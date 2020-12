VIDEO INTERVIU Cum se poate recâștiga încrederea în clasa politică? Dacian Cioloș: Din păcate, în mare parte din societatea noastră, să fii politician e aproape o rușine/ Simona Spătaru: Problema majoră în Romania este corupția

Articol susținut de Alianța USR PLUS

Dacian Cioloș: Cred că prin reînnoirea clasei politice și mai ales ținându-te de cuvânt. Adică atunci când spui că vei face niște lucruri, să te gândești înainte de a le afirma cum vrei să le faci, cu ce resurse, de ce ai nevoie și ce pași trebuie să parcurgi ca să poți să obții niște rezultate pentru că dacă doar vindem gogoși umflate cu promisiuni de campanie nu e o surpriză că oamenii își pierd încrederea încet încet și nu doar că nu mai vor să intre în politică, dar dau politicianul ca exemplu negativ.





Cred că prin reînnoirea clasei politice și mai ales ținându-te de cuvânt. Adică atunci când spui că vei face niște lucruri, să te gândești înainte de a le afirma cum vrei să le faci, cu ce resurse, de ce ai nevoie și ce pași trebuie să parcurgi ca să poți să obții niște rezultate pentru că dacă doar vindem gogoși umflate cu promisiuni de campanie nu e o surpriză că oamenii își pierd încrederea încet încet și nu doar că nu mai vor să intre în politică, dar dau politicianul ca exemplu negativ. Simona Spătaru: Eu m-am gândit să lucrez în mod deosebit pentru două angajamente, mai ales fiind și specificul Camerei de Senat. Angajamentul nostru spus așa, foarte plastic, dar frumos în același timp, “să nu mori cu dreptatea în mână” cuprinde o mulțime de măsuri care sunt menite să redea încrederea în întregul sistem de justiție. Vorbim și de întărirea acestor structuri importante de cercetare: DNA, DIICOT, Parchetul General prin faptul că nu mai vrem să fie numiți acolo șefi prin pixul politicului, ci să fie numiți corect prin numirea și prin concursul magistraților.





Eu m-am gândit să lucrez în mod deosebit pentru două angajamente, mai ales fiind și specificul Camerei de Senat. Angajamentul nostru spus așa, foarte plastic, dar frumos în același timp, “să nu mori cu dreptatea în mână” cuprinde o mulțime de măsuri care sunt menite să redea încrederea în întregul sistem de justiție. Vorbim și de întărirea acestor structuri importante de cercetare: DNA, DIICOT, Parchetul General prin faptul că nu mai vrem să fie numiți acolo șefi prin pixul politicului, ci să fie numiți corect prin numirea și prin concursul magistraților. Dacian Cioloș: Da, cred că dincolo de problemele materiale, structurale cu care ne confruntăm în sănătate, în educație, pe care le vedem în jurul nostru, cred că cea mai mare problemă e faptul că oamenii încep să își piardă încet încet încrederea în stat, încrederea în cei care îi reprezintă și încrederea în ceicare îi conduc. Își pierd încrederea în stat, în cei care îi conduc, în politicieni pentru că îi văd ca pe niște privilegiați, îi văd ca pe niște oameni care se cocoață în fruntea statului mai degrabă pentru a-și apăra privilegiile sau pentru a câștiga privilegii sau pentru a-și apăra micile afaceri ale lor sau a acoliților lor mai degrabă decât pentru a lucra în interesul cetățeanului. Și da, așa cum spunea Simona, asta înseamnă corupție, înseamnă minciună și corupție.





