

Wegovy, care a demonstrat că ajută pacienții să-și reducă greutatea corporală cu aproximativ 15% atunci când este utilizat împreună cu exerciții fizice și modificări ale stilului de viață, este disponibil la acest moment în Statele Unite, Norvegia, Danemarca și, de la sfârșitul lunii iulie, în Germania.

Incapacitatea Novo de a ține pasul cu cererea americană pentru Wegovy a întârziat lansarea în cea mai mare parte a Europei.

Compania s-a zbătut să satisfacă cererea chiar și atunci când a mărit capacitatea de producție, iar directorul său general a declarat luna trecută pentru Reuters că „va dura ceva ani" până când compania va putea satisface întreaga piață.

„Monitorizăm îndeaproape cererea pentru Wegovy și colaborăm cu autoritățile de reglementare și cu furnizorii pentru a ne asigura că persoanele care suferă de obezitate pot avea acces la tratament și pot rămâne sub tratament", a spus compania într-un comunicat de presă.

Wegovy e mult mai ieftin în Marea Britanie decât în SUA

Într-un prim indiciu privind prețurile, Simple Online Pharmacy, un lanț de farmacii online cu sediul în Marea Britanie, a declarat pentru Reuters că va cere pacienților între 149 de lire sterline și 299 de lire sterline (între 251 și 377 dolari) pentru o lună de tratament. Această sumă include o consultație cu un medic generalist și costurile de prescriere și eliberare a rețetei.

În Statele Unite, tratamentul pentru o lună se vinde cu până la 1.350 de dolari.

În luna martie, The National Institute for Health and Care Excellence din Marea Britanie (NICE) a recomandat utilizarea Wegovy la adulții cu cel puțin o afecțiune legată de greutate și un indice de masă corporală de 35, dar numai în cadrul programului specializat de gestionare a greutății al Serviciului Național de Sănătate (NHS).

Recomandarea NICE prevede, de asemenea, ca Wegovy să fie utilizat „timp de maximum doi ani". Novo a precizat că medicamentul va fi disponibil atât în cadrul programului de gestionare a greutății din cadrul NHS, cât și „în mod privat, prin intermediul profesioniștilor înregistrați din domeniul sănătății".

Compania nu a precizat ce cantitate va pune la dispoziție în Marea Britanie. Nu a fost imediat clar care ar fi implicațiile faptului că medicamentul va fi disponibil și prin intermediul profesioniștilor din domeniul sănătății private.

„Deoarece ne așteptăm ca livrările să fie limitate în viitorul apropiat, o parte din cantitatea disponibilă va fi alocată pentru a fi utilizată numai în cadrul NHS pentru a permite profesioniștilor din domeniul sănătății să pună în aplicare îndrumările NICE", se arată în declarația Novo.

Aproximativ 50.000 de pacienți eligibili din Anglia ar putea primi prescripția de Wegovy prin intermediul serviciilor specializate în managementul greutății din NHS, a declarat un purtător de cuvânt al NHS.

„În pofida constrângerilor de aprovizionare la nivel mondial, NHS England ia măsuri pentru a începe să pună în aplicare îndrumările NICE pentru gestionarea greutății, lucrând în același timp pentru a restabili aprovizionarea cu această clasă de medicamente pentru persoanele cu diabet de tip 2", a declarat purtătorul de cuvânt al NHS.

Unul din trei adulți este obez în Marea Britanie

Aproape unul din trei adulți sunt obezi în Regatul Unit, cel mai ridicat nivel din Europa, potrivit unui raport din 2019 al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Bolile legate de excesul de greutate reprezintă 8,4% din cheltuielile de sănătate și, atunci când sunt combinate cu o producție mai mică pe piața muncii, reduc PIB-ul britanic cu 3,4%, a precizat acesta.

Obezitatea este de obicei definită ca având un indice de masă corporală (IMC) de 30 sau mai mare.

În iunie, guvernul britanic a declarat că intenționează să lanseze un program pilot care să exploreze modul în care medicamentele injectabile precum Wegovy pot fi administrate pacienților obezi de către medicii generaliști, deși la momentul respectiv nu se cunoștea data lansării Wegovy.

Reuters a scris săptămâna trecută că stocurile de Wegovy erau limitate în Germania la mai puțin de o lună de la lansarea sa pe cea mai mare piață de medicamente din Europa, ceea ce subliniază provocările care stau în fața ambițiilor Novo pentru Europa.