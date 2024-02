INTERNATIONAL Luni, 05 Februarie 2024, 08:57

Înmulțirea în ultimul timp a tentativelor de piraterie împotriva navelor comerciale din Oceanul Indian provoacă îngrijorare, după ce, pentru prima dată din 2012, o navă de marfă sechestrată la mijlocul lunii decembrie continuă să fie reținută în largul Somaliei, scrie presa elenă.

Piraterie in Oceanul Indian Foto: AFP / AFP / Profimedia

Potrivit presei internaționale, cargoul Ruen, cu marfă solidă vrac, construit în 2016 și deținut de compania bulgară Navigation Maritime Bulgare JSC (Navibulgar), cu o capacitate de 41.600 dwt, este prima navă capturată de pirații somalezi în ultimii ani.

Centrul de Securitate Maritimă din Cornul Africii (MSCHOA), un serviciu de monitorizare, a numărat șase cazuri confirmate de piraterie și trei tentative de atac. Pe 26 noiembrie 2023, petrolierul Central Park, sub pavilion liberian, care fusese capturat de pirați, a fost eliberat de forțele americane. Pe 14 decembrie 2023, vrachierul „Ruen” a fost capturat de pirați și se află încă în largul coastei Somaliei. Un alt caz confirmat de piraterie a avut loc pe 4 ianuarie 2024 asupra vrachierului Lila Norfolk, sub pavilion liberian. Nava a fost eliberată de marina indiană.

La 27 ianuarie 2024, a avut loc o tentativă de piraterie asupra vrachierului Waimea, sub pavilion liberian. A avut loc un schimb de focuri între paznicii înarmați și nava piraților. O apropiere suspectă a avut loc pe 28 ianuarie 2024 și asupra navei de containere MSC Clementina, sub pavilion american, și, de asemenea, pe 29 ianuarie 2024, asupra navei cisternă Panta Rei, sub pavilion panamez, fără alte informații despre caz.

Recent, două ambarcațiuni de pescuit, una din Iran și cealaltă din Sri Lanka, care fuseseră capturate de pirații somalezi, au fost eliberate de forțele navale din Seychelles și ca urmare a intervenției marinei indiene.

Avertismentul Marii Britanii cu privire la Oceanul Indian

Serviciul britanic Maritime Trade Operations a avertizat că este probabil ca în Oceanul Indian să activeze grupări de acțiune ale piraților. Duminică, 28 ianuarie, UKMTO (United Kingdom Marine Trade Operations, un centru de operațiuni al marinei comerciale) a raportat că o barcă cu cinci persoane s-a apropiat „agresiv” de o navă la 70 de mile marine nord-vest de Bosaso, Somalia. Patru dintre bărbați aveau kalașnikov și niciunul nu era în uniformă. S-au apropiat la 400 de metri de navă, dar s-au îndepărtat după ce paznicii înarmați au tras două focuri de avertizare.

Oficiali din servicii internaționale de securitate spun că modul în care va fi soluționat cazul MV RUEN va fi decisiv pentru viitorul pirateriei, deoarece va servi ca test pentru a vedea dacă pirateria rămâne o ”afacere” profitabilă.

Însă se observă deja o escaladare a incidentelor pe măsură ce prezența navală în regiune este detașată pentru a contracara atacurile Houthi din Yemen împotriva transportului internațional din Golful Aden și din sudul Mării Roșii.

Comisia Oceanului Indian, un grup anti-piraterie desemnat de ONU, dorește ca ONU să organizeze o reuniune de urgență pentru a analiza modalitățile de reacție.

Creștere semnificativă a activității de piraterie

Aceste incidente indică o creștere semnificativă a activității de piraterie”, spune Indian Ocean Commission (IOC). Pirateria a fost un fenomen scăpat de sub control în largul Somaliei timp de patru ani, începând din 2008, dar apoi a rămas latentă timp de aproximativ cinci ani. Raportul anual al Biroului Maritim Internațional (IMB) a înregistrat 120 de incidente de piraterie maritimă și de jaf armat împotriva navelor în 2023, comparativ cu 115 în 2022. Raportul anual din 2023 arată că pirații au urcat pe 105 nave, că asupra a nouă nave au fost tentative de atac, că patru nave au fost deturnate și că s-a tras asupra a două nave.

Numărul de incidente raportate în 2023 a crescut ușor față de 2022. Biroul Maritim Internațional (IMB) atrage atenția asupra siguranței echipajului, deoarece numărul de membri ai echipajelor răpiți și ținuți ostatici a crescut de la 41 la 73 de persoane și de la două la 14 în 2022 și, respectiv, 2023. Alți 10 membri ai echipajelor au fost amenințați, patru au fost răniți și unul a fost atacat în 2023.

Articol realizat cu sprijinul agenției Rador Radio România