Da, cred că dincolo de problemele materiale, structurale cu care ne confruntăm în sănătate, în educație, pe care le vedem în jurul nostru, cred că cea mai mare problemă e faptul că oamenii încep să își piardă încet încet încrederea în stat, încrederea în cei care îi reprezintă și încrederea în ceicare îi conduc. Își pierd încrederea în stat, în cei care îi conduc, în politicieni pentru că îi văd ca pe niște privilegiați, îi văd ca pe niște oameni care se cocoață în fruntea statului mai degrabă pentru a-și apăra privilegiile sau pentru a câștiga privilegii sau pentru a-și apăra micile afaceri ale lor sau a acoliților lor mai degrabă decât pentru a lucra în interesul cetățeanului. Și da, așa cum spunea Simona, asta înseamnă corupție, înseamnă minciună și corupție. Simona Spătaru: Avem de luat măsuri substanțiale pentru educație și pentru sănătate. Imediat trebuie să facă lucrul acesta parlamentul. Toate angajamentele noastre de pe educație și din sănătate prevăd măsuri concrete și rapide pentru că altfel vom sta cu adevărat în loc în neputința de a putea lucra. Și ce facem? Bineînțeles că discutăm cu partidele politice, acum in mediul public. Ne expunem aceste angajamente și eu sper să îi găsim și pe ei la fel de pregătiți să vină în întâmpinarea susținerii lor.





Avem de luat măsuri substanțiale pentru educație și pentru sănătate. Imediat trebuie să facă lucrul acesta parlamentul. Toate angajamentele noastre de pe educație și din sănătate prevăd măsuri concrete și rapide pentru că altfel vom sta cu adevărat în loc în neputința de a putea lucra. Și ce facem? Bineînțeles că discutăm cu partidele politice, acum in mediul public. Ne expunem aceste angajamente și eu sper să îi găsim și pe ei la fel de pregătiți să vină în întâmpinarea susținerii lor. Dacian Cioloș: Ne pregătim să facem, în primul rând, ceea ce solicităm și guvernului actual, de altfel, de câteva luni. În primul rând, o abordare cât mai clară și mai predictibilă, atât cât e posibil, a măsurilor care trebuie luate acum pe termen scurt pentru a ține în frâu răspândirea acestui virus și pentru a reduce pe cât posibil impactul devastator inclusiv asupra economiei, asupra veniturilor noastre.





Ne pregătim să facem, în primul rând, ceea ce solicităm și guvernului actual, de altfel, de câteva luni. În primul rând, o abordare cât mai clară și mai predictibilă, atât cât e posibil, a măsurilor care trebuie luate acum pe termen scurt pentru a ține în frâu răspândirea acestui virus și pentru a reduce pe cât posibil impactul devastator inclusiv asupra economiei, asupra veniturilor noastre. Simona Spătaru: Angajamentul nostru „Fără gunoaie în natură” presupune efectiv reducerea cantităților de ambalaje pe care ajung oamenii să le abandoneze și astfel să poluăm foarte mult mediul din jur.





Angajamentul nostru „Fără gunoaie în natură” presupune efectiv reducerea cantităților de ambalaje pe care ajung oamenii să le abandoneze și astfel să poluăm foarte mult mediul din jur. Dacian Cioloș: Dar tot de la Uniunea Europeană vin și bani și fonduri pentru a investi în mediu, pentru a împăduri. Foarte mulți bani și din planul acesta național strategic care va finanța banii europeni, care vor finanța Planul Național Strategic de Redresare și Reziliență, vor trebui să meargă în direcția aceasta a mediului, a dezvolta o economie verde, o economie care să folosească în mod regenerabil resursele naturale și în mod concret, din acești bani vom putea și replanta păduri, dar vom putea investi și în tot acest sistem și dispozitiv de supraveghere a felului în care sunt întreținute sau nu sunt întreținute pădurile. Deci, din acest punct de vedere, în următorii ani, nu de bani va trebui să ne plângem atunci când vorbim de măsuri de mediu, ci în primul rând de voința noastră de a face lucrurile respective.





