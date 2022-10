Articol susținut de ​Social Innovation Solutions Luni, 17 Octombrie 2022, 15:09

În cadrul evenimentului ”Automation for Good: Leveraging Automation to Drive Social Impact and Sustainability Goals”, organizat cu prilejul lansării raportului ”Automation for Good - Trends and Case Studies 2022” au fost prezenți ca speakeri Sabin Sărmaș, președinte al Comisiei pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor din Camera Deputaților, și Președinte al Conferinței Plenipotențiarilor ITU 2022 (PP-22), Dr Reinhard Scholl, Deputy Director, ITU-T Secretariat (Telecommunication Standardization Bureau), Dennis Karpes, co-fondator Justdiggit, Margareta Mucibabici, Director, Public Affairs & Social Impact, UiPath, Corina Murafa, Energy Policy Expert, Daniel Spoială, Data Economy Advisor, German Agency for International Cooperation (GIZ), Marta Arsovska Tomovska, Director for Digital Government, Office of the Prime Minister (Serbia), Dragoș Tohănean, vice-președinte, Autoritatea pentru Digitalizarea României si Raluca Negulescu-Balaci, Executive Director, UiPath Foundation.

Social Innovation Solutions și UiPath au lansat raportul Automation for Good în marja Conferinței Plenipotențiarilor ITU Foto: Social Innovation Solutions

Raportul ”Automation for Good - Trends and Case Studies 2022” a fost realizat de Solutions. - parte din ecosistemul Social Innovation Solutions, cu suportul UiPath - lider în furnizarea de software de enterprise automation, care ajută organizațiile să automatizeze eficient procesele de afaceri. Raportul reprezintă o analiză a modului în care tehnologii precum automatizarea și inteligența artificială (AI) pot fi un catalizator pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD). Raportul include o selecție de soluții tech pentru sectorul public și cel privat, în domenii ce variază de la educație, automatizarea muncii, alimentație și agricultură, climă, energie, digitalizarea sectorului public, dar și tendințe globale pentru 2030 în zona de AI și automatizare.

Cum construim un viitor sustenabil prin intermediul tehnologiei?

Sabin Sărmaș, președinte al Comisiei pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor din Camera Deputaților, și Președinte al Conferinței Plenipotențiarilor ITU 2022 (PP-22), a făcut o remarcă importantă în cadrul acestui eveniment: ”Nu a mai existat până acum o eră în care oamenii din întreaga lume să aibă, în număr atât de mare, această preocupare: cum devenim din ce în ce mai sustenabili”. Sărmaș a menționat că unele soluții prezentate în raportul Solutions., respectiv inteligența artificială și IoT (internet of things), sunt totodată două teme des discutate în cadrul celor trei săptămâni ale Conferinței ITU 2022. IoT ajută multe orașe să devină din ce în ce mai sustenabile, a spus Sărmaș, explicând că IoT contribuie la ”obținerea unui consum mai mic de energie, aduce soluții care generează mai puțină poluare în orașe, poate ajuta ca orașele să fie mai durabile și poate răspunde provocărilor legate de suprapopularea lor.” La nivel mondial, a explicat Sărmaș, aceste soluții vin în sprijinirea realizării obiectivelor în plan vertical în diferite sectoare și industrii, ceea ce duce la îmbunătățirea calității vieții multor oameni și, totodată, crește sustenabilitatea orașelor. De asemenea, două dintre rezoluțiile adoptate în cadrul Conferinței ITU 2022 se referă la utilizarea inteligenței artificiale (AI), respectiv la facilitarea utilizării IoT pentru orașe inteligente și sustenabile.

”Ne aflăm într-un punct istoric în care sustenabilitatea intră atât pe agenda sectorului public, cât și a celui privat.”, a concluzionat Sabin Sărmaș, Președinte PP-2.

Raportul ”Automation for Good - Trends and Case Studies” arată cum poate fi construit un viitor mai sