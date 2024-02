POLITIC Marți, 20 Februarie 2024, 12:13

Premierul Marcel Ciolacu s-a declarat marți ferm convins că Româania va deveni anul acesta membru Schengen cu drepturi depline, iar românii din Spania vor putea obține și cetățenia spaniolă fără să renunțe la cea română. „Și de această dată, ca și în cazul Schengen iarași vom fi mulți părinți care vom declara copilul la maternitate. Sincer nu mă deranjează acest lucru. Pe fond este o reușită a noastra a tuturor”, a declarat marți premierul.

Spațiul Schengen Foto: Nikolai Sorokin / Dreamstime.com

Prezent la evenimentul PES ”Living better with Europe” de la Palatul Parlamentului, premierul Marcel Ciolacu și-a arătat încrederea că România va adera completa la spațiul Schengen în acest an.

„De fiecare dată PSD a reusit să duca Romania si in UE si in NATO, mai nou si in spatiul Schengen chiar daca numai cu piciorul drept, dar acest lucru se datorează și primului ministru Pedro Sanchez și Cancelarului Olaf Scholz și tuturor prietenilor europeni ai României și sunt ferm convins ca anul acesta vom reuși să fim membri ai spatiului schengen cu drepturi depline, mai exact și terestru”, a declarat marți premierul Marcel Ciolacu.