Dar tot de la Uniunea Europeană vin și bani și fonduri pentru a investi în mediu, pentru a împăduri. Foarte mulți bani și din planul acesta național strategic care va finanța banii europeni, care vor finanța Planul Național Strategic de Redresare și Reziliență, vor trebui să meargă în direcția aceasta a mediului, a dezvolta o economie verde, o economie care să folosească în mod regenerabil resursele naturale și în mod concret, din acești bani vom putea și replanta păduri, dar vom putea investi și în tot acest sistem și dispozitiv de supraveghere a felului în care sunt întreținute sau nu sunt întreținute pădurile. Deci, din acest punct de vedere, în următorii ani, nu de bani va trebui să ne plângem atunci când vorbim de măsuri de mediu, ci în primul rând de voința noastră de a face lucrurile respective. Simona Spătaru: Este evident că în toți anii aceștia, Secția specială nu a fost altceva decât un instrument de intimidare. Și avem o mulțime de alte masuri în zona de Justiție pentru că trebuie să reformăm Constituția, să putem să ajungem la implementarea în două tururi la tururile electorale, legile electorale să le modificăm. Avem foarte multe astfel de legi importante ce trebui demarate și susținute de Camera Deputaților și de Senat pentru a putea să le avem implementate. S-a vorbit despre ele, nu s-au făcut și este nevoie să trecem și de la vorbe la fapte.







Pai cred că în primul rând prin reînnoirea ei pentru că, din păcate, cei care sunt acum la vârful clasei politice, în cea mai mare parte sunt oameni care și-au făcut din politică o meserie. Din păcate, mulți dintre ei, nici nu prea au altă meserie. Deci, aducând în politică oameni care vin din viața reală, oameni care și-au făcut un rost în viață prin forțe proprii, prin munca lor, oameni care vin din sectorul privat, care au experiența asta a sectorului privat și vin în politică să facă lucruri pentru comunitate, pentru societate, eu cred că asta poate să crească și încrederea că se poate face și în politică treabă bună, că putem să avem oameni cinstiți, că putem avea oameni competenți pentru că, din păcate, despre asta vorbim. Nu întâmplător mesajul nostru principal este că vrem o Românie fară hoție și de aici pornim când ne gândim la un program de guvernare. Cred că prin reînnoirea clasei politice și mai ales ținându-te de cuvânt. Adică atunci când spui că vei face niște lucruri, să te gândești înainte de a le afirma cum vrei să le faci, cu ce resurse, de ce ai nevoie și ce pași trebuie să parcurgi ca să poți să obții niște rezultate pentru că dacă doar vindem gogoși umflate cu promisiuni de campanie nu e o surpriză că oamenii își pierd încrederea încet încet și nu doar că nu mai vor să intre în politică, dar dau politicianul ca exemplu negativ. Din păcate, în mare parte din societatea noastră, să fii politician e aproape o rușine. Ești arătat cu degetul, ești personajul negativ din poveste când spui că ești politician. Lucrurile astea se pot schimba numai prin fețe noi, oameni cinstiți, oameni competenți, oameni care chiar să vină să își asume până la urmă niște riscuri. Atunci când te expui public îți asumi niste riscuri și Simona știe foarte bine despre ce vorbesc.Și eu sunt de părere că putem recâștiga încrederea în această clasă de, până la urmă lucrători în serviciul public, le spunem politicieni, cuvântul este deja, într-adevăr, un cuvânt hulit practic. Eu cred că putem recâștigă încrederea doar prin fapte. Vă dau exemplu colegilor mei care sunt deja primari de câteva săptămâni. Au început să implementeze ce au vorbit în campanie. Vorbesc cu oamenii, iau măsură, comunică, fac ce au promis. Și cu privire la măsuri sanitare, și cu privire la burse, și cu privire la activitatea de a transparentiza, și cu privire la cheltuieli. Fac controalele și iau masuri pentru a nu se mai abuza de banii publici, vor demara concursuri pentru toate funcțiile publice. Este foarte important să depolitizăm toate funcțiile din instituțiile statului. Dacă facem acest lucru, politicul va fi privit din nou ca ceea ce ar trebui să fie: un serviciu