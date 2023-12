DEZBATERE Luni, 18 Decembrie 2023, 19:21

Negocierile pentru aderarea României la Schengen sunt pe ultima sută de metri, fiind o chestiune de timp în ceea ce privește un calendar exact. Este vorba de o aderare în două etape, mai întâi aerian, apoi terestru, acestă ultimă fază urmând a se finaliza în toamna anului viitor sau la începutul lui 2025 cel mai târziu.

mars pentru aderarea Romaniei la Schengen Foto: Lucian Alecu / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dezbatere cu europarlamentarii Victor Negrescu(PSD) și Eugen Tomac(PMP)

„Cred că suntem aproape de o veste bună și în următoarele ore, zile o să aflăm dacă putem intra în spațiul Schengen nu doar pe cale aeriană, dar și pe cale terestră. De fapt, am închis subiectul în calea aeriană. Austria pare să ne susțină în această direcție. Acum ne aflăm în faza de negociere pentru a vedea dacă avem o dată predictibilă pentru calea terestră. Avem și acolo un acord de principiu, însă nu avem o dată. Acum se discută despre o dată. Sperăm ca data aceasta să fie certă, să se întâmple undeva în toamna anului viitor, dacă nu cel târziu la începutul anului 2025”, a declarat europarlamentarul PSD, Victor Negrescu, în cadrul unei dezbateri HotNews.ro.

„Cred că avem nevoie de o abordare rezervată în ceea ce privește asumare a unor termene, pentru că eu țin minte foarte bine anul trecut, în luna octombrie, am avut o întâlnire cu premierul de atunci, Nicolae Ciucă, care ne spunea fiți sigur, totul este linie dreaptă, pe 08/12/2022 România intră în spațiul Schengen. (…) Evident că-mi doresc acest lucru, să să realizăm cât mai curând cu putință. Am zis de 2025 tocmai pentru că îmi dau seama că pe măsură ce vom intra în logica electorală pentru următoarele alegeri europarlamentare, în multe țări pot apărea surprize”, a declarat și europarlamentarul PMP, Eugen Tomac.

Tomac: „Intrarea în două etape un compromis pentru a nu rămâne blocați într-un refuz constant”

„Intrarea în spațiul Schengen și în două etape este „un pas important” pentru România, susține Victor Negrescu.

„Odată ce intri în spațiul Schengen, chiar dacă intri doar pe calea aeriană, ai intrat de fapt în spațiul Schengen pentru că ai schimbul de date, schimbul de informații, angajați tăi pe zona de protecție a frontierelor interacționează cu cei din zona Schengen, poți să-ți deplasezi personalul care era în aeroporturi în alte zone de control”, a spus europarlamentarul PSD.

„Acum, pentru prima dată, se face un pas semnificativ înainte în a ne da o șansă să intrăm în spațiul Schengen, pentru că, pe de o parte, am ridicat veto-urile tuturor statelor, mai puțin al Austriei, în ceea ce înseamnă aderarea României la spațiul Schengen. Ultima informație este că, iată, inclusiv guvernul din Olanda nu se mai opune intrării României și Bulgariei în zona de liberă circulație. Deci avem practic un succes. Am reușit să izolăm Austria. Izolând Austria, ceea ce anul trecut părea aproape imposibil. Ne aflăm în situația în care avem o negociere împreună cu Comisia Europeană, împreună cu președinția spaniolă, în așa fel încât să găsim o formulă agreată de toate părțile implicate. Practic am deblocat ceva ce nu părea a fi posibil să fie deblocat anul trecut”, a precizat Negrescu. El a adăugat că premierul s-a implicat în negocieri, reușind deblocarea lor, în condițiile în care PSD nu are reprezentare în forurile în care se iau deciziile – Consiliul JAI sau Consiliul European.

Întrarea în Schengen în două etape, „este un compromis pentru a nu rămâne blocați într-un refuz constant”, a precizat și europarlamentarul Eugen Tomac.

„Nicio țară, nu așteptat atât de mult din clipa în care a intrat Uniunea Europeană pentru a-i fi deschise frontierele. Austria a intrat în 1995 în Uniunea Europeană, iar la 01 ianuarie 1997 a intrat în Spațiul Schengen. Țările vecine nouă, din estul Europei, au intrat în Uniunea Europeană, Ungaria, de exemplu, împreună cu celelalte state în 2004, la 01ianuarie/2008 au fost în spațiul Schengen. Noi suntem singurele două țări care așteptăm din 2007 să să ne atingem acest obiectiv, în condițiile în care din 2011 îndeplinim toate criteriile. Deci este clar că nu putem accepta în orice formulă o asemenea concesie. Dar evident că efortul trebuie menținut constant. Și noi asta am făcut în Parlamentul European, n-am ratat nicio ocazie în care să nu ridicăm și subiectul Schengen, indiferent că se făceau dezbateri pe mediu, pe piață internă, noi tot timpul am ținut acest subiect sus și eu cred că a avut un rol important în a determina Comisia să fie ceva mai vehementă, inclusiv în relația cu statele care s-a opus”, a spus Tomac.

Când și cum se va lua oficial decizia aderării României la Schengen?

Cât privește formalizarea aderării României la Schengen, aceasta se poate face în două feluri, fie într-un Consiliu JAI, fie printr-o decizie în reuniunea ambasadorilor statelor membre UE care apoi să fie pe ordinea de zi a oricărui alt consiliu.

„Există mai multe variante: un consiliu extraordinar, fie de justiție și afaceri interne, fie într-un alt format de externe. Mai degrabă, scenariul care este discutat este un consiliu extraodinar de afaceri interne, cu miniștri de interne Avantajul este că avem o decizie asumată. Aici poate să ministrul austriac de interne să iasă din sală, dacă dorește acest lucru. Trebuie însă să ajungem la un consens, să fim siguri și să nu ridicăm miza prea mult. Cel de-al 2-lea format posibil este reuniunea ambasadorilor statelor membre UE unde pot vota și la ultimul consiliu sau la primul consiliu la începutul anului se aprobă tacit”, a explicat Victor Negrescu. El a precizat că această ultimă variantă e „mai degrabă agreată de partenerii austriaci”.

Europarlamentarul PMP Eugen Tomac, apreciază că finalizarea procesului de aderare a României la Schengen se va finaliza în 2025. „În momentul de față cred cu toată tăria și am acest confort, nefiind la putere, să spun ceea ceea ce cred fără a neglija progresele care s-au făcut, că vom intra în etape, din păcate, și cred că acest proces se va încheia în 2025”, a spus el.

A fost tratată România ca o țară de mâna a doua, unde a greșit în negocierile pentru Schengen, ce înseamnă concret pentru țara noastră aderarea la Schengen