POLITIC Miercuri, 02 Noiembrie 2022, 09:27

La un an după ce a renunțat la PLUS din titulatura partidului, USR îl scoate și din siglă. Dacă până acum în identitatea vizuală a partidului se regăseau USR și PLUS, acesta din urmă a fost înlocuit acum cu un punct.

Cătălin Drulă, președintele USR Foto: AGERPRES

Astfel, în comunicare sigla va fi formată din USR urmat de un punct roșu-corai. Numele partidului va fi scris cu albastru pe fond alb sau cu alb pe fond albastru.

Decizia a fost luată de conducerea partidului cu doar un vot împotrivă, cel al Ancăi Dragu, provenită din PLUS.

Fosta siglă USR

Noua siglă USR