public corect, onest.Eu m-am gândit să lucrez în mod deosebit pentru două angajamente, mai ales fiind și specificul Camerei de Senat. Angajamentul nostru spus așa, foarte plastic, dar frumos în același timp, “să nu mori cu dreptatea în mână” cuprinde o mulțime de măsuri care sunt menite să redea încrederea în întregul sistem de justiție. Vorbim și de întărirea acestor structuri importante de cercetare: DNA, DIICOT, Parchetul General prin faptul că nu mai vrem să fie numiți acolo șefi prin pixul politicului, ci să fie numiți corect prin numirea și prin concursul magistraților. Corpul Magistraților, prin CSM să își numească acolo în funcții oamenii ce urmează să îi conducă. De asemenea, să transparentizam toată activitatea Justiției și o să transmitem public, online, oamenilor. Iarăși, va ajuta la redarea încrederii. E foarte important să renunțăm la Secția de cercetare specială a magistraților. Această măsură este așteptată încă din ziua a două după ce această secție a fost înființată pentru că ea lezează foarte mult prestigiul magistraților și mie, cetățean, îmi dă neîncredere că practic există un atât de mare număr de infractori în rândul magistraților încât să fie nevoie de o secție specială. Ceea ce este total fals. Este evident că în toți anii aceștia, Secția specială nu a fost altceva decât un instrument de intimidare. Și avem o mulțime de alte masuri în zona de Justiție pentru că trebuie să reformăm Constituția, să putem să ajungem la implementarea în două tururi la tururile electorale, legile electorale să le modificăm. Avem foarte multe astfel de legi importante ce trebui demarate și susținute de Camera Deputaților și de Senat pentru a putea să le avem implementate. S-a vorbit despre ele, nu s-au făcut și este nevoie să trecem și de la vorbe la fapte.Și un al doilea, dacă îmi permiteți, din sfera de părinte, îmi doresc foarte mult să contribui în proiectele ce țin de educație, îmi doresc în mod deosebit angajamentul Școala de la 8 la 5, masa caldă, să fie un angajament pe care noi să îl implementam în acești 4 ani. Să începem, cel puțin, cu el la nivelul întregii țări pentru că sunt foarte mulți copii care au mare nevoie de acest angajament, să îl ducem la bun capăt. Măcar să îl începem, sigur că vor fi ani de zile de implementare, dar este foarte important. Susține și pe copil, îl susține și pe părinte. Cam acestea ar fi, în mod deosebit, lucrurile cu care aș vrea să lucrez.În opinia mea, daca aș fi omul de peste 4 ani, cetățeanul de rand și nu să lucrez la noua clasă politică, mi-aș dori să fie România țara din care tinerii să nu mai plece, să nu mai aibă nevoia asta imediată de a pleca după ce își termina studiile și după ce încep să lucreze într-un loc sau două și văd că este, de fapt, o batjocură cu privire la munca lor. În momentul în care tinerii vor simți că aici își pot întemeia o familie, că au un viitor, Romania se vă simți bine. Asta îmi doresc să se întâmple după 4 ani.Mai precis, aș spune că România din care oamenii să nu mai vrea să plece ar trebuie să fie o Românie în care să poți să iți câștigi traiul din muncă cinstită, deci să ai un loc de muncă și să poți să câștigi cinstit banii respectivi de care ai nevoie ca să iți duci traiul. Ar trebui să fie o țară în care să nu mai mori cu zilele prin spitale, în care să nu mai avem copii uitați de soartă care nu ajung la școală pentru că părinții nu au ce să le pună în geantă, un sendviș de mâncare sau nu au cu ce să îi îmbrace ca să nu mai vorbim de alte lucruri. Ar trebuie să fie o țară în care politicienii să nu fie cei privilegiați, care își votează și decid privilegii pe banii contribuabililor, ci să fie oameni care, așa cum am spus, să vină din rândul oamenilor normali care duc un trai normal. Să nu mai fie extraordinar când un politician cunoscut stă la semafor, se duce cu un mijloc de transport în comun, face lucruri de bun simț, lucruri firești. Să fie o țară în care tinerii să simtă că își pot construi un viitor. Că pot, cu muncă cinstită, fără să meargă cu plicul atunci când caută să se angajeze undeva sau când își duc