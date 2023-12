RĂZBOI ÎN UCRAINA Luni, 25 Decembrie 2023, 22:02

HotNews.ro

2

Fostul prezentator Russia Today Anton Krasovsky a fost spitalizat după ce s-a îmbolnăvit, a scris propagandistul pe canalul său de Telegram. Publicația ucraineană Hromadske a relatat ulterior că acesta a fost otrăvit, citând surse anonime din cadrul Direcției Principale de Informații (HUR) din cadrul Ministerului ucrainean al Apărării, condusă de Kirilo Budanov, notează The Kyiv Independent.

Anton Krasovsky Foto: Captura RT

Sursa din nu a comentat dacă agenția de informații militare a fost implicată în presupusa otrăvire. Krasovsky a spus că starea sa de sănătate a început să se înrăutățească la începutul săptămânii trecute.

„La începutul săptămânii am avut dureri de stomac, am început să mă simt rău, apoi am leșinat. Am fost dus la o clinică. Îmi revin treptat", a scris Krasovsky într-o postare pe Telegram.

„Sunt în viață, voi trăi", a adăugat Krasovsky într-un mesaj audio publicat duminică„Voi trăi mai mult decât ei toți, și noi toți vom trăi mai mult decât ei, nu există absolut nicio îndoială. Victoria va fi a noastră".

Autoritățile ucrainene l-au condamnat anterior pe Krasovsky în absență la cinci ani de închisoare pentru că a susținut invazia rusă și a cerut genocidul ucrainenilor.

Prezentatorul a cerut ca copiii ucraineni care urăsc Rusia să fie „înecați și arși" în octombrie 2022. De asemenea, a adăugat că Ucraina „nu ar trebui să existe deloc".

Comentariile făcute în direct de Krasovsky într-o emisiune a Russia Today, post interzis de Uniunea Europeană încă din data de 27 februarie, au șocat opinia publică internațională și au atras condamnări inclusiv din interiorul Rusiei.

La vremea respectivă, șefa RT, Margarita Simonian a anunțat că postul a încetat colaborarea cu Krasovsky pentru „moment”, calificând drept „sălbatică și dezgustătoare” afirmația acestuia.

Anton Krasovsky a oferit o explicație pentru declarațiile șocante făcute despre copiii ucraineni, cerându-și scuze și susținând că „ar fi fost dus de val” în timpul emisiunii.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a deschis un alt dosar penal împotriva sa pentru că a cerut uciderea copiilor ucraineni în luna iulie.