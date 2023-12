INTERNATIONAL Luni, 11 Decembrie 2023, 06:58

Conform unei noi inculpări formulate de procurori federali în Los Angeles, Primul Fiu e acuzat că a „spart” 872.000 de dolari pe prostituate de lux, pornografie și abonament la un club de sex în loc să-și plătească impozitele, scrie Los Angeles Magazine, citat de Rador Radio România. Hunter Biden a fost inculpat pe baza unui rechizitoriu cu nouă capete de acuzare, rezumat de procurorii din California drept „o schemă pe parcursul a patru ani urmărind a nu plăti cel puțin 1,4 milioane de dolari” reprezentând impozite, în timp ce se distra prin Los Angeles în locuri frecventate de vedetele de la Hollywood.

Biden a cheltuit cam 872.000 de dolari pe hoteluri de cinci stele și închiriat locuințe de lux în Malibu și Venice, lucru despre care a scris el însuși în memoriile sale, „Beautiful Things” [„Lucruri frumoase”], citate în rechizitoriu: „Prima dată m-am mutat de la [hotelul - n.trad.] Chateau [Marmont] într-o locuință Airbnb din Malibu. Văzând că n-o pot închiria mai mult de o săptămână, m-am întors în West Hollywood și la hotelul Jeremy. Am mai stat o vreme și la Sunset Tower, Sixty Beverly Hills și Hollywood Roosevelt. Apoi iar Airbnb în Malibu și un Airbnb în Hollywood Hills. Apoi înapoi la Chateau. Apoi în centru, la NoMad, și la [hotelul - n.trad.] Standard de pe [bulevardul - n.trad.] Sunset. Am revenit iar la Sixty, apoi iar în Malibu [...]”.

Primul Fiu și-a dedus multe dintre aceste șederi declarându-le la fisc drept cheltuieli de afaceri, însă Biden nu se ocupa cu nici un fel de afacere în această perioadă în care „a cheltuit milioane de dolari pe un stil de viață extravagant”, afirmă procurorii.

De fapt, chiar el descrie în memoriile proprii cu ce se ocupa în California, și anume făcea naveta între o locuință de pe Venice Canal închiriată cu 17.500 de dolari pe lună și vila lui din Malibu, într-un Lamborghini închiriat „până când automobilul lui Porsche urma să poată fi expediat de pe coasta de est”. În acest timp, scrie Biden în memoriile sale, era înconjurat de un „grup pestriț de atârnători”: „[...] hoți, drogați, mici traficanți, dansatoare de striptease trecute, escroci și diverși atârnători [...] Ei beau totul din mini-bar, sunau la recepție să le trimită mușchi de vită și sticle de Dom Pérignon.

Una dintre femei chiar a comandat o dată o friptură în plus pentru cățelușul ei, nu mai mare decât poșeta”.

Printre alte deduceri fiscale suspecte declarate drept cheltuieli de afaceri se numără și una pentru „opere de artă”, care în realitate era o plată de 1.500 de dolari prin serviciul Venmo către o dansatoare exotică într-un club de striptease; o plată de 30.000 de dolari către facultatea de drept a fiicei sale; angajarea fictivă la firma sa a trei femei cu care avusese „relații romantice ori sexuale”; respectiv „plăți totalizând 1.248 de dolari declarate cheltuieli de afaceri și reprezentând costul biletelor de avion necesare pentru deplasarea unei dansatoare exotice din Los Angeles la New York".

Chiar și atunci când s-a lăsat de droguri, afirmă procurorii, Biden nu s-a preocupat să-și rezolve problemele cu fiscul. „Inculpatul a continuat să câștige frumos și să cheltuie nebunește.”

„Între 2016 și 15 octombrie 2020 inculpatul a cheltuit acești bani pe droguri, prostituate de lux și iubite, hoteluri de lux și locuințe cu chirie, automobile exotice, haine și alte lucruri de natură personală, pe scurt, pe orice altceva în afară de propriile impozite”, se afirmă în rechizitoriu.

Avocatul lui Biden, Abbe David Lowell, a contraatacat, acuzându-i pe procurorii din California că „se pleacă în fața presiunii republicane” și formulează acuzații motivate politic la adresa fiului președintelui.

Noua inculpare vine după o alta, depusă în octombrie la nivel statal de procurorii din Delaware, care îl acuză pe Biden că a cumpărat ilegal un pistol în octombrie 2018, când era dependent de droguri și a mințit la achiziție susținând că nu consuma narcotice.

Ambele inculpări survin după colapsul unui acord de recunoaștere a vinovăției într-un caz separat de contravenții fiscale legate de acorduri profitabile de consultanță încheiate de Biden cu firme din Ucraina, China și România.