părinții sau copiii la spital, să știe că atunci când se adresează unui funcționar al statului are în față un om competent, care lucrează pentru el. Să fie o țară în care școala să fie apreciată, școala bună și de calitate să fie apreciată. Un om competent și onest să fie apreciat și să nu râdă lumea de tine când spui că vrei să iți duci viața cinstit fiind și fară aranjamente și tot felul de învârteli. Deci, vedeți, până la urmă o țară în care bunul simț să primeze din toate punctele de vedere.Eu cred că până la urmă am putea spune că problema majoră este corupția. Dacă ar fi să le cumulăm pe toate la un loc cred că toate se reduc, până la urmă, la una mare, aceea fiind corupția. Pentru că de aici decurg și toate celelalte. Dacă nu vom mai percepe, după acești 4 ani de guvernare, că avem corupție în toate straturile societății și în tot ce înseamnă instituție publică și tot ce înseamnă serviciu public, atunci cu siguranță noi vom recâștiga încrederea. Corupția se manifestă într-o grămadă de domenii și noi ar trebui să reușim să o diminuăm invers, de sus în jos, și nu de jos în sus. Pentru că cea mai mare corupție este cea de la centru, cea de sus și ea dă tonul pentru a întreține și restul actelor de corupție, traficul de influenta și lucrurile de genul acesta care până la urmă îi fac pe oameni să renunțe în a mai crede că pot să obțină lucruri prin firesc, prin faptul că lor li se datorează acele servicii de către statul român. Pentru că plătesc taxe și impozite, sunt cetățeni corecți, merg la serviciu. De ce să meargă în spital și să fie nevoiți să contribuie suplimentar pentru un serviciu? De ce să fie nevoiți să facă lucrul asta oriunde, în orice alt serviciu public. De ce să fie nevoiți să știe constant că în toate funcțiile nu se realizează un concurs corect, decent? Și că acolo, prin coruperea unor funcționari, prin coruperea șefilor, acel post deja s-a ocupat. Corupția este ceea ce trebuie să îndepărtăm din societatea românească.Da, cred că dincolo de problemele materiale, structurale cu care ne confruntăm în sănătate, în educație, pe care le vedem în jurul nostru, cred că cea mai mare problemă e faptul că oamenii încep să își piardă încet încet încrederea în stat, încrederea în cei care îi reprezintă și încrederea în ceicare îi conduc. Își pierd încrederea în stat, în cei care îi conduc, în politicieni pentru că îi văd ca pe niște privilegiați, îi văd ca pe niște oameni care se cocoață în fruntea statului mai degrabă pentru a-și apăra privilegiile sau pentru a câștiga privilegii sau pentru a-și apăra micile afaceri ale lor sau a acoliților lor mai degrabă decât pentru a lucra în interesul cetățeanului. Și da, așa cum spunea Simona, asta înseamnă corupție, înseamnă minciună și corupție. Atunci e firesc că oamenii își pierd încrederea. Cred că dacă pornim de aici, de la a curăța ceea ce se întâmplă deja la nivelul statului, la nivelul de conducere cel mai înalt, și de asta mesajul nostru principal e fară hoție și fară corupție în România și cu promovarea de oameni competenți, de oameni cinstiți, de oameni care intră în politică nu pentru a se căpătui, ci intră în politică având o meserie, după ce au realizat ceva în viață și intră în politică pentru că vor să facă niște lucruri pentru cei din jurul lor, lucruri pe care și ei le-au așteptat ani de-a rândul, au văzut că nu se întâmplă dacă nu se implică ei direct.Deci, dacă facem curățenia asta și construim pe o fundație curată și cu o funcționare clară a felului în care cei care sunt plătiți din banul contribuabililor să lucreze pentru cetățeni își fac treaba, de acolo încolo cred că putem să rezolvăm și celelalte probleme care, așa cum am spus, se perpetuează de ani de zile. Toată mizeria și corupția din sistemul de sănătate, politizarea din sistemul de educație, indiferența față de o parte a societății și față de copiii care nu au acces la școală. Înainte de a vorbi de curricula, de a vorbi de orice altceva, de fapt sunt copii care nu au acces la școală. Avem în mediul rural școli în care nu s-a investit de ani de zile. Dar toate lucrurile