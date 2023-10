ESENTIAL Joi, 26 Octombrie 2023, 13:43

HotNews.ro

13

Un grup de organizaţii media internaționale îi cer procurorului general Alex Florența preluarea de către Parchetul General și investigarea serioasă a infracţiunilor comise împotriva jurnalistei Emilia Şercan, condamnând „ancheta neglijentă şi plină de erori” în acest caz. Apelul vine în contextul în care Parchetul a clasat dosarul privind amenințările primite de Șercan după ce a scris că fostul premier Nicolae Ciucă a plagiat în teza sa de doctorat.

Emilia Sercan in studioul HotNews.ro Foto: Adi Iacob / HotNews

Într-o scrisoare deschisă adresată procurorului general al României, ActiveWatch se alătură Institutului Internațional de Presă (IPI), Reporteri fără Frontiere (RSF), Federației Europene a Jurnaliștilor (EFJ), Centrului European pentru Presă și Libertate Media (ECPMF), Free Press Unlimited (FPU), OBC Transeuropa (OBCT) și Centrului pentru Jurnalism Independent (CIJ) și condamnă „ancheta neglijentă și plină de erori” în cazul infracțiunilor comise împotriva jurnalistei Emilia Șercan.

„Zile bune pe pământ nu vei mai avea”

Marți, Emilia Șercan a publicat pe Facebook mesajul primit în 19 ianuarie 2022, a doua zi după ce a publicat investigația despre plagiatul premierului de atunci Nicolae Ciucă.

„Dacă gen. Ciucă și-a plagiat teza de doctorat, cu siguranță va pleca din funcția pe care o deține în prezent, dar dacă nu este adevărat și se dovedește acest lucru...înseamnă că afirmațiile dumneavoastră sunt nefondate și sunt orchestrate la ordin, dacă acțiunea este aranjată la ordin să fii liniștită că noi știm să te facem să vorbești și vei spune numele celui care ți-a dat să faci acest lucru, indiferent din ce structuri face parte și indiferent ce funcție are, iar din acel moment zile bune pe pământ nu vei mai avea...îți vom trimite umbre la muncă, în casă, peste tot pe unde te miști și ai să simți prezența lor peste tot, inclusiv în intimitatea ta, dacă ai făcut la ordin această afirmație. Roagă-te la Dumnezeu să ai dreptate...!” - este mesajul pe care jurnalista spune că l-a primit a doua zi după ce a scris că doctoratul lui Nicolae Ciucă e plagiat.

A doua zi, Șercan a făcut plângere la Poliție pentru amenințare, ancheta desfășurându-se sub supravegherea unui procuror de la Parchetul Sector 4. Dosarul a fost închis însă, procurorul hotărând să renunțe la urmărirea penală pentru că „nu există un interes public în urmărirea faptei”, a anunțat, marți, jurnalista.

Cronologia faptelor, conform ActiveWatch

La o lună după ce a dezvăluit că Nicolae Ciucă, pe atunci premier, și-a plagiat teza de doctorat, Emilia Șercan a descoperit că 5 fotografii personale i-au fost furate și încărcate pe 31 de site-uri pentru adulți. O probă pe care Șercan a dat-o poliției pentru a se investiga furtul fotografiilor și violarea vieții private a fost publicată on-line, la 40 de minute după ce a părăsit secția de poliție, iar ulterior a fost preluată și distribuită pe circa 80 de site-uri, în cadrul unei evidente campanii de denigrare. Există suspiciuni puternice, bazate pe date, care indică o scurgere a fotografiilor de la poliție către mass-media care le-a republicat.

Douăzeci de luni mai târziu, Șercan a fost informată că dosarul în care se investighează aceste infracțiuni va fi "soluționat" până la sfârșitul lunii octombrie. Nefiind identificat niciun suspect, Șercan consideră că acest lucru nu poate însemna decât închiderea cazului, ceea ce ar fi o lovitură devastatoare pentru jurnalistă și pentru alţi jurnaliști români care încearcă să îi tragă la răspundere pe cei puternici.

O soluție de renunțare la urmărirea penală a fost dată recent într-un alt dosar în care Șercan a reclamat o amenințare primită chiar a doua zi după ce a dezvăluit că teza de doctorat a lui Nicolae Ciucă este plagiată. Procurorii au motivat că “nu prezintă interes public” să mai continue cercetările.

„Ancheta a fost plină de neglijențe, întârzieri, neclarități și încălcări evidente ale procedurii”

În scrisoarea transmisă procurorului general, organizațiile semnatare cer ca ancheta privind amenințările la adresa jurnalistei să fie preluată la Parchetul General pentru a se face dreptate.

„Vă scriem pentru a ne exprima profunda îngrijorare cu privire la eșecul de a ancheta și de a urmări penal, în mod eficient, faptele penale împotriva jurnalistei Emilia Șercan și cu privire la vestea că „soluționarea” cazului este iminentă.

Potrivit informațiilor noastre, ancheta a fost plină de neglijențe, întârzieri, neclarități și încălcări evidente ale procedurii și ale drepturilor părții vătămate, ceea ce a dus la eșecul de a identifica suspecții infracțiunilor. În consecință, orice „soluționare” a cazului este probabil să însemne închiderea acestuia.

Dacă acest caz este închis fără o urmărire penală corespunzătoare, rezultă că eșecul a fost rezultatul fie al incompetenței și al neglijenței, fie al unui efort deliberat de a mușamaliza o infracțiune ce, conform dovezilor, ar fi putut implica o persoană de rang înalt din Poliție.

În orice caz, instituţiile conduse de dumneavoastră nu vor face dreptate Emiliei Șercan, o jurnalistă respectată şi dedicată profesiei.

O astfel de neglijență este cu atât mai inacceptabilă cu cât infracțiunile au fost săvârșite, cel mai probabil, ca parte a unei campanii de defăimare orchestrate politic, după ce Șercan a dezvăluit, timp de mai mulți ani, că membri importanți ai guvernului, ai sistemului judiciar, ai serviciilor de informații și ai armatei și-au plagiat tezele academice”, arată semnatarii.

Semnatari: Centrul European pentru Presă și Libertate Media / European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF), Federația Europeană a Jurnaliștilor / European Federation of Journalists (EFJ), Institutul Internațional de Presă / International Press Institute (IPI), Free Press Unlimited (FPU), OBC Transeuropa (OBCT), Reporteri fără Frontiere / Reporters Without Borders (RSF), ActiveWatch, Centrul pentru Jurnalism Independent (CIJ).