Hai Rapid! Duminică, 07 Mai 2023, 09:32

Eugen Istodor • HotNews.ro

4

7-2! Bătut Rapidul. E, și ce dacă? Da, da și ce dacă? 7 goluri luate de cea mai tare apărare a campionatului Săpunaru și Moldovan. Da, și ce dacă? Aveți gușa plină de venin. Viața voastră e goală și săriți pe Rapid, ca hienele. Lăsați Rapidul, în pace, să ia bătaie. Mutu și ai lui se vor dezmetici. Farul - Rapid 7-2

Adrian Mutu Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Farul - Rapid 7-2

O lume isterică, nebună s-a stârnit odată cu play-off. Ținta este Rapidul. E vacarm. E moarte de om. Este călcat în picioare ăla care vorbește de calm. Pe Rapid s-a pus o presiune inimaginabilă. Chiar și Bocciu, șeful Galeriei, are cuvântul radicalizat.

Rapidul a devenit un sătuc înconjurat și distrus de hiene

Citesc azi noapte pe GSP: “Geambașu, Florea și Răureanu: „Rapid s-a dezbrăcat de onoare și s-a învelit într-o clisă urât mirositoare”. Eh, să fim serioși! Care clisă? Care “urât mirositoare”?

Mă uit la Facebook. Gugălesc. A luat foc lumea, bre. Pute și acolo Rapidul. A ce vă miroase, domnilor? Rapidul? Ăsta e mirosul lui natural. De eșec usturător, de balans între “îți vine să mori” și “îți vine să dansezi”. Nu cumva trăiți prea tare în lumea hienelor? sau în lumea isterică a lui Gigi Becali? Nu prea vreți voi oare doar să uluiți, cu orice preț, să fiți surprinzători și șocanți, ca vedetele? De ce nu vreți să fiți în teren, sunt sigur că ați fi mai buni ca Morais Jr.

Rapidul, ca orice echipă de fotbal e un lung proces de dezmeticire, de înțelegere

Jucătorii nu sunt niște 3 în 1, nessuri frecate de mașini automate. Nici voi, hinelor, nu sunteți niște mașini, niște Becali. Sunteți bieți oameni. Nu-l luați pe Săpunaru drept un canibal pe care să mi-l dementizați cu orice meci. Lăsați-l în pace pe Moldovan! Și ce dacă a luat 7 goluri? Tot campionatul a apărat ca Regele. Ați uitat cum i-ați aplaudat? Este simplu să urlăm la un meci. Este greu să temperăm urletul, hiena din noi. Da, de acord, Rapidul n-are nevoie de liniște. Are nevoie… dar cred că echipa trebuie să vadă de ce are nevoie. E între cele mai bune echipe din România. Joacă și a jucat cinstit. Face și a făcut fotbal. A jucat spectaculos. Asta e și-a luat șapte boabe astăzi. O să dea într-o zi și Rapidul șapte boabe altcuiva. Fotbalul este și o leapșă. Ți-o dau, ți-o iei. De ce? Pentru că mingea e rotundă. În timpul unui campionat starea fizică, emoțională a unei echipă e rotundă. Discernământul trebuie să fie însă discernământ. Ce culoare are? Ce miros are? Eu zic că urât, murdar, dar cine gândește are roade.

Trăitul ăsta în clipă, în senzațional permanent, în obsesia câștigului - ne face pe toți hiene. Luăm noi miros, noi, hienele, de atâta sânge și gherăială. Luați-o mai încet. A căuta o cale, a vedea ce e bine și ce e rău. Iar firesc. Rapidul nu e de șefia Ligii? Nu e, e Farul lui Hagi care ne-a dat papara aseară. Și e foarte bine că ne a dat papara campioana. Rapidul nu este de Cupă Europeană? Cred aici că Rapidul este de Europa, cum sunt și celelalte aspirante, nici mai bună nici mai rea. Rapidul e printre cele mai bune echipe din România. Așa cum e ea. Cu disperări, cu meciuri de excepție, cu oboseli, cu "bancă" scurtă, cu o echipă lipsită de înlocuitori pentru Săpunaru și Dragoș Grigore. Este o echipă de oameni. Care trebuie luați ca oameni. Vorba lui Mutu: Sunt seri în care câștigi, seri în care înveți!

Nu hienizați Rapidul! Dați omor, ca hienele, Rapidului acum? Râde de voi lumea curând. Rapidul își va reveni.

​Farul - Rapid 7-2. Dau un singur sfat, ca toate hienele: Bă, nu ucideți Rapidul!