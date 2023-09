Parteneriat media Vineri, 01 Septembrie 2023, 10:12

Seria Concertelor de la Ateneu continuă în această seară, de la ora 16:30, cu ansamblul parizian Ensemble Intercontemporain. Concertul va fi dirijat de Pierre Bleuse, iar repertoriul va fi format exclusiv din lucrări ale unuia dintre cei mai avangardiști compozitori ai secolului XX, György Ligeti. Mai multe detalii despre program aici.

Concertele de la miezul noptii Foto: Festivalul George Enescu

Tot astăzi, Seria Mari orchestre ale lumii aduce la Sala Palatului primul concert susținut de Orchestra Teatrului Capitole din Toulouse, dirijată de Christian Badea. Orchestra va avea alături și Corul Academic Radio, sub bagheta dirijorului Ciprian Țuțu, iar solist va fi Renaud Capuçon (vioară). În program vor fi lucrări de George Enescu și Camille Saint-Saëns. Mai multe detalii despre program aici.

Azi debutează și Seria Concertelor de la miezul nopții, cu recitalul sopranei Olga Peretyatko alături de tenorul Marius Vlad Budoiu, acompaniați de pianiștii Matthias Samuil și Horea Haplea. În program sunt arii de Brahms, Schubert, Ceaikovski, și Puccini plus un inedit duet al celor doi soliști pe muzică de Franz Lehár. Mai multe detalii despre program aici.

PROGRAMUL ZILEI

CONCERTE

VINERI 01.09

16.30 CONCERTELE DE LA ATENEU

Ateneul Român

ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN

PIERRE BLEUSE dirijor

SÉBASTIEN VICHARD pian

RENAUD DÉJARDIN violoncel

JEANNE-MARIE CONQUER vioară

Ligeti Concertul de cameră pentru 13 instrumentiști

Ligeti Concertul pentru pian și orchestră

Ligeti Concertul pentru violoncel și orchestră

Ligeti Concertul pentru vioară și orchestră

19.30 MARI ORCHESTRE ALE LUMII

Sala Palatului

ORCHESTRA TEATRULUI CAPITOLE DIN TOULOUSE

CORUL ACADEMIC RADIO

CHRISTIAN BADEA dirijor

CIPRIAN ȚUȚU dirijorul corului

RENAUD CAPUÇON vioară

EnescuIsis, poem simfonic pentru cor de femei și orchestră (finalizat postum de Pascal Bentoiu)

Chausson Poèmepentru vioară și orchestrăop. 25

Ravel Rapsodia Tzigane pentru vioară și orchestră

Saint-Saëns Simfonia nr. 3 în do minor op. 78, cu orgă

22.30 CONCERTELE DE LA MIEZUL NOPȚII

Ateneul Român

Recital OLGA PERETYATKO sopranăși MARIUS VLAD BUDOIU tenor

MATTHIAS SAMUIL, HOREA HAPLEA pian

MARIUS VLAD BUDOIU

BrahmsDer Mond steht über dem Berge (serenadă)

SchubertLeise flehen meine Lieder (serenadă)

R. StraussDie Nacht Op. 10 No. 3

BohmStill wie die Nacht

ErwinIch küsse Ihre Hand, Madame

StolzDas Lied ist aus

StolzDu, du, du, schließ deine Augen zu! din singspielul Când înfloresc violetele

BenatzkyEs muss was Wunderbares sein din opereta La calul bălan

LehárDein ist mein ganzes Herz din opereta Țara surâsului

OLGA PERETYATKO

GounodQuand tu chantes, bercée (serenadă)

SantoroLuar de meu bem din Trei cântece populare

PimentaEstrela (cântec de leagăn brazilian)

De FallaNana din Șapte cântece populare spaniole

Ceaikovski Spi, ditya moyoop.16/1

PucciniE l’uccellino

TostiNinna nanna

MozartSchlafe, mein Prinzchen, schlaf ein K. 350

SchumannDer Sandmann op. 79/12

GershwinSummertime din Porgy and Bess

OLGA PERETYATKO & MARIUS VLAD BUDOIU

LehárLippen schweigen (Duet Hanna – Danilo din opereta Văduva veselă)

EVENIMENTE CONEXE

BUCUREȘTI

27.08 – 24.09

Sala Palatului, Foaier etaj

WOLFGANG – O INSTALAȚIE-PERFORMANCE FILMATĂ ÎN VR, DE GIGI CĂCIULEANU

Art Production Foundation with the support of JTI producători

Gigi Căciuleanu idee, regie, coregrafie

Wolfgang Amadeus Mozart muzica

Corina Boboc-Giorgescu design spațiu/costume

Sică Grădișteanu light designer

Les Ateliers NOMAD post-producție 360VR

Camera 360: 24ore7zile

Lelia Marcu-Vladu Regina Nopții

Lari Giorgescu Visătorul

Ana Iacob ArlecchinA

Bogdan Iacob ColombinO

Concept:

Patru personaje evoluează într-un spațiu mozartian atemporal:

Wolfgang – visătorul trăind printre năluciri și teatrale fantome...

ColombinO & ArlecchinA – o parafrază a celebrului cuplu de commedia dell'arte care se nutrește de certuri și împăcări amoroase...

Regina Nopții – eterna divă mozartiană...

Cine visează pe cine? Toate permutările sunt nu numai posibile, dar și dorite... Fără cuvinte... Numai muzica vorbește ca să înșire fiecăruia a sa poveste...

Un moment de deconectare coregrafică, poetică și imersivă.

27.08 – 24.09

Sala Palatului

MUZEUL ENESCU ÎN TIMPUL FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL GEORGE ENESCU

George Enescu în Franța

Expoziție foto-documentară ce valorifică documente din arhiva Muzeului Național George Enescu.

CRISTINA ANDREI, ADINA SIBIANU concepție și realizare

OANA CARIANOPOL grafică

1.09 – 24.09

UNMB

MUZEUL ENESCU ÎN TIMPUL FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL GEORGE ENESCU

George Enescu pe continentul american

Expoziție foto-documentară bazată pe reconstituirea prodigioasei activități muzicale ale lui George Enescu, desfășurată în multiple ipostaze (compozitor, violonist, dirijor, pianist) în perioada 1923-1950.

IRINA NIȚU concepție și realizare

HORIA NIȚU grafică

Despre Festivalul Internațional George Enescu

Festivalul Internațional George Enescu este unul dintre cele mai importante evenimente de muzică clasică la nivel internațional, organizat începând cu 1958. Cea de-a 26-a ediție a festivalului are loc între 27 august și 24 septembrie, iar tema ediției este “Generozitate prin muzică”|”Generosity through Music”. Programul festivalului include peste 3.500 dintre cei mai renumiți artiști ai lumii, peste 40 de orchestre din 16 țări, lucrări de operă în primă audiție și concerte educative pentru copii.

Detalii disponibile pe https://www.festivalenescu.ro/

Biletele s-au pus în vânzare pe platforma Eventim. Link direct.

