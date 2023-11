ESENTIAL Miercuri, 22 Noiembrie 2023, 15:15

4

Șerban Huidu a recunoscut că a provocat un accident rutier marți seară în zona Podului Basarab și a precizat că a primit o amendă și puncte de penalizare de la polițiștii rutieri.

Masina de politie Foto: Facebook / Politia Romana

„S-a întâmplat un accident, sunt vinovat. S-a lovit o mașină de o altă mașină, daunele sunt minime. Am vrut să vin la Biroul de Accidente Ușoare să nu creadă cineva că am ceva de ascuns. Sunt vinovat, am trei puncte de penalizare și 200 de lei amendă”, a declarat Huidu, marți seară, într-o emisiune de la Kanal D2, potrivit Libertatea.

În urma accidentului în care au fost implicați doi șoferi, realizatorul TV a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a ieșit negativ. Nicio persoană nu a fost rănită.

Huidu a fost implicat într-un accident cu 3 morți acum 12 ani

Realizatorul TV al emisiunii „Cronica Cârcotașilor” a provocat un accident rutier în octombrie 2011, în zona Timișul de Sus, omorând trei persoane.

Mașina la volanul căreia se afla Huidu a intrat pe contrasens și s-a ciocnit cu un autoturism care circula regulamentar. Doi bărbați de 65, respectiv 57 de ani și o femeie de 54 de ani și-au pierdut viața în urma evenimentului.

În mașină cu el se aflau și soția cu cei doi copii ai cuplului și bona acestora, fiind și ei internați în spital cu diverse traumatisme.

Potrivit declarațiilor de atunci, polițiștii au spus că accidentul s-a produs din vina omului de televiziune, care circula cu viteză mare, într-o zonă cu limită de viteză la 30 km/h.

În iunie 2012, Șerban Huidu a fost condamnat la doi ani și șase luni de închisoare cu suspendare și i-a fost interzis să conducă timp de șase ani. Permisul și l-a recuperat anul trecut, după ce a susținut examenul auto.