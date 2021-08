De ce oferă Starlink-ul lui Elon Musk internet gratuit unui sat pescăresc izolat din Chile?

Școala sa se află în cătunul Sotomo, aflat la aproximativ 1.000 kilometri sud de capitala Santiago, în care trăiesc doar 20 de familii.Alcătuit dintr-o adunătură de case vopsite în culori aprinse și mai mereu biciuite de ploaie, Sotomo iese în evidență printre stâncile care ies în Oceanul Pacific.Pentru a-și asigura traiul, locuitorii din cătunul accesibil doar cu barca se bazează de decenii pe stridii și pești pe care le vând la piața aflată la 5 ore distanță.Însă acum Sotomo este unul dintre cele două locuri din Chile care au fost alese pentru un proiect pilot al Starlink, cel mai nou proiect al miliardarului Elon Musk, de a furniza internet gratuit.Starlink, o divizie a SpaceX, compania aerospațială a lui Musk, intenționează să lanseze pe orbita joasă a Pământului 12.000 de sateliți ca parte a unei constelații menite să ofere internet întregii planete, dar mai ales zonelor izolate în care conexiunile terestre nu pot ajunge sau o pot face doar în condiții foarte dificile.De ce se implică Starlink în Chile? Pentru testări.Începând cu luna octombrie Starlink a început să ofere programul beta „Mai bine decât nimic” (Better Than Nothing) abonaților din Statele Unite, desfășurând în același timp și programe pilot în alte țări.Planul este ca Starlink să genereze în cele din urmă veniturile de care compania are nevoie pentru a finanța visul lui Musk de a dezvolta noi rachete capabile să ducă clienți pe Lună și, în cele din urmă, să colonizeze Marte.În Chile, o a doua antenă va fi montată în Caleta Sierra, un mic port pescăresc din apropierea deșerturilor aride din nordul țării.Pentru Diego, în vârstă de 7 ani, conexiunea stabilă la internet este un vis devenit realitate.„Îmi place cu adevărat internetul pentru că ne putem face temele”, afirmă acesta. „Este mai rapid așa că putem face mai multe”, mai spune băiatul.