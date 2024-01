POLITIC Miercuri, 10 Ianuarie 2024, 12:54

PSD ar obţine 30% din voturi, urmat de PNL, cu 20%, și de AUR, cu 18%, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Parlamentul European, arată un sondaj de opinie realizat la comanda PNL.

Potrivit sondajului de opinie - realizat de CIRA (The Center for International Research and Analyses) privind alegerile europarlamentare, primele din acest an - PSD se află în continuare pe primul loc, cu 30%, urmat de PNL și AUR, la mică distanță.

Dacă alegerile europarlamentare ar avea loc duminica viitoare, rezultatele ar fi următoarele:

PSD - 30%

PNL - 20%

AUR - 18%

USR - 14%

SOS (partidul Dianei Șoșoacă) - 6%UDMR - 5%

Sondajul arată, de asemenea, că 53% dintre cei intervievați ar merge cu siguranță să voteze la alegerile europarlamentare.

Întrebați dacă se consideră mai degrabă de dreapta, de centru sau de stânga, 44% au răspuns că nu știu sau nu au răspuns. 29% s-au declarat mai degrabă de centru.

Sondajul a fost realizat în luna decembrie de către CIRA - The Center for International Research and Analyses, la comanda PNL, pe un eșantion de 1.000 de oameni.