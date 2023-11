Articol susținut de The Vets Joi, 09 Noiembrie 2023, 14:57

Smile Media

0

În cazul urgențelor veterinare, uneori câteva minute fac diferența între salvarea unui animăluț și pierderea lui. În cazul accidentelor rutiere, de exemplu, animalul trebuie stabilizat cât mai repede cu putință iar acest lucru îl știu foarte bine medicii din Rețeaua de Medicină Veterinară The Vets care, pe lângă ambulanță, au găsit o soluție rapidă de a ajunge imediat la animal.

Spitalul The Vets Foto: The Vets

Din punct de vedere legal, ambulanța veterinară nu are același regim ca cea pentru oameni. Mai exact, nu poate porni sirenele și nu primește prioritate în trafic. Iar traficul în București îl știm cu toții! Ambulanța veterinară trebuie să aștepte, ca toate celelalte mașini, și poate rămâne blocată în trafic. La orele de vârf mai ales, am văzut de atâtea ori cât de greu se ajunge dintr-o parte în alta a Bucureștiului, chiar și pe distanțe teoretic scurte.

Soluția? Au găsit-o cei de la The Vets - motocicletă! Când primesc un apel la 0754.898.888, medicii de la Spitalul The Vets, parte din cea mai mare rețea de medicină veterinară din București, evaluează rapid situația și decid care este cea mai potrivită cale de intervenție. În foarte multe cazuri, unul dintre medici se urcă pe motocicletă, cu un rucsac dotat pentru intervenția de urgență, pentru a ajunge mai repede acolo unde este necesar, fiind urmat, dacă este cazul, de ambulanță.

Dr. Andrei Berbecaru, unul dintre medicii de la Spitalul The Vets Tineretului care merge cu motocicleta la intervenții, spune că să ajungi rapid la o urgență e vital. Despre geanta medicală de urgență, doctorul spune că e pregătită pentru orice intervenție. Poate să facă intubare oro-traheală, resuscitare, poate monta rapid un cateter venos, poate face toracocenteză. Mai mult, în geanta cu care se urcă pe motocicletă, are toate medicamentele necesare administrării tratamentului de urgență, ba chiar și un ecograf portabil.

Dr. Berbecaru este un tânăr medic veterinar, cu experiență și pasiune pentru medicina veterinară de urgență. A absolvit Facultatea de Medicină Veterinară din București în 2021 dar, încă din primul an de facultate, Andrei a început partea practică, lucrând în clinici veterinare non-stop, în departamentele de urgențe.

În prezent realizează certificarea de nivel avansat european în domeniul anestezie, managementul durerii, urgențe și terapie intensivă din cadrul ESAVS, la Universitatea din Luxemburg. În curând, după absolvirea stagiului de pregătire, urmează să devină la rândul lui trainer în cadrul spitalului. Este student doctorand la Școală Doctorală Medicină Veterinară București cu tema anestezie inhalatorie la animalele de companie.

Avantajul motocicletei este că se strecoară mai repede în traficul bucureștean iar medicul poate ajunge rapid pentru a stabiliza pacientul. Între timp, dacă este nevoie, ajunge și ambulanța veterinară, dotată la cele mai înalte standarde și cu personal medical dedicat, care transportă pacientul deja stabilizat la spital sau la una dintre cele patru clinici din rețeaua The Vets.

Astfel de intervenții rapide sunt vitale atunci când animalul este victima unui accident de circulație sau de altă natură, când a ingerat substanțe otrăvitoare sau în orice context în care timpul contează mai mult ca orice.

Doctorul Radu Aronescu, unul dintre fondatorii The Vets, spune că această idee a venit din necesitate. “Au fost situații când ambulanța noastră s-a blocat în trafic, la oră de vârf, și nu am ajuns în timp util pentru salvarea pacientului. Ne-am propus ca acest lucru să nu se mai întâmple. Viața animăluțelor noastre este primordială, așa că am găsit soluția motocicletei. Timpul de răspuns s-a îmbunătățit considerabil. Vă dau un singur exemplu - un drum pe care ambulanța l-a făcut în 47 de minute, motocicleta l-a făcut în 12. Iar acest lucru a făcut diferența și animalul a fost salvat”.

O astfel de inovație în cadrul serviciilor medicale veterinare arată o dedicare profundă față de bunăstarea și îngrijirea animalelelor. În timp ce soluția motocicletei este o măsură ingenioasă de a contracara problemele de trafic și de a oferi asistență rapidă, nu putem să nu e gândim și la necesitatea unor discuții mai ample în societate privind importanța și recunoașterea serviciilor de urgență pentru animale.

Articol susținut de The Vets