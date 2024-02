POLITIC Duminică, 18 Februarie 2024, 10:11

Preşedintele AUR, George Simion, a lansat un atac dur la adresa Uniunii Europene, pe care o numeşte „nouă Uniune Sovietică cu comisarii ei de la Bruxelles”. Într-un discurs ţinut sâmbătă, la Timişoara, cu ocazia prezentării candidaţilor la europarlamentare, liderul AUR a afirmat că îi va opri pe „toţi cei care încearcă să impună noua ordine globală”, invocând numele mai multor foşti sau actuali lideri ai Uniunii Europene.

George Simion și membri AUR Foto: Inquam Photos / George Călin

„Am venit direct din Polonia. Am avut ieri (vineri, n.r.) la Varşovia întâlniri cu aliaţii noştri polonezi, probabil printre puţinii, dacă nu singurii, care înţeleg ce înseamnă să fii între două imperii, între imperiul răului de la est, care încă face victime, şi acest nou imperiu ideologic, această nouă Uniune Sovietică cu comisarii ei de la Bruxelles, care încearcă să ne schimbe obiceiurile, felul de a trăi, felul de a înţelege viaţa şi de a ne respecta înaintaşii şi identitatea creştină a acestui continent. Cred că aţi văzut, a căzut şi Grecia zilele trecute. Au zis şi colegii mei înainte, e o boală mondială care funcţionează fie prin marota numită corectitudine politică, fie prin cenzură, printr-o nouă dictatură şi ideologia asta nouă, neomarxistă, globalistă, soroşistă, încearcă să ne aducă pe toţi la acelaşi nivel. Dar pe noi Dumnezeu ne-a creat diferiţi şi suntem datori, împreună, la nivelul instituţiilor europene, din Europa din care facem parte atât istoric, cât şi geografic, să ne luptăm cu tot ce avem”, a afirmat George Simion sâmbătă, la Timişoara, conform News.ro.

Promisiunea liderului AUR este aceea de a îi „opri” pe „toţi cei care încearcă să impună noua ordine globală”.

„Nu venim în faţa voastră cu promisiuni «ce vom face». Ştiţi ce vom face? Cu siguranţă, prin sprijinul vostru, o să îi încetinim în planurile lor bolnave. Şi, cu ajutorul lui Dumnezeu, o să îi oprim pe toţi, de la Juncker la Ursula von der Leyen, la doctorul Fauci şi toţi cei care încearcă să impună noua ordine globală”, a adăugat Simion.

El a criticat listele de candidaţi ale PSD, PNL şi USR pentru alegerile europarlamentare, susţinând că AUR are „mai multe cadre universitare, mai mulţi doctoranzi pe bune şi mai mulţi şefi de promoţie decât au toţi ceilalţi oameni care au trecut Bacalaureatul”.

„Am fost criticat pentru că în alte judeţe, când i-am prezentat pe aceşti oameni minunaţi, am spus şi despre competitorii noştri, şi eu cred că am spus adevăruri, am spus că pe primele locuri la alegerile europarlamentare la PSD, la PNL, la USR sunt tot felul de sinecurişti, de pile, de relaţii, moşi libidinoşi care hărţuiesc sexual consiliere prin Parlamentul European. Am zis ceva greşit? Şi bine măcar că Tudose ăsta de la PSD hărţuieşte femei, că useriştii aleargă după bărbaţi pe acolo”, a mai spus Simion.

Peste 150 de aleși locali PSD și PNL s-ar alătura partidului lui Simion

​Deși se declară un partid anti-sistem, AUR a anunţat, miercuri, că peste 150 de primari, viceprimari, consilieri locali şi judeţeni din PNL şi PSD s-au alăturat formaţiunii, în semn de protest faţă de negocierile pentru comasarea alegerilor.

„De Ziua Îndrăgostiţilor avem o surpriză pentru cuplul minune Nicu-Marcel: peste 150 de primari, viceprimari, consilieri locali şi judeţeni din PNL şi PSD au venit alături de noi, în semn de protest faţă de negocierile pentru comasarea alegerilor. O parte din ei au participat la conferinţa de presă susţinută de AUR în faţa Parlamentului”, a precizat AUR într-un comunicat oficial.

„Oamenii ăştia nu sunt membri AUR acum pentru că îşi pot pierde mandatul. Când se stabileşte data alegerilor vor semna o adeziune pentru partidul AUR. Sigur că PNL, speriat, i-a demis pe consilierii de la Sectorul 3. Sigur că oameni cu demnitate, consilierii de la Sectorul 1 PNL şi-au dat demisia, dar situaţia este explozivă. Dacă hoţul Virgil s-a lăudat că ne-a luat organizaţii fictive în Mehedinţi, noi venim în faţa voastră să arătăm că AUR se va lupta cu baronii locali. Şi dacă PNL sau PSD, în funcţie de judeţ, au încetat să fie opoziţie la aceşti baroni locali, vom prelua noi această misiune. Sigur că ne-am fi dorit să se respecte Constituţia şi legile ţării. Ne-am fi dorit ca alegerile să fie la termen. Suntem pregătiţi şi dacă nu sunt la termen aceste alegeri” a declarat George Simion, în cadrul conferinţei de presă.

Mai mult, preşedintele AUR anunţă că în perioada următoare alături de Alianţă vor veni şi mai mulţi liberali şi social-democraţi.

„Mesajul nostru e clar: suntem pregătiţi de alegerile locale când vor ei, doar să respecte legile şi Constituţia. Şi cei 150 de aleşi locali din partidele lor prezenţi aici care se opun comasării şi ideii unui aşa-zis deceniu de stabilitate Nicu-Marcel, şi care nu vor să mai candideze pe listele PSD-PNL sunt doar începutul. Vor urma mult mai mulţi, vom strica majorităţile actuale din Consiliile Locale şi Judeţene, blaturile baronilor locali”, a subliniat George Simion.