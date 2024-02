POLITIC Luni, 26 Februarie 2024, 17:00

Liderii alianţei Dreapta Unită îi cer preşedintelui Klaus Iohannis ca odată cu alegerile europarlamentare din 9 iunie să convoace şi un referendum pentru eliminarea pensiilor speciale.

Cătălin Drulă și Ludovic Orban Foto: Inquam Photos / Malina Norocea

„Suntem în faţa Palatului Cotroceni cu 135.000 de semnături împotriva pensiilor speciale. Suntem aici noi, cei din Dreapta Unită - USR, Partidul Mişcarea Populară şi Forţa Dreptei - pentru a-i cere preşedintelui Klaus Iohannis ca odată cu alegerile europarlamentare din 9 iunie să convoace şi un referendum pentru eliminarea pensiilor speciale. Am văzut că această clasă politică, reprezentată de PSD şi PNL, nu vrea şi nu poate să elimine aceste pensii sfidătoare. Cea mai mare dintre ele a ajuns recent la 58.000 de lei pe lună, în timp ce peste un milion de oameni trăiesc cu sub 1.100 de lei pe lună. Un pensionar special celebru, ca domnul preşedinte al PNL Nicolae Ciucă, are 19.000 de lei, tocmai a fost crescută cu 13% pensia specială", a declarat luni, preşedintele USR, Cătălin Drulă, într-o conferinţă de presă organizată în faţa Palatului Cotroceni.

El a adăugat că semnăturile vor fi depuse, împreună cu o cerere oficială semnată de preşedinţii celor trei partide care fac parte din Dreapta Unită, la registratura Palatului Cotroceni.

„Am strâns aceste semnături pe site-ul Stop pensii speciale.ro, astăzi le depunem, împreună cu o cerere oficială semnată de preşedinţii celor trei partide, de noi, cei din Dreapta Unită, că tot îi preocupă atât de tare comasarea şi să fie cât mai multe buletine de vot pe 9 iunie. Credem că un buletin pe care poporul român să se poată pronunţa asupra eliminării pensiilor speciale, un referendum pe care îl poate declanşa Klaus Iohannis prin decizia sa, aşa cum a făcut-o şi la ultimele alegeri europarlamentare, când am avut două referendumuri, este un act necesar şi de asta suntem aici, alături de voluntarii şi de membrii noştri, de susţinători, de simpatizanţi, să-i cerem acest lucru unui preşedinte care e mai mult preocupat de privilegiile personale şi de privilegiile celor din jurul lui", a punctat Drulă.

La rândul său, preşedintele Forţa Dreptei, Ludovic Orban, a afirmat că este "indispensabilă" revizuirea Constituţiei, în sensul că aceasta trebuie să aibă la bază un text "clar", conform căruia pentru toţi cetăţenii români pensiile să fie calculate doar pe baza principiului contributivităţii.

„Pentru ca să reuşim să punem în practică un principiu fundamental al democraţiei care este înscris în Constituţie, şi anume principiul egalităţii în faţa legii, considerăm că este indispensabilă revizuirea Constituţiei, iar această revizuire a Constituţiei trebuie să aibă la bază un text clar conform căruia pentru toţi cetăţenii români pensiile să fie calculate doar pe baza principiului contributivităţii. Altfel, specialii din Curtea Constituţională, băgaţi pe uşa din dos de către Iohannis, PSD sau alte formaţiuni politice care îşi imaginează că democraţia seamănă cu regimul comunist în care ăia care sunt la putere trebuie să aibă privilegii, nu vor accepta niciodată ca acest principiu fundamental într-o democraţie, egalitatea în faţa legii, să fie respectat şi în cazul calculării pensiilor pentru toate categoriile de cetăţeni", a conchis Orban. (Agerpres)