Marți, 29 August 2023

Anchetatorii germani au ajuns la concluzia ca gazoductul Nord Stream a fost aruncat în aer cu ajutorul velierului Andromeda, al cărui echipaj e legat de Ucraina. Recent, cancelarul Olaf Scholz a spus: „Și nu înseamnă că nu vom urmări penal, pentru că nu ne place rezultatul”. Dar dacă ucrainenii sunt în spatele sabotajului, se termină sprijinul german pentru Ucraina în războiul împotriva Rusiei?

nord stream Foto: Danish Armed Forces / SWNS / SWNS / Profimedia

Dezbaterea e în toi în Germania, atât la nivel politic, cât și public. Marți 29 august, la ora 21.00 (ora Germaniei), televiziunea ZDF o aduce în prim plan, sub titlul Cazul Nord Stream – o căutare de dovezi pe Marea Baltică. Ancheta jurnalistică e realizată de Spiegel și Frontal, care a realizat și un documentar de 36 de minute, cu cele mai recente și șocante dezvăluiri.

Comando-ul Andromeda

Oficial, procuratura federală continuă să investigheze in rem. Dar potrivit informațiilor de la ZDF Frontal și Spiegel, surse din cadrul anchetei consideră că indiciile către Ucraina sunt extrem de convingătoare și că nu există dovezi pentru o implicare a Rusiei în sabotajul Nord Stream din 26 septembrie 2022.

Descoperirile de până acum ale anchetatorilor au indicat clar în direcția Ucrainei, iar accentul se pune asupra unui comando de șase persoane, care s-a aflat intr-o perioadă circumscrisă datei atentatului, la bordul navei cu vele, Andromeda.

Grupul ar fi fost în Ucraina înainte și după exploziile din Marea Baltică, fapt indicat de datele tehnice pe care anchetatorii le-au putut evalua, parvenite pe surse din cercurile de securitate, la Spiegel și ZDF.

Numele românesc din Republica Moldova

Despre „pista Andromeda” am relatat în detaliu pentru Hotnews în luna mai, în articolul cu titlul „O nouă ipoteză despre explozia gazoductului Nord Stream 2, în care apare un suspect ucrainean și un nume românesc”.

Între timp, numele românesc, Ștefan Marcu, a fost pus în legătură cu posesorul acestuia, un cetățean din Republica Moldova, care la momentul atentatului era la serviciu și acasă, după spusele lui. Intervievat de reporterii ZDF și Spiegel, bărbatul a spus că nu știe pe ce căi datele sale personale, de pe pașaportul românesc care expira în octombrie anul trecut (puțin după atentatul la Nord Stream), au ajuns în posesia celor care au închiriat velierul Andromeda.

O dilemă politică?

Cancelaria federală monitorizează îndeaproape cazul. Cancelarul Olaf Scholz (SPD) discutase de mai multe ori cu consilierii despre modul în care guvernul federal ar putea trata politic cazul, în ipoteza unor făptași ucraineni. La începutul lunii martie, în mass-media germană și internațională („New York Times”, „Zeit”, RBB), începuse să prindă contur această variantă.

Tot atunci, Jens Plötner - consilierul pentru politică externă al lui Scholz - l-ar fi sunat pe șeful de cabinet al președintelui Zelenski, Andriy Yermak, vorbind și despre sabotajul Nord Stream. Yermak a subliniat că guvernul ucrainean nu a fost în spatele atacului.

După apelul telefonic, în ciuda informațiilor explozive, cancelarul Scholz a continuat să vadă sprijinul Germaniei pentru Kiev ca singura alternativă în războiul cu Rusia.

Avertismentele olandeze și americane

Cu câteva luni înainte de atacuri, serviciul olandez de informații militare a primit un avertisment: șase persoane vor să se scufunde dintr-o navă mică, la gazoductele Nord Stream și să le arunce în aer. Potrivit informațiilor, aceștia erau ucraineni, iar perioada vizată era mijlocul lunii iunie 2022, în timpul unui exercițiu NATO în Marea Baltică.

Olandezii au transmis raportul serviciului secret american CIA, care a informat serviciul german de informații BND, în iunie 2022. Deoarece intervalul de timp menționat de informator a trecut fără să aibă loc un atac, Germania nu a mai luat măsuri de protecție pentru gazoducte, în 2022. SUA ar fi contactat Kievul, informal, sfătuind cu fermitate împotriva posibilelor planuri de atac.

Washington Post a fost primul ziar care a relatat acest fapt un an mai târziu, în 6 iunie 2023, sub titlul „U.S. had intelligence of detailed Ukrainian plan to attack Nord Stream pipeline” (SUA aveau informații despre un plan ucrainean detaliat de a ataca gazoductul Nord Stream).

Washington Post a mai relatat că planurile de sabotaj la acea vreme au avut loc fără știrea președintelui ucrainean, dar sub comanda comandantului-șef ucrainean, generalul Valerii Zalushny. Kievul respinge acest lucru. Ambasada Ucrainei nu a răspuns unei solicitări recente, a ZDF, cu privire la noile acuzații.

Avertismente ignorate?

Pe 26 septembrie 2022, conductele au explodat, așa cum a prezis sursa olandeză în iunie 2022. La scurt timp după atacuri, olandezii le-au dat germanilor un alt indiciu. Atunci a fost căutată o barcă cu vele - abia atunci autoritățile au dat peste velierul charter, Andromeda.

În ianuarie 2023, Oficiul Federal de Poliție Criminală a făcut apoi percheziționarea ambarcațiunii de 15 metri lungime. Anchetatorii au găsit urme de explozibili pe masa de sub punte. De asemenea, au asigurat rămășițele acelorași explozibili, din conductele de pe fundul mării. Este vorba de HMX, numit și Octogen.

Expertul maritim german, Göran Swistek, estimează că au fost necesare 40 de kilograme pentru fiecare loc de explozie (și au fost trei). Despre proveniență, Swistek a spus pentru ZDF Frontal: „Acea cantitate de explozibili presupun că nu ar fi rămas nedetectată. Așa că înclin mai mult spre varianta că a venit probabil din surse de stat, din stocuri militare puse la dispoziție pentru această operațiune”.

Reconstituirea traseului Andromedei, cu escalele sale în zone mai apropiate, dar și mai departe de locul exploziilor la gazoductele Nord Stream, poate fi vizionat pe Spiegel.de.

Ziariștii germani își exprimă speranța că, eventual, înregistrările suspecților din portul Kolberg, din Polonia, unde velierul a făcut escală, vor fi și ele puse la dispoziția anchetatorilor, de către autoritățile portuare poloneze. Până acum nu au fost.