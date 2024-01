POLITIC Miercuri, 31 Ianuarie 2024, 14:26

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a răspuns ironic, miercuri, întrebat despre o evantuală candidatură a lui Mircea Geoană din partea PSD la alegerile prezidențiale, spunând că „domnul Geoană a plecat, şi-a făcut partid”, dar dacă vrea, să meargă să îl caute: sunt ori la Palatul Victoria, ori în Kiseleff. (...) Am acelaşi număr de telefon de când a apărut telefonia mobilă”.

Marcel Ciolacu Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Întrebat într-o conferință de presă dacă are de gând că-l invite pe Mircea Geoană să participe la competiţia internă din PSD pentru candidatura la prezidenţiale, Marcel Ciolacu a spus că nu are cum, pentru că Geoană nu mai este membru al partidului.

„Păi cum să participe? Conform statutului actual, nu poate participa, că domnul Geoană a plecat, şi-a făcut partid.

Să-l invit eu să vină înapoi?

Dacă vrea să vină, să ne caute. Eu sunt ori la Palatul Victoria, ori în Kiseleff. Foarte puţin timp sunt pe acasă.

Deci, dacă vrea cineva, să mă caute, am acelaşi număr de telefon de când a apărut telefonia mobilă, adevărat cu fluctuaţii de mesaje - când apare la doamna Şoşoacă pe Facebook, îmi vin mai multe mesaje, pe urmă îl mai uită lumea, dar nu îl schimb”, a declarat liderul PSD, citat de Agerpres.

Adjunctul secretarului general al NATO Mircea Geoană este în continuare prima opțiune la vot la alegerile prezidențiale, din postura de candidat independent, cu 26,5%, urmat de Marcel Ciolacu - 18,9% și Diana Şoşoacă - 14%, George Simion şi Nicolae Ciucă, conform unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro. În varianta în care ar candida şi liderul Pro România, fostul premier Victor Ponta, procentele ar scădea în special pentru candidații PSD, Marcel Ciolacu şi AUR, George Simon.

Întrebat, la sfârșitul anului trecut, despre sondajele care-l poziţionează pe Mircea Geoană pe primul loc în intenţiile de vot pentru alegerile prezidenţiale, președintele PSD, Marcel Ciolacu a afirmat: „Să fie! Atunci nu mai facem alegeri, dacă e aşa de... Ce rost mai are să facem alegeri. Dânsul are experienţă de preşedinte, a mai fost câteva ore! Cu asta am încheiat”.

Liderul PSD a mai mai spus atunci că „există sondaje şi sondaje”.

„N-am nicio problemă, este pe primul loc, foarte bine, să candideze”, a adăugat Ciolacu.