astea presupun investiții, presupun un rol cheie al statului și până când statul nu va fi reformat și nu își va câștiga încrederea în fața cetățeanului, toate problemele astea o să se perpetueze.Eu zic că ne pregătim pentru a intra direct în pâine, sincer. Să mai terminăm doar cu vorbele și transmitem acum mesajul că având angajamentele pregătite, proiectele pregătite, suntem gata să ne apucăm de treabă și în parlament să promovăm deja proiectele și măsurile pe care le-am expus și în acest interviu. Mă refer aici la faptul că din primele zile putem să înlăturăm privilegiile politicienilor. E primul semn pe care am putea să îl dăm imediat oamenilor, să înlăturăm pensiile speciale ale parlamentarilor pentru a putea reda încrederea că parlamentul abia intrat în funcție vrea să facă treabă așa cum este normal să o facă fără a beneficia de privilegii speciale. Avem de luat măsuri substanțiale pentru educație și pentru sănătate. Imediat trebuie să facă lucrul acesta parlamentul. Toate angajamentele noastre de pe educație și din sănătate prevăd măsuri concrete și rapide pentru că altfel vom sta cu adevărat în loc în neputința de a putea lucra. Și ce facem? Bineînțeles că discutăm cu partidele politice, acum in mediul public. Ne expunem aceste angajamente și eu sper să îi găsim și pe ei la fel de pregătiți să vină în întâmpinarea susținerii lor. Cu asta nu vom da înapoi.Ne pregătim să facem, în primul rând, ceea ce solicităm și guvernului actual, de altfel, de câteva luni. În primul rând, o abordare cât mai clară și mai predictibilă, atât cât e posibil, a măsurilor care trebuie luate acum pe termen scurt pentru a ține în frâu răspândirea acestui virus și pentru a reduce pe cât posibil impactul devastator inclusiv asupra economiei, asupra veniturilor noastre. Asta înseamnă, din punctul nostru de vedere, că va trebui să spunem foarte clar oamenilor la ce să se aștepte pentru următoarele săptămâni, pentru următoarele luni atunci când se ia o măsură restrictivă, justificată, deci ea trebuie în primul rând justificată și explicată și explicată oamenilor pe înțelesul lor, dar trebuie să le și spunem oamenilor în ce condiții vom reveni la situația normală și vom renunța la măsura restrictivă respectivă pentru ca oamenii să știe la ce să se aștepte și să îi luăm ca parteneri. Dacă nu le explici oamenilor de ce iei o decizie și în ce condiții revii asupra deciziei respective atunci când e vorba de niște restricții, e firesc ca oamenii să-și pună întrebări, să aibă îndoieli și să se gândească la cum o să se descurce peste o săptămână, două, trei, cinci și așa mai departe.Apoi trebuie urgent prezentată o strategie a planului de vaccinare. Vaccinurile la care se lucrează deja de câteva luni sunt într-o fază foarte finală acum de pregătire pentru producție și comercializare. România, fiind parte a Uniunii Europene, va avea acces la aceste prime vaccinuri ce vor fi distribuite prin intermediul Comisiei Europene care a semnat deja contracte cu firmele producătoare. Sunt 2-3 firme în Uniunea Europeană care au deja vaccinuri într-o fază foarte avansată de pregătire, deci România va beneficia de vaccinuri în următoarele luni, puține luni, dar asta presupune o strategie clară de preluare a acelor vaccinuri, de stocare a lor, de distribuire a lor, de pregătire a personalului care să facă vaccinarea, de informare a populației, mai ales, pentru că sunt foarte mulți oameni neîncrezători în aceste vaccinuri. Unele din ele folosesc și niște tehnologii care nu au mai fost folosite până acum. Va fi nevoie de o dezbatere publică onestă, transparentă, cu oameni competenți, din domeniu, nu să își mai dea cu părerea politicienii despre cât de bun e sau nu un vaccin, ci deschis câmpul de expirmare pentru oamenii care au competență. Astea sunt câteva lucruri, să zicem, pe termen scurt, pentru a ține în frâu pandemia și a pregăti ieșirea din această criză de sănătate.Apoi, măsuri economice unele dintre ele, pe unele le-a luat guvernul, pe altele insuficient deocamdată. Cred că dialogul acesta cu mediul antreprenorial, cu mediul economic, trebuie