​SONDAJ Fapta bună de azi - ziua 1 bis. Tu decizi ONG-ul caștigător

Campania BCR-HotNews.ro, care își propune ca în fiecare zi să răsplătească cu 1.000 de euro o organizație sau o asociație care face fapte bune, a început. Este prima zi a campaniei și invităm cititorii să se implice în număr cât mai mare și să voteze ONG-ul dorit. La ora 20.00 votarea se va opri, iar ONG-ul cu cele mai multe voturi va fi beneficiarul micro-finanțării de 1.000 de euro.



Sondajul din ziua 1 a fost anulat din cauza suspiciunilor de fraudă a voturilor, așa că astăzi avem un bis pentru ziua 1 de votare.



Despre ONG-uri*:

Mesaj primit la înscriere: "În contextul crizei provocate de coronavirus, Asociația Colegiul Pacienților dorește să vină în sprijinul persoanelor aflate în dificultate emoțională, cauzată de izolarea la domiciliu sau carantină și înființează o linie telefonică pentru consiliere psihologică gratuită. Ședințele de consiliere psihologice sunt adaptate nevoilor individuale ale persoanelor care solicită suport".

Mesaj primit la înscriere: "Inițiativă pentru acțiunea de strângere de echipamente medicale pentru Spitalul Municipal Sighișoara. Proiectul presupune achiziția de materiale medicale necesare pentru dotarea personalului medical - măști de protecție, mănuși, combinezoane, viziere, etc."

- Am început în Noiembrie 2013 cu dorința de a oferi o masă caldă celor mai puțin norocoși din jurul nostru. Treptat ne-am apropiat de ei și ei de noi. Am vorbit mult și am înțeles mai bine că nu totul se rezumă la o masă caldă. Ne străduim în continuare să îi înțelegem, să îi ajutăm să vadă din nou licărirea unei speranțe care să le dea putere să continue, să lupte și să descopere frumusețea vieții. Astăzi peste 450 de persoane beneficiază de o masă caldă la Cantina Mulțumesc, peste 50 de persoane beneficiaza de facilitățile centrului de zi, mii de pachete cu cele strict necesare sunt împărțite săptămânal celor în nevoie din împrejurimile Brașovului.