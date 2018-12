Reportaj AFP: În România, țară cu infrastructură la pământ și corupție endemică, societatea civilă construiește un spital, sătulă să mai aștepte după autorități

"Dacă statul și-ar fi făcut treaba, MagiCAMP nu ar fi existat"





"Găselnița" guvernului PSD: Nu utilizează fonduri europene gratuite pe motiv că sunt "prea scumpe"

"Statul român nu va construi niciodata un spital regional pentru ca nu poate face față unui astfel de proiect"

"România este țara în care ți se spune tot timpul 'este imposibil' ", spune Carmen Uscatu, adăugând că "noi, un ONG, demonstrăm că este posibil să se întâmple lucruri".









România va prelua președinția rotativă a Uniunii Europene pe 1 ianuarie 2019, pentru prima dată de la aderarea sa, în 2007. Acești 11 ani au transformat profund țara, care, din 2015, a înregistrat una dintre cele mai puternice creșteri pe continent. Dar infrastructura țării nu s-a aflat niciodată într-o stare atât de rea, iar neîncrederea cetățenilor față de stat nu a fost niciodată atât de puternică, totul pe fondul corupției endemice."Când am văzut că aproximativ 30 de copii diagnosticați cu cancer și părinții lor trebuiau să se așeze în coadă în fața unei singure toalete într-un spital din București, am fost atât de scandalizată încât am vrut să fac ceva", își începe povestea Oana Gheorghiu, de la Dăruiește Viață.În anul 2017, împreună cu Carmen Uscatu, a lansat o campanie de strângere de donații pentru construirea primului spital de oncologie pediatrică din România. Spitalul se construiește în curtea Spitalului Marie Curie din București."În 3 săptămâni am strâns 4 milioane de euro, un fenomen social, un val de empatie și implicare fără precedent", povestește și Carmen Uscatu.Un an mai târziu, zeci de muncitori lucrează din greu pe șantierul spitalului. "O prăpastie între noi și stat", spune Oana Gheorghiu.Într-o altă parte a Bucureștiului, voluntarii Asociației MagiCAMP amenajează o clădire care îi va găzdui pe părinții copiilor bolnavi de cancer care vin în București pentru tratament, dar nu au unde să locuiască și sunt nevoiți să doarmă pe un scaun de spital."Am simțit disperarea părinților, starea lor de oboseala luni de zile de nesomn, luni de zile petrecute pe o bancă sau pe un scaun, pentru că nu își permit să locuiască la un hotel", povestește Melania Medeleanu, "sufletul" Asociației MagiCAMP.Peste un milion de români și sute de companii au donat bani sau materiale de construcție."Dacă statul și-ar fi făcut treaba, asociația noastră nu ar fi avut niciun motiv să existe", subliniază Melania Medeleanu.România alocă sănătății cele mai mici cheltuieli din Uniunea Europeană, este țara europeană cu una dintre cele mai scăzute rate de supraviețuire a pacienților diagnosticați cu cancer și cu mortalitate infantilă de două ori mai mare decât media europeană, notează AFP.În 2014, autoritățile au promis să construiască patru spitale regionale, finanțate parțial de fonduri europene. 4 ani mai târziu, demararea construcției celor 4 spitale regionale a fost amânată pentru 2022.Guvernul social-democrat, la putere în România din 2016, a stârnit uimire la Bruxelles, afirmând că este "prea scump" să utilizeze fonduri europene (disponibile gratuit) și preferă parteneriate public-private.O "găselniță" pentru a scăpa de controlul Uniunii Europene asupra modului în care sunt cheltuiți banii, potrivit surselor europene, în condițiile în care zeci de funcționari români au fost condamnați în ultimii ani pentru fraude cu fonduri europene, notează jurnaliștii francezi.Ministerul Sănătății din România dă asigurări că construcția celor patru spitale "rămâne o prioritate". Dar Vasile Barbu, presedintele Asociatiei Pacienților din Romania, nu mai crede asta: "Statul nu va construi niciodata un spital regional pentru ca nu poate face față unui astfel de proiect".Autoritățile de la București au afirmat că suma de 22,5 miliarde de euro, bani europeni prevăzuți pentru perioada 2014-2020, a fost insuficientă, însă din acești bani au fost cheltuiți doar 3,1 miliarde.Stânga aflată la putere la București a mers până acolo încât a acuzat Bruxelles-ul de impunerea unor condiții "discriminatorii": "Multe țări nu ar fi fericite să vadă că România are autostrăzi", a declarat principalul consilier economic al guvernului, Darius Valcov, ceea ce înseamnă că, în opinia sa, celelalte state membre nu au dorit ca România să fie prea dezvoltată.Locuitorii din Trestia (nordul României), care au construit un drum cu resurse proprii, denunță "incompetența și indiferența" autorităților publice, care în 2017 au livrat doar 24 de kilometri de autostradă.