VIDEO 3, 2, 1, Show! O școală de dans ce își transformă elevii în mici vedete

Pentru majoritatea, dansul înseamnă relaxare, petrecere, distracție, club. Pentru unii înseamnă ceva imposibil. Pentru alții, în schimb, înseamnă muncă, ambiție, efort, practic, un stil de viață. Din discuția cu Iulian Turcanu, fondator Black & White Dance Center, am înțeles că dacă vrei, poți să dansezi. Fiecare are cheia lui. Pentru unii poate însemna o lună, sau două, ca în cazul lui Iulian, pentru alții poate dura și un an.







Dansul e ca un joc de lego: e mai greu până începi să înțelegi cum se montează, iar după ce pui primele piese, prinzi încredere. Tot ca jocul de lego, și dansul este pentru toată lumea și pentru toate categoriile de vârstă. Trebuie doar să îți dorești și să ai încredere că vei reuși.

Iulian a început să danseze din dorința tatălui său, la vârsta de 9 ani. Deși sceptic la început, a făcut din dans pasiune și cu muncă și ambiție, a ajuns ca astăzi să dețină trei școli de dans, două în Chișinău și una în București. Cele trei școli au peste 600 de elevi cu vârste începând de la 3 ani.“Am început să dansez de la 9 ani, din intenția tatălui meu pentru că a spus ‘Vreau să știi să inviți o fată la dans’. Eu eram ca orice băiat, nu mi s-a părut foarte bună ideea - îmi doream arte marțiale sau altceva pentru băieți, dansul nu este pentru băieți. Cel puțin așa credeam atunci”.“În Ucraina era concursul 'So you think you can dance', pe atunci era cel mai puternic concurs de dans din lume. Și din 50.000 de dansatori mi-a surâs norocul să ajung în top 20 și eram eram unicul din Moldova și pentru mine era o mare performanță să ajung în top 20. Ăsta a fost deja punctul sau șutul care m-a definit să deschid o școală".Pe lângă mersul la concursuri, Black&White organizează două spectacole, unul iarna, cu tematică de iarnă și unul primăvara, pe care Iulian îl numește "cartea de vizită Black&White". La aceste spectacole, participă elevii avansați, iar pregătirile durează aproximativ o lună. Rezultatul este un adevărat show, unde se combină dansul, muzica, jocul de lumini și costumele într-o oră și jumătate de voie bună. Pe canalul lor de youtube , puteți vedea fragmente din ce spectacolele lor.“Pe lângă concursuri, organizăm 2 spectacole pe an, cu tematică de iarnă și în primăvară cartea de vizită Black&White. Ce înseamnă Black&White? Toți profesorii își adună toate grupele și fac diferite stiluri de dans, pentru că suntem o școală universală de dans, nu ne axăm doar pe un singur stil și în plus, fiecare profesor cu blocul lui își demonstrează performanțele împreună cu copiii săi.Premiile sunt multe, într-adevăr, dar de fapt, cel mai mare premiu pentru mine și echipa mea, sunt copiii. Copiii care au crezut în noi, părinții lor. Mulți vin și spun că ‘Eu vreau să danseze bine’. Bun. Peste un an vorbim sau peste o lună. Fiecare copil avansează diferit.Chiar le spunem fiecăruia că poate să danseze oricine. E vorba de timp. Cineva face performanțe într-o lună-două, cineva face performanțe într-un an. Asta e diferența dintre noi. Pentru că omul, de fapt, e demonstrat că poate să aibă performanțe în orice, în orice domeniu dacă într-adevăr își dorește chestia asta”.Școala din București și-a deschis porțile la începutul acestui an. Iulian spune că își dorea de mult să se extindă și să aducă performanțele din Chișinău și aici. A reușit să facă asta cu ajutorul finanțării din cadrul programului Factory by Raiffeisen.“Eu de mult mă gândesc la o școală în București, doar că nu vedeam de unde să încep, cum să încep, pentru că este nevoie de o investiție, este nevoie de susținere și așa mai departe. Un prieten îmi spune de concursul de la Raiffeisen. Eu îmi zic: de ce să nu încerc? N-am nimic de pierdut. Prima fază am trecut-o, a doua am trecut-o. Când am mers la interviu în fața tuturor am prezentat și au zâmbit, au fost foarte prietenoși, dar zic "nu cred până nu aflu rezultatul". Când ne-au sunat și au spus că da, sunteți ok, ați câștigat, veți primi creditarea, deja mi-am spus că gata, cred că Dumnezeu mi-a dat toate semnele că gata, acum e timpul să începi, să mergi înainte și să-ți urmezi visul”.este un program de creditare a afacerilor aflate la început de drum. Așadar, dacă ai o idee și ai nevoie de finanțare, intră pe raiffeisenfactory.ro, înscrie-ți proiectul până pe 16 martie și poți obține un credit de până la 50.000 euro.