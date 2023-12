ESENTIAL Duminică, 31 Decembrie 2023, 13:03

Klaus Iohannis a efectuat, în acest an, 34 de deplasări externe, care însumează cheltuieli de peste 41 de milioane de lei (8,2 milioane de euro), a dezvăluit Cotroceniul, în contextul în care în acest an a existat o dezbatere publică pe tema costurilor vizitelor în străinătate ale președintelui, care nu sunt prezentate în detaliu pe motiv că sunt informații secretizate.

Klaus Iohannis la COP28 din Dubai Foto: Presidency.ro

Conform unui răspuns al Administraţiei Prezidenţiale la solicitarea Agerpres, cheltuielile aferente pentru cele 34 de deplasări externe ale delegaţiilor oficiale conduse de preşedintele Klaus Iohannis, în anul 2023, însumează 41.104.103 lei.

Acești bani reprezintă aproape o treime din bugetul Administrației Prezidențiale pe 2023, stabilit la 135 milioane de lei.

Iohannis a făcut în 2023 mai multe vizite în lume care au reprezentat o premieră în ultimii 20 de ani, şeful statului mergând în Japonia, Singapore, Emiratele Arabe Unite, Brazilia, Chile, Argentina, Kenya, Tanzania, Cabo Verde sau Senegal. Prezentate de Administraţia Prezidenţială drept succese diplomatice, în ţară au fost intens criticate pentru costuri, care sunt ținute la secret, dar şi pentru că destinaţiile au fost considerate mai degrabă turistice.

„Voi instrui serviciul presă să vă dea o informare conform legii”

Costurile deplasărilor oficiale ale şefului statului au fost de-a lungul timpului în centrul dezbaterilor publice. Preşedintele Klaus Iohannis a fost întrebat de reporterul Libertatea, în timpul vizitei în Cabo Verde, de ce nu face publice cheltuielile deplasărilor.

„Faptul că am venit în Africa arată o nouă abordare a României faţă de continentul african. Avem o nouă strategie faţă de Africa şi ca să-i dau greutate, am planificat acest turneu în Africa. Şi chiar dacă nu s-a încheiat încă, suntem la a treia vizită de stat aici, în Capul Verde, pot să concluzionez deja şi dacă vreţi să fiu foarte concentrat: prin acest turneu am repus România pe radarul african. Cred că românii apreciază, fiindcă mulţi cunosc relaţiile pe care le-am avut şi cred că mulţi îşi dau seama de potenţialul enorm pe care îl reprezintă o relaţie bună între România şi statele africane, între Uniunea Europeană şi Africa”, a spus şeful statului.

„În ce priveşte cheltuielile, sigur că aceste lucruri vin cu nişte cheltuieli, voi instrui serviciul presă să vă dea o informare conform legii”, a mai susținut preşedintele Klaus Iohannis.

Informațiile defalcate sunt tot secrete

În 12 decembrie, Administraţia Prezidenţială a transmis însă, într-un răspuns oficial referitor la costurile turneului oficial făcut de şeful statului în Africa, că detalierea cheltuielilor necesare pentru aceste deplasări externe, pe destinaţii, perioade şi categorii, nu este posibilă, întrucât „această operaţiune poate genera situaţii de încălcare a prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate”.

Singura informaţie la care Biroul de Presă a răspuns a fost cea legată de componenţa delegaţiei oficiale a preşedintelui Klaus Iohannis. Aceasta, în pofida faptului că solicitarea a fost adresată după ce Klaus Iohannis a spus că va „instrui Biroul de presă să dea o informare despre costurile turneului în Africa”.

Agenţia News.ro a solicitat Administraţiei Prezidenţiale, în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, să precizeze care au fost costurile turneului pe care preşedintele Klaus Iohannis l-a făcut în Africa, în perioada 14-23 noiembrie 2023.

Administraţia Prezidenţială a transmis că „deplasările delegaţiilor oficiale conduse de Preşedintele României se realizează în baza unor contracte de prestări servicii pentru executarea zborurilor speciale, încheiate în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea, pregătirea şi executarea zborurilor speciale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 755/1998, cu modificările şi completările ulterioare”.

„Potrivit cerinţelor stabilite prin Regulamentul anterior menţionat, informaţiile referitoare la organizarea şi desfăşurarea zborurilor speciale intră sub incidenţa legislaţiei naţionale din domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, context în care contractele pentru prestarea serviciilor de executare a zborurilor speciale sunt documente care conţin date şi informaţii clasificate, în integralitate. Pe cale de consecinţă, nicio informaţie din cuprinsul sau asociată acestora nu poate fi comunicată, fiind exceptate de la accesul liber al cetăţenilor, în conformitate cu prevederile art. 12, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile cuprinse în Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare”, a susținut Biroul de Presă al Administaţiei Prezidenţiale.

Unde a mers Klaus Iohannis anul acesta:

Șeful statului a efectuat în acest an o serie de deplasări externe, respectiv în Azerbaidjan (2-3 februarie - vizită oficială şi participare la reuniunea ministerială a Consiliului Consultativ al Coridorului Sudic de Gaze), Luxemburg (vizită oficială - 27 februarie), Polonia (22 februarie - reuniunea B9), Belgia (reuniuni ale Consiliului European - 9 februarie, 23-24 martie, 29-30 iunie, 26-27 octombrie, 14-15 decembrie, CELAC - 17-18 iulie, vizită oficială - 8 noiembrie, 13 decembrie - Summitul UE-Balcanii de Vest), Emiratele Arabe Unite (18-21 martie - vizită oficială şi 2-4 decembrie - COP28), Bulgaria (15 martie - vizită oficială), Japonia (6-8 martie - vizită oficială), Singapore (10 martie - vizită de stat), Marea Britanie (5-6 mai - participare la ceremoniile dedicate încoronării Regelui Charles al III-a şi a Reginei Camilla), Islanda (16-17 mai - Summitul Consiliului Europei), Regatul Ţărilor de Jos (reuniune în format restrâns în pregătirea Summitului NATO), Slovacia (6 iunie - Summitul B9), Republica Moldova (Summitul Comunităţii Politice Europene), Lituania (11-12 iulie - Summitul NATO), Statele Unite (19-21 decembrie - Adunarea Generală a ONU), Ungaria (11 octombrie - vizită oficială), Portugalia (7-9 octombrie - vizită de stat), Spania (5 octombrie - Summitul Comunităţii Politice Europene şi reuniunea informală a Consiliului European).

Şeful statului a efectuat şi două turnee, unul în America Latină (Brazilia, Chile şi Argentina - 18-25 aprilie) şi unul în Africa (Kenya, Tanzania, Republica Cabo Verde şi Senegal - 14-23 noiembrie).

