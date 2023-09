OPINII Vineri, 29 Septembrie 2023, 09:27

Toate sunt altfel în ziua în care se petrece acțiunea din filmul Retribution. Sub pretextul unei întâlniri importante, de multă vreme programată, Heather îi cere soțului său, Matt Turner, co-acționar la o firmă de plasamente financiare cu sediul în Berlin, să îi ducă el pe cei doi copii la școală. Preocupat mai curând de numeroasele probleme ale firmei, de inventarea a tot felul de argumente al căror rost este acela de a-și păstra clienții și de a ascunde ori amâna un iminent dezastru, Matt acceptă cu greu să îi facă pe plac soției. Fără a avea habar că aceasta se duce de fapt la o întâlnire cu un avocat specializat în divorțuri.

Mircea Morariu Foto: Arhiva personala

Mașina super-scumpă a lui Matt dă și ea tocmai acum, în mod neașteptat, rateuri, de unde și remarcile ironice ale lui Zach, adolescentul rebel al familiei. Care, până atunci, fusese implicat în dispute cu vorbăreața și atoateștiutoarea soră mai mică. La scurtă vreme după începerea neașteptatei curse, intervine un apel telefonic emis de un aparat care nu aparține nici unuia dintre cei trei ocupanți ai mașinii. Vocea apelantului este modificată prin proceduri electronice astfel încât să nu poată fi în nici un caz recunoscută. De altfel, identitatea acestuia nu va putea fi aflată decât în ultimele zece-cincisprezece minute ale filmului. Misteriosul care pare să fi planificat impecabil totul îl notifică pe Turner că are instalată sub scaun o bombă termo-sensibilă. Ceea ce îl reduce la condiția de prizonier. Aceluiași Turner i se impune foaia de parcurs a călătoriei. O călătorie pe parcursul căreia două sau trei mașini sunt aruncate în aer. Alertată, poliția bănuiește că totul ar fi fost pus la cale chiar de Turner, mai ales că teoretic, de la un moment dat încolo, el pare ultimul supraviețuitor din acționariatul firmei. Firește, vinovatul este altul, mobilul respectivului șir de crime fiind depunerile financiare secrete din străinătate. Desigur, până la urmă Matt Turner își va salva familia și își va dovedi printr-un act eroic nevinovăția. Unde mai pui că își va recâștiga și familia. Nu știm dacă va avea totuși probleme cu justiția din cauza banilor transferați în străinătate.

Acesta este în linii mari subiectul filmului Retribution, regizat de Nimród Antal. Remake autodeclarat al filmului spaniol din El Desconocido. Producție din 2015 purtând semnătura regizorală a lui Dani de la Tore. Desigur, spectatorii care au văzut versiunea spaniolă au identificat deja, din scurta prezentare de mai sus, un număr oarecare de diferențe. Nu tocmai semnificative. De altfel, pe toată durata celor 91 de minute, Retribution dă senzația de déjà vu. Avem de-a face cu un blockbuster, cu un thriller făcut cam în spiritul anilor 90 si în cel al primului deceniu din secolul nostru. Lovituri de teatru, urmăriri ca-n filme, eroul care se zămislește sub ochii noștri și care își are originea într-un bancher nu tocmai fără prihană.

Retribution respectă regulile thriller-urului bine făcut. E clar că Nimród Antal își cunoaște bine meseria. La fel cum și-o cunosc și scenaristul Chris Semsnpour, și semnatarul montajului, Steven Mirkovic. Acțiunea din Retribution e vie, dinamică, susținută, chiar dacă relativ previzibilă. E în așa fel dimensionată încât evită instalarea plictiselii premature. Iar interpretul protagonistului, Liam Neeson, trece onorabil peste dificultățile ridicate de vârstă. Sigur, se vede, chiar mai mult decât ar impune-o tensiunea specifică filmului, că anii și-au pus amprenta peste interpretul principal din Lista lui Schindler, care are acum 71 de ani. -Citeste intregul articol si comenteaza pe Contributors.ro