Marcel Ciolacu critică lipsa de reacție după declarația de luni a președintelui Ungariei: ”Este sfidător și inadmisibil ca președintele Iohannis să tacă mâlc”

”România nu are premier! România nu are președinte! România nu are oameni de stat care să ia poziție atunci când țara lor este umilită la cel mai înalt nivel”, a scris Ciolacu pe Facebook, adăugând că se aștepta ca premierul Florin Cîțu să fie lipsit de reacție.”Dar este sfidător și inadmisibil ca președintele Iohannis să tacă mâlc de 24 de ore și să nu spună nimic față de comparația total deplasată între anexarea Crimeei de către Rusia și pierderea Transilvaniei de către Ungaria. Nu există nicio comparație aici!Anexarea prin forță a Crimeei este contestată și nerecunoscută oficial de nicio țară democratică. În schimb, Unirea Transilvaniei cu România este rezultatul voinței unanime a românilor, consemnată în rezoluția oficială a Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918 și recunoscută în tratatele internaționale – inclusiv în Tratatul de pace de la Versailles de după Primul Război Mondial.Asta trebuia să afirme clar și răspicat Cîțu și Iohannis, ca oameni de stat și ca români. Să apere interesul național și să restabilească adevărul istoric. Dar ei tac, pentru că nu le pasă și pentru că au jucat întotdeauna patriotismul la ruleta politică.Acum un an, Klaus Iohannis acuza aberant PSD că vinde ungurilor Ardealul. Azi, tăcerea prezidențială în față acestui afront al Ungariei la adresa statului roman este echivalentă cu o trădare națională. Iar fiindcă istoria nu uită și nu iartă, îi spun atât președintelui: Jo napot kivanok, Iohannis!”, se mai scrie în postarea de pe contul președintelui PSD.Președintele Ungariei, János Áder, a comparat, luni, anexarea Crimeei de către Rusia cu Tratatul de la Trianon în urma căruia Transilvania a revenit României."Maghiarii nu au uitat, nici după un secol, că au ajuns, atunci, să fie minoritari, că li s-au luat şcolile şi s-a făcut tot posibilul pentru ca învăţământul în limba maternă să fie desfiinţat", a acuzat János Áder, la Kiev, la Summit-ul inaugural al Platformei Internaționale Crimeea, la care a luat parte și premierul Cîțu.