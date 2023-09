RĂZBOI ÎN UCRAINA Marți, 19 Septembrie 2023, 23:48

Secretarul general al NATO insistă asupra faptului că conflictul din Ucraina este „un război de uzură”, dar nu a ajuns în impas, potrivit Sky News.

Jens Stoltenberg alaturi de Volodimir Zelenski in 2021 Foto: JOHN THYS / AFP / Profimedia

Cu toate acestea, Kievul are nevoie urgentă de noi livrări de apărare aeriană, inclusiv muniție, piese de schimb și întreținere pentru sistemele pe care armata ucraineană le are deja, a declarat Jens Stoltenberg în fața reporterilor la New York.

„Vedem că apărarea aeriană salvează vieți în fiecare zi în Ucraina”, a spus el.

El a citat recentele câștiguri ucrainene în contraofensiva sa ca dovadă că nu s-a ajuns la un impas - și a îndemnat Occidentul să continue ajutorul militar, umanitar și financiar acordat țării.

„Dacă vrem să punem capăt războiului, dacă vrem o pace dreaptă și durabilă, atunci sprijinul militar acordat Ucrainei este calea corectă”, a declarat Stoltenberg.

„Suntem pregătiți pentru o acțiune de lungă durată. Nu pentru că suntem capabili să prevedem exact cât va dura acest război, ci pentru că trebuie să trimitem un mesaj că președintele Putin nu ne poate aștepta”, a mai spus el.