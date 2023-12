ESENTIAL Miercuri, 20 Decembrie 2023, 17:15

Organizația Code for Romania anunță că „este primul ONG românesc care devine organizație internațională, sub marca Commit Global”, o „cruce roșie digitală" cu „scopul principal să digitalizeze societatea civilă la nivel global, oferind soluții digitale gratuite”. Un proiect major va fi chiar anul următor când alegerile europarlamentare din Europa vor fi monitorizate cu ajutorul soluției „Monitorizare Vot” ce a fost dezvoltată și testată în România la alegerile precedente.

Echipa Code for Romania Foto: Inquam Photos

„Commit Global a furnizat în afara țării deja soluțiile de tehnologie civică dezvoltate și pilotate în România, precum monitorizarea alegerilor din Polonia cu ajutorul soluției „Monitorizare Vot". Alegerile europarlamentare de anul viitor vor fi de asemenea urmărite cu ajutorul aceleiași soluții”, transmite organizația într-un comunicat.

În opt ani, Code for Romania, apărută ca reacție după tragedia de la Colectiv, a devenit un mecanism care a strâns în jurul lui cea mai mare comunitate de voluntari în tehnologie civică din lume, rezolvând probleme ale României prin soluții digitale gratuite, soluții care au sprijinit cel puțin 20 de milioane de beneficiari deopotrivă în perioade de criză, construind infrastructura digitală critică în timpul pandemiei Covid și a crizei refugiaților, dar și în timp de pace, reușind atragerea contribuției tuturor actorilor relevanți: societate civilă, administrație, mediul de afaceri, anunță organizația.

Code for Romania a fost decorată luni de către președintele Klaus Iohannis cu Ordinul „Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului și Angajament Social" în grad de Cavaler „în semn de înaltă apreciere pentru puternicul angajament civic, solidaritatea manifestată, contribuția deosebită adusă la întărirea capacității și rezilienței societății civile și la accelerarea digitalizării în sectorul public, precum și impactul semnificativ al sprijinului acordat în gestionarea crizelor umanitare care au afectat România în ultimii ani”.

„Așezați România pe harta internațională a inovației prin tehnologie civică. Activitatea dumneavoastră oferă un imbold autorităților pentru accelerarea digitalizării întregului aparat administrativ. Fiecare linie de cod pe care o scrieți reprezintă mai mult decât un simplu algoritm, este un pas în direcția către normalitate și progres. Am convingerea că acest moment reprezintă începutul unei noi etape importante pentru voi, dar și pentru România, pentru că de aici pleacă prima organizație de această anvergură, țara noastră devenind astfel un centru global pentru tehnologie civică", a spus președintele Klaus Iohannis în cadrul ceremoniei.

Tot luni, la MINA - Muzeul Imersiv al Noilor Arte din București, Code for Romania a sărbătorit opt ani de existență a organizației, cele 56 de soluții lansate în acești opt ani și poziționarea pe harta globală drept cea mai mare organizație de tehnologie civică din lume, sub emblema Commit Global, demonstrând că o lume mai bună este „Made in Romania", potrivit organizației.

Organizația anunță o extinderea globală și o nouă etapă în dezvoltarea Infrastructurii Binelui, cu 56 de soluții digitale gratuite și alte 260 de soluții în pregătire, cu scopul de a sprijini mii de organizații și zeci de milioane de oameni din toată lumea.