Un american în vârstă de 53 de ani, condamnat la moarte pentru crimă și care a petrecut mai mult de 30 de ani în culoarul morții, urmează să fie executat joi în Texas, în sudul Statelor Unite, potrivit AFP.

Camera de executie cu injectie letala in Texas Foto: Texas Dept of Criminal Justice via Bestimage / Bestimage / Profimedia