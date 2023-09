Articol susținut de NXP România Luni, 18 Septembrie 2023, 08:38

În calitate de lider mondial în soluții de conectivitate securizată pentru aplicații încorporate, NXP Semiconductors împinge limitele pe piețele auto, industriale și internet of things (IoT), mobile și infrastructură de comunicații, oferind în același timp soluții care promovează un viitor mai durabil.

Compania a avut o creștere substanțială în ultimii ani, având în prezent 1050 de membri ai echipei NXP România. În mai 2023, compania a deschis cel de-al doilea centru de cercetare și dezvoltare (R&D) la Sibiu și continuă să recruteze, având poziții deschise în toate domeniile cheie de dezvoltare.

NXP România contribuie la crearea de soluții pentru piețele auto, IoT de consum și industriale prin dezvoltarea de platforme software care integrează componente NXP și software de la parteneri. În plus, pe lângă dezvoltarea de software, NXP investește și în cercetare ca parte a programelor de creare a proprietății intelectuale.

NXP România are peste 20 de ani de experiență în proiectarea, dezvoltarea și inovarea produselor software. Centrul de excelență din București se concentrează pe două domenii în continuă transformare: automotive și IoT. Pe măsură ce arhitecturile auto evoluează, echipele sunt specializate în dezvoltarea de produse software integrate care îmbunătățesc experiența clienților, prin furnizarea de platforme hardware și software de referință ușor de utilizat și configurat. Centrul de excelență din Sibiu se concentrează pe proiectarea și dezvoltarea produselor software din industria automotive. NXP are, de asemenea, echipe dedicate care se concentrează pe gestionarea serviciilor IT și pe vânzările de cipuri și operațiunile de planificare și gestionare a comenzilor.

Noi, cei de la NXP, ținem pasul cu progresele tehnologice despre care se spune că ne influențează semnificativ viitorul. Reunim minți strălucite pentru a crea tehnologii revoluționare care fac lumea conectată mai bună, mai securizată și mai sigură.

Ca parte a ecosistemului, susținerea învățământului superior din România este foarte aproape de inima noastră - avem permanent în derulare programe dedicate colaborării cu universitățile. Un exemplu de succes este competiția anuală NXP Cup, unde elevii programează prototipuri de mașini folosind tehnologiile NXP. NXP Cup este prima competiție profesională din regiunea EMEA dedicată modelelor de mașini.

De ce te-ai alătura NXP România? La NXP, avem grijă de oamenii noștri!

Membrii echipei noastre sunt cel mai important activ al companiei. Ne pasă de gradul de satisfacție a membrilor echipei noastre și continuăm să implementăm și să dezvoltăm programe de wellbeing și dezvoltare personală. Sprijinirea membrilor echipei este o prioritate pentru noi și încurajăm colaborarea globală și mentoratul atât pentru dezvoltarea carierei cât și pentru susținerea evoluției personale.

La NXP avem programe atractive de compensare și beneficii:

RSU (Restricted Stock Units) – bonus în acțiuni NXP oferit anual în funcție de performanță

ESPP (Employee Stock Purchase Plan) – angajații au posibilitatea să aloce o parte din salariul brut pentru cumpărare de acțiuni NXP, cu reducere de 15%

Două bonusuri de performanță pe an

Alte bonusuri de exemplu: Bravo, peer-to-peer, prime de proiect etc.

Referral Bonus substanțial, sumă care crește gradual în funcție de calificarea persoanei recomandate

Abonamente la servicii medicale in paralel cu asigurare de sanatate, asigurarea de viață

Decontarea activităților și a echipamentelor sportive

Opțiunea de lucru de la distanță

Program de Wellbeing și de asistență pentru angajati

Workshop-uri pe diverse teme: hobby-uri, mindfulness, povești de succes

Programe complexe de dezvoltare personală - eg inteligenta emotionala, public speaking, lucrul in echipa

Learning Programs - cursuri cu instructori, sau online pe portalul companiei, certificări

Architects School (Școala de Arhitecți Software) – program de formare a liderilor tehnici care vor să se dezvolte pe partea de arhitecturi software

Functional Safety School parte din Business Line-ul Automotive

Cybersecurity School

Programe de dezvoltare profesionala (pe diverse teme, eg management de proiect)

Programe și concursuri de internship

Programul CSR (Responsabilitate Socială Corporativă)

Program de îmbunătățire continuă a centrului din România – membrii echipelor trimit sugestii către management

Abonament la Bookster

Burse pentru studenti la master și doctorat

Din categoria Fun@Work, organizăm evenimente care combină munca și distracția: barbecue, team buildings, diverse târguri cu scop caritabil, ieșiri colective la acțiuni de voluntariat, petreceri after-hours și altele.

"Toate acestea sunt concepute pentru a atrage cele mai bune talente și pentru a permite membrilor echipei noastre să performeze la potențialul lor maxim. Realizăm anual sondaje de satisfacție a membrilor echipei, colectăm feedback și idei de îmbunătățire, astfel încât să ne putem adapta la așteptările tuturor. Adoptăm o cultură incluzivă, transparentă, care promovează onestitatea, integritatea, diversitatea și feedback-ul deschis. ", spune Simona Almăjan, Country Manager, NXP România.

"Din 2022, de când am început să lucrăm în NXP și să lucrăm de acasă în Sibiu, am reușit într-un timp foarte scurt să creștem locația din Sibiu cu noi tinere talente, reușind în prezent să avem un număr de 61 de ingineri (embedded și tools). Pe lângă beneficiile enumerate mai sus, avem în continuare o flexibilitate foarte mare în ceea ce privește desfășurarea activității - colegii pot alege să vină la birou una sau mai multe zile pe săptămână sau să lucreze de acasă. Ne bucurăm de modul în care sosirea noastră la Sibiu a fost îmbrățișată de studenții de la Facultatea de Inginerie și Științe, dar și de echipa IT, posturile noastre vacante fiind luate cu asalt atât prin recomandări, cât și prin aplicații directe pe portalul nostru de joburi.

Aș încheia cu următorul mesaj: În cadrul companiei suntem mai mult decât o echipă care lucrează împreună și în care ne pasă unii de alții, suntem o familie, familia NXP!", declară Radu Ivănuș, Site Manager NXP Sibiu.

Dacă vrei să fii mândru să lucrezi la tehnologiile viitorului, dacă vrei dezvoltare personală și beneficii mai mult decât competitive, te așteptăm la NXP (nxp.com/careers).