întărit pentru că sunt foarte multe. Oamenii aceștia din economie, din mediul antreprenorial nu vin doar să se plângă și să ceară bani de la stat. Eu am discutat cu foarte mulți dintre ei în ultimele luni, vin și cu soluții, vin și cu idei nu doar despre cum să li se rezolve lor problemele, ci despre cum să relansăm economia, despre cum să facem ca oamenii care ar avea un loc de muncă în condiții normale să nu își piardă locul de muncă respectiv, să poată să le fie plătite salariile. Deci trebuie să ne pregătim și pentru a relansa economia pe termen scurt, pe termen mediu, să vedem acolo unde au fost efecte devastatoare ce putem pune în loc. Vor veni bani de la Uniunea Europeană, dar banii aceia trebuie să ducă spre sectorul productiv, spre investiții, spre a crea locuri de muncă, nu doar pentru a acoperi găuri în buget.De altfel, trebuie acoperite scurgerile inutile de fonduri și asta presupune o reformă a administrației publice, o reformă a statului, așa cum am spus, sunt niște măsuri care pot fi luate și pe termen scurt, altele vor presupune modificări de legislație în parlament și noi ne pregătim în primul rând să punem în aplicare cele 40 de angajamente de guvernare, unele dintre ele le-a prezentat Simona și sunt convins că vom vorbi și de altele. Dacă vă uități, fiecare angajament de guvernare are în spate o analiză despre ce trebuie făcut, cum trebuie făcut și cu ce resurse și cine trebuie să își asume ce atribuții. Unele angajamente presupun bani de la buget și pentru asta trebuie să ne pregătim să folosim fondurile europene pentru că în rets, bugetul nostru e în deficit. Altele presupun un parteneriat inevitabil cu mediul antreprenorial ca să îi încurajăm pe oameni să investească, altele presupun modificări legislative, deci cu asta ne pregătim, cu ce va fi de făcut în primele săptămâni, în primele luni după ce ajungem la guvernare și despre cum ne punem în aplicare angajamentele pe care le-am luat în această campanie în fața cetățenilor.Cu siguranță, pentru că mă confrunt în primul rând ca cetățean. Locuiesc la bloc și aici am aceeași problemă pe care o văd peste tot în România. Că nu există preocupare deloc pe a diminua gunoaiele din natură. Angajamentul nostru „Fără gunoaie în natură” presupune efectiv reducerea cantităților de ambalaje pe care ajung oamenii să le abandoneze și astfel să poluăm foarte mult mediul din jur. Nu o să intru foarte mult în legislatura europeană care ne-ar fi fost de mare ajutor în toată această perioadă dacă era implementată, dar pentru viitor noi am propus măsuri concrete ca municipalitățile, orașele, să introducă și nu numai, și la sate în mod deosebit, această măsură de garanție returnare a ambalajului. Ar fi o măsură ce ar ajuta concret la diminuarea abandonului de tot felul de ambalaje în mediu și de poluare. Acest lucru trebuie să îl facem cu prioritate zero pentru că știm foarte bine analizele cu privire la poluarea mediului și ceea ce ne așteaptă în 20-30 de ani de aici încolo. Este extrem de îngrijorător și dacă nu luăm măsuri acum, pur și simplu copiii noștri vor avea o cu totul altă natură, fără natură. Am pornit de la Delta Văcărești, un loc foarte drag mie în sectorul 4, un loc unde este nevoie să ne implicăm și să îl punem în valoare, dar îl punem în valoare prin a proteja natura în ansamblul ei și a ne face responabili cetățenii că trebuie să participe la reciclare, trebuie să ne autoeducăm, dar oamenii au nevoie de mijloace. Mijloacele le procură autoritățile publice, statul român. Și mai adaug doar o măsură, este foarte importantă pentru noi și anume să ne apucăm din nou să împădurim România și să înființăm o secție specială, un DNA al padurilor. Noi nu am vorbit degeaba despre acest DNA al pădurilor, ci pentru că infracționalitatea în acest domeniu a devenit extrem de mare. Văzând acest lucru, proiectul a fost propus. Din păcate, nu a putut trece cu actualul parlament. Avem o mare nevoie de a implementa măsuri de împădurire cu bani europeni în următorii 4 ani și de a pedepsi mult mai drastic infractorii care profită practic și taie fără