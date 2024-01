WATCH: Here’s the scene as the image of the Black Nazarene arrives at the doorstep of San Sebastian Church at the Pasaje del Carmen for the traditional “Dungaw.” #Traslacion2024 #NazarenoINQ | \uD83C\uDFA5: Manila PIO/Facebook



• For more #Nazareno2024 stories, visit… pic.twitter.com/Ca6ka8msrC