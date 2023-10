Parteneriat media Luni, 16 Octombrie 2023, 08:46

​Cunoscutul actor, regizor și producător de la Hollywood, Liev Schreiber, care are în palmares 6 nominalizări la Globurile de Aur și 9 la Premiile Emmy, va interveni live în cadrul Galei de Deschidere a Astra Film Festival, care va avea loc astăzi, 15 octombrie, începând cu ora 18:00, la Sala Thalia din Sibiu. Schreiber a co-regizat filmul documentar „Întâlnindu-l pe Zelenski”, alături de André Singer, și va vorbi publicului de la Sibiu despre experiența de a-l întâlni și filma pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Gala de deschidere a ediției aniversare Astra Film Festival va fi prezentată de jurnalista Amalia Enache, iar după proiecția documentarului va urma o dezbatere la care vor participa laureatul premiului Emmy, André Singer și scriitorul, publicistul și diplomatul Emil Hurezeanu.

Liev Schreiber Foto: Astra Film Festival

„Sărbătorim anul acesta 30 de ani de Astra Film Festival. Ca de fiecare dată ne-am dorit să oferim publicului din Sibiu momente memorabile, care să îi rămână în gând mult timp după aceea. Un astfel de moment este încă de la deschiderea festivalului, când spectatorii vor avea ocazia să cunoască două personalități prestigioase ale cinematografiei mondiale, așa cum sunt Liev Shcreiber și André Singer”, a declarat Dumitru Budrala, director-fondator Astra Film Festival.

Liev Schreiber a devenit cunoscut la sfârșitul anilor ’90 și începutul anilor 2000 prin apariția în câteva filme mainstream, printre care trilogia de filme horror Scream, Phantoms, The Sum of All Fears, X-Men Origins: Wolverine, Salt, Taking Woodstock și Goon. Publicul din România îl știe bine și din serialul TV Ray Donovan, în care a avut rolul principal (7 sezoane, în perioada 2013-2020) și pentru care fost nominalizat la premii importante precum Emmy, Golden Globe, Critics Choice Television Awards, Sattelite Awards, Writers Guild of America.

Liev Schreiber este și un cunoscut susținător al cauzelor ucrainenilor și ambasador oficial al platformei United24, lansată de președintele Ucrainei pentru strângere de fonduri din întreaga lume.

Co-regizat de laureatul premiului Emmy, André Singer, și de regizorul și actorul Liev Schreiber, filmul „Întâlnindu-l pe Zelenski” urmărește povestea președintelui ucrainean, de la copilăria petrecută în URSS până la zilele de faimă și succes în industria show business-ului, iar apoi în funcția de președinte al Ucrainei. După proiecția variantei work-in-progress a documentarului despre Zelenski, publicul Astra Film Festival va avea ocazia să intre în dialog cu regizorul André Singer, în cadrul unei sesiuni Q&A.

Prezent la Sibiu cu ocazia festivalului, André Singer se va întâlni cu publicul din România și miercuri, 18 octombrie (17:00), la Sala Thalia, în cadrul unui masterclass „Maeștri: o viață în documentar”, creat de regizorul nominalizat la Premiul BAFTA Liviu Tipuriță. Singer va vorbi despre antroplogie, perspectiva colaborării cu regizori de renume mondial și modalități de abordare a unor subiecte sensibile și cu importanță simbolică.

Despre Astra Film Festival

Astra Film Festival Sibiu, lansat în 1993 ca proiect inovator, este unul dintre cele mai importante festivaluri de film de non-ficțiune din Europa. Aflat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, festivalul este organizat de Astra Film, CNM Astra și Fundația Astra Film, având ca partener strategic Ministerul Culturii, cu sprijinul Consiliul Județean Sibiu, al Centrului Național al Cinematografiei, al Institutului Cultural Român, al Consulatului Republicii Federale Germania la Sibiu și al Uniunii Cineaștilor. Evenimentul este cofinanțat de Consiliul Local Sibiu prin Primăria Municipiului Sibiu.