măsură pădurile.Din partea Uniunii Europene vine nu doar taxa aceasta pe plastic care are ca obiectiv nu să pună oamenii la plată, ci să îi incite pe cei care acum aruncă plasticul în natură și noi îl vedem când ieșim la munte, îl vedem pe văi, îl vedem pe câmpuri, îl vedem pe marginea drumului, cum se adună deșeurile acestea de plastic care nu sunt colectate. Deci prin această taxă, obiectivul e să fie descurajată aruncarea deșeurilor acestora care altfel ar fi reciclabile, să fie aruncate în natură și noi, tocmai pentru a evita situația asta în care să fim puși la plată serios, avem în programul de guvernare această măsură despre care a vorbit și Simona, prin care să încurajăm oamenii să colecteze aceste deșeuri și să le returneze mai degrabă decât să le arunce în natură. Dar tot de la Uniunea Europeană vin și bani și fonduri pentru a investi în mediu, pentru a împăduri. Foarte mulți bani și din planul acesta național strategic care va finanța banii europeni, care vor finanța Planul Național Strategic de Redresare și Reziliență, vor trebui să meargă în direcția aceasta a mediului, a dezvolta o economie verde, o economie care să folosească în mod regenerabil resursele naturale și în mod concret, din acești bani vom putea și replanta păduri, dar vom putea investi și în tot acest sistem și dispozitiv de supraveghere a felului în care sunt întreținute sau nu sunt întreținute pădurile. Deci, din acest punct de vedere, în următorii ani, nu de bani va trebui să ne plângem atunci când vorbim de măsuri de mediu, ci în primul rând de voința noastră de a face lucrurile respective.Dragi alegători, suntem în moemntul acela în care putem să trecem de la vorbe la fapte. Suntem o clasă politică nouă, sunt un om nou în politică și colegii mei de asemenea. Vrem să facem treabă, dar putem numai dacă veniți la vot și ne dați votul de susținere. Ne vom ține de cuvânt și vom schimba împreună România. România fără hoție!Cei care au participat la alegerile locale au văzut că au fost luate toate măsurile de siguranță pentru a proteja sănătatea alegătorilor, sănătatea celor care sunt implicați în organizarea acestor alegeri pe teren. Deci din acest punct de vedere, vă puneți mască, păstrați distanțarea fizică. Vă ia maximum o jumătate de oră să coborâti de acasă, să mergeți la secția de vot și să veniți înapoi. Dar această jumătate de oră sau timpul necesar pentru vot poate să conteze enorm pentru următorii 4 ani, pentru viitorul României, pentru că cei pe care îi veți alege acum sau care vor ieși în urma votului, chiar dacă nu veți vota dumneavostră, dar atunci vor fi alții cei care vor decide, sunt cei care vor trebui să propună o nouă perspectivă României de după această criză Covid. Această criză care, așa cum am discutat astăzi, presupune investiții, presupune oameni competenți și presupune, în primul rând, construirea unui stat fără hoție și fără corupție, cu oameni competenți. Votul dumneavoastră de data asta contează mai mult ca oricând, pentru că patru ani de zile nu veți putea decât să vă plângeti dacă lucrurile nu vor merge bine, să ieșiți în stradă, în cel mai bun caz, dar nu veți mai putea să influențați direct prin votul dumneavoastră ceea ce se întâmplă în fruntea statului, pentru că 4 ani de zile nu vom mai avea alegeri, începând din 6 decembrie. Așa că, profitați acum, până nu e prea târziu, de această oportunitate, de dreptul pe care îl aveți de a vota și de a decide prin votul dumneavoastră cum vreți să arate România și cine vreți să conducă România. Vă așteptăm pe 6 decembrie la vot. Aveți încredere în noi, mai aveți încă câteva zile în care vă puteți uita inclusiv pe usrplus.ro să vedeți programul nostru de guvernare, să vedeți angajamentele de guvernare pe care le luăm, vedeți candidații pe care vi-i propunem: oameni tineri, oameni competenți, oameni care au un rost în viață. Aveți, din punctul meu de vedere, toate motivele să mergeți la vot, să nu mai alegeți răul cel mai mic, ci să alegeți cu adevărat o alternativă pentru a duce România într-o direcție sănătoasă.Articol susținut de Alianța USR PLUS