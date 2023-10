FILM Joi, 19 Octombrie 2023, 10:53

Actorul american Burt Young, nominalizat la Oscar pentru rolul cumnatului protagonistului interpretat de Sylvester Stallone în seria de filme „'Rocky'”, a murit la vârsta de 83 de ani, a confirmat miercuri managerul acestuia, citat de Reuters și Agerpres.

Burt Young alaturi de Stallone cu ani in urma Foto: Matt Rourke / Associated Press / Profimedia Images

Decesul lui Burt Young, care a avut loc pe 8 octombrie în Los Angeles, a fost dezvăluit în premieră miercuri de cotidianul The New York Times, care a citat-o pe fiica actorului, Anne Morea Steingieser, şi a fost confirmat pentru Reuters de managerul din Los Angeles al artistului, Lynda Bensky.

Pe numele său real Gerald Tommaso DeLouise, actorul s-a născut în cartierul Queens din New York, şi-a efectuat stagiul militar în Marina americană în anii 1950 şi a urmat după aceea cursurile organizate de Studioul Actorilor deţinut de Lee Strasberg.

De-a lungul unei cariere bogate, a jucat în principal personaje dure şi roluri de italo-americani în producţii de film şi televiziune.

A rămas în memoria publicului prin rolul lui Paulie Pennino din filmul original Rocky (1976), un măcelar alcoolic şi bun prieten al personajului principal interpretat de Sylvester Stallone, Rocky Balboa, un boxer aspirant, care se antrena lovind carcase de carne în măcelăria în care lucra Paulie.

„Rocky II” i-a adus o nominalizare la Premiile Oscar lui Burt Young

Rolul lui Paulie, care era şi fratele lui Adrian, iubita şi viitoarea soţie a lui Balboa, cu care protagonistul se căsătoreşte în Rocky II, i-a adus lui Burt Young o nominalizare la Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar.

Pelicula originală Rocky, care a făcut senzaţie în lumea filmului, a fost nominalizată de 10 ori la Oscar şi a primit trei trofee, inclusiv în categoria „cel mai bun film”, pentru felul în care a prezentat povestea unui boxer necunoscut din Philadelphia care are şansa de a câştiga un titlu mondial.

Burt Young a reluat rolul lui Paulie în toate cele şase continuări ale filmului original Rocky.

Actorul american a mai jucat în producţii precum Chinatown, The Pope of Greenwich Village şi Once Upon a Time in America. A avut numeroase apariţii în calitate de invitat special în seriale ca M*A*S*H, The Rockford Files, Baretta şi Law & Order.

În ultimii ani, Burt Young s-a făcut remarcat şi în universul picturii, iar tablourile sale sunt expuse în galerii din întreaga lume.