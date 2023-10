Articol susținut de Asociația „Salvează o inimă" Miercuri, 04 Octombrie 2023, 08:06

Smile Media

0

Pe un pat de spital, o mamă singură își veghează pruncul bolnav de cancer și se roagă neîncetat pentru o minune. La doar 4 ani Alexandru știe ce înseamnă suferința, durerea, tristețea, dar cel mai mult îl îngrijorează lacrimile de pe obrazul mamei sale.

Alexandru Barabaș Foto: Asociația „Salvează o inimă"

Ceea ce părea a fi o problemă la un dinte a devenit un coșmar pentru familia Barabaș. Într-o dimineață copilul s-a trezit cu fața umflată. Iana a crezut că băiețelul ei are un abces. Cu inima strânsă au mers la stomatolog. Diagnosticul a fost însă mult mai grav decât și-ar fi putut imagina vreodată.

,,Ceea ce inițial ne-a fost descris ca paralizie facială, s-a dovedit a fi un cancer extrem de agresiv. Am simțit că nu mai pot respira! Mi s-a dus pământul de sub picioare! Când îmi spuneau medicii că nu mai are șanse, nu credeam. E unicul meu copil! E toată viața mea!"

Investigațiile medicale ce au urmat au aruncat familia într-un vortex de confuzie și disperare. Băiatul a fost supus de urgență unei operații de prelevare a biopsiei. Timp de trei săptămâni, cât au așteptat rezultatele, micuțul a suferit în tăcere, însă coșmarul abia avea să înceapă. Au urmat 9 luni de chimioterapie și radioterapie cu rezultate incerte.

,,Tratamentul împotriva cancerului este un proces extrem de dificil pentru orice persoană, cu atât mai mult pentru un copilaș de 4 anișori. Foarte greu suportă efectele adverse ale chimicalelor ce i-au fost introduse în corp, dar e un copilaș foarte puternic. E un luptător. Încerc să îi distrag atenția cu jocuri, cu povești. În place să deseneze, să se joace cu plastilina, cu mașinuțele. În ciuda bolii și a efectelor adverse ale tratamentelor, Alexandru e un copil activ, întotdeauna face ceva."

Deși locuiește doar cu mama și bunica, Alexandru se bucură de dragostea nemărginită a unei familii unite în jurul său. În momentul în care medicii din țară nu i-au dat prea multe șanse de vindecare, Iana a căutat soluții în străinătate. Un tratament inovator, la o clinică din Turcia, pare a fi singura șansă de supraviețuire pentru Alexandru. Cu un cost de 115.000 euro, procedurile medicale depășesc însă cu mult posibilitățile lor financiare ale familiei.

,,Cancerul de care suferă Alexandru este unul dintre cele mai grele care există. Va fi un tratament extrem de greu de suportat de către organism, dar altă șansă Alexandru nu mai are. Ne este foarte greu și din punct de vedere financiar. Înainte să se îmbolnăvească Alexandru lucram împreună cu sora și mama mea în Germania, la un hotel, făceam curat. Acum eu stau în permanență internată cu Alexandru. Ne întreținem cu pensia lui de handicap și cu ce mă mai ajută mama. Sunt conștientă că am început o luptă pe care nu o pot câștiga singură. Este și motivul pentru care am apelat la Asociația Salvează o inimă. ONG-ul a demarat deja o campanie de strângere de fonduri pe numele lui Alexandru și sper din tot sufletul ca oamenii cu suflet mare să fie alături de noi. Doar ei îmi mai pot salva copilul."

În aceste momente de cumpănă, compasiunea și solidaritatea sunt esențiale. Ajutați-l pe Alexandru să rămână alături de mama și bunica lui. Ajutați o mamă disperată să nu-și piardă speranța și copilul. Oricare dintre noi poate face diferența.

Pentru donații din partea companiilor accesați: https://salveazaoinima.ro/alexandru-barabas/

Denumire entitate: Asociația „SALVEAZĂ O INIMĂ"

CIF: 31015982

Cont RON: RO05BTRL00701205W82870XX

Cont EUR: RO28BTRLEURCRT00W8287001

Cont USD: RO68BTRLUSDCRT00W8287001

Cod SWIFT: BTRLRO22

Cod BIC: BTRL

Banca: Banca Transilvania Botoșani

Vă rugăm să specificați în transferul bancar, la detaliile plății, numele ALEXANDRU BARABAS

​Articol susținut de Asociația „Salvează o inimă"