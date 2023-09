POLITIC Sâmbătă, 23 Septembrie 2023, 14:33

Fostul senator Constantin Popa, în prezent consilier judeţean ales pe liste PMP în anul 2020, s-a alăturat organizaţiei judeţene a PNL Buzău, condusă de deputatul Gabriel Avrămescu, informează News.ro.

Constantin Popa Foto: Agerpres

„Constantin Popa, consilier judeţean, s-a alăturat echipei PNL Buzău! Popică, aşa cum îl cunosc buzoienii şi toţi cei apropiaţi, este unul dintre politicienii din judeţul nostru care se dedică trup şi suflet comunităţii. A reprezentat judeţul nostru în Parlament în calitate de senator, iar din 2020 este consilier judeţean. Îi mulţumesc că a ales să vină alături de PNL Buzău, pentru ca împreună să facem echipă pentru buzoieni”, a scris pe pagina sa de Facebook liderul PNL Buzău, deputatul Gabriel Avrămescu.

Constantin Popa are 61 de ani şi a fost consilier municipal în mandatul 2012-2016, după care, în anul 2016 a fost ales senator din partea PP-DD până în anul 2020. Formaţiunea politică înfiinţată de Dan Diaconescu a fost înghiţită de UNPR iar ulterior aceasta a fuzionat cu PMP. În anul 2020 Constantin Popa a candidat pe listele noii formaţiuni politice şi a fost ales consilier judeţean.

Acum, Popa a hotărât să se alăture echipei PNL Buzău din cauza incertitudinilor existente în PMP, care ar dori să formeze un pol de dreapta dar unde nu se ia nici o decizie în situaţia în care toate congresele organizate în ultimii ani au fost contestate în instanţă de Cristian Diaconescu.

Astfel, Constantin Popa a răspuns invitaţiei liderului PNL Buzău Gabriel Avrămescu şi a ales să semneze adeziunea la PNL Buzău chiar cu riscul ca formaţiunea politică pe listele căreia a candidat să îi retragă sprijinul politic şi să îşi piardă mandatul de consilier judeţean.

„Nu am plecat niciodată din nicio formaţiune politică din care am făcut parte. Am fost consilier municipal, apoi senator în Parlamentul României şi acum consilier judeţean. Am candidat şi am fost ales pe liste PP-DD, formaţiune înghiţită ulterior de UNPR şi mai apoi de PMP. Am primit o invitaţie din partea domnului deputat Avrămescu care m-a onorat şi am decis să fac acest pas din cauza incertitudinilor din PMP care trenează de prea multă vreme”, a declarat consilierul judeţean Constantin Popa pentru News.ro.