RĂZBOI ÎN UCRAINA Luni, 24 Iulie 2023, 09:36

HotNews.ro

Rusia ar fi atacat portul ucrainean Reni, port aflat la Dunăre, la granița cu România, la doar câțiva kilometri de Galați. Imaginile apărute pe rețelele sociale arată o serie de explozii în cadrul portului Reni, dar și instalațiile de luptă antiaeriană care trag asupra ceea ce par a fi drone kamikaze.

Atac in portul Reni Foto: Captura video

Nu este clar deocamdată care este dimensiunea pagubelor în urma atacurilor, însă este clar că nu toate dronele au fost interceptate de către antiaeriana ucraineană.

Portul ucrainean Reni, esențial pentru transportul mărfurilor pe Dunăre, se afla la circa 13 kilometri în linie dreaptă de Galați.

„Forțele ruse au continuat să terorizeze regiunea Odesa aseară, lansând un atac de aproape patru ore cu drone kamikaze Shahed-136 asupra infrastructurii portuare de pe Dunăre”, a transmis Comandamentului Operațional Sud ucrainean, transmite Ukrinform.

Ucrainenii spun că cel puțin trei drone au fost doborâte de apărarea antiaeriană, însă o alta ar fi reușit să treacă de apărare și să lovească un depozit de cereale, dar nu specifică exact în care port ar fi fost această lovitură.

#Russia attack on #Reni early morning with Shahed drones. At 200 meters from #\uD83C\uDDF7\uD83C\uDDF4Romania territory.



Get your right information straight from the source.https://t.co/h3n699W7Q5 pic.twitter.com/SrK936QtMW — AGRIColumn (@Agricolumn_EU) July 24, 2023