Cinci medici chirurgi de la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Târgu Jiu anunţă că vor renunţa la gărzi, începând din luna septembrie, invocând lipsa susţinerii conducerii unităţii medicale faţă de medicul care a operat-o de hernie pe femeia care era, de fapt, însărcinată în nouă luni. Totodată, ei reclamă condiţiile improprii în care se desfăşoară activitatea chirurgicală în spital.

Intervenție chirurgicală Foto: Mark Thomas / Sciencephoto / Profimedia Images

Potrivit GorjExpress.ro, şeful Secţiei de chirurgie Claudiu Soare va renunţa complet la gărzi, iar chirurgii Valentin Neagu, Constantin Barbu, Sorin Stăniloiu şi Adrian Ciprian Sterie vor asigura doar gărzile obligatorii.

Ei invocă lipsa de susţinere din partea conducerii unităţii medicale faţă de medicul Constantin Barbu, cel care a operat-o pe femeia diagnosticată cu hernie deşi ea era însărcinată în nouă luni.

Totodată, ei afirmă că activitatea chirurgicală de urgenţă se desfăşoară în condiţii improprii, cu un timp ridicat de aşteptare pentru realizarea investigaţiilor imagistice şi a analizelor, că lipseşte personalul calificat pentru sălile de operaţii, dar şi că uneori este refuzat consultul pentru unii pacienţi în ATI, iar ei nu mai doresc să îşi asume responsabilitatea.

De asemenea, medicii invocă „linşajul mediatic” la care ar putea fi supuşi, „chiar şi atunci când nu se aduce nicio afectare pacientului, din contră acesta este mulţumit de modalitatea în care a fost tratat, vina aparţinându-i”.

O femeie care de fapt era însărcinată în luna a noua a fost diagnosticată cu eventraţie, la Spitalul din Târgu Jiu, fiind supusă unei intervenţii chirurgicale. Femeia, în vârstă de 35 de ani, care nu ştia că este însărcinată şi s-a prezentat la spital acuzând dureri abdominale, a născut o fetiţă. Reprezentanţii spitalului au transmis că eventraţia era reală şi că operaţia era necesară, dar şi că femeia a declarat că nu este însărcinată şi că se află sub tratament cu anticoncepţionale.

Femeia afirmă că nici ea nu a ştiut despre sarcină, întrucât lua pastile anticoncepţionale şi a avut menstruaţie în acest timp. Ea povesteşte că a rămas şocată când s-a trezit după operaţie şi i s-a spus că a născut o fetiţă. „Eu am zis: nu, am două fetiţe, nu înţelegeam ce... a zis că am născut o fetiţă. Am rămas şocată, impresionată, cum să am o fetiţă, că eu tot ziceam că am două, nu realizam. Eu am două fetiţe gemene acasă”, explică ea. (News.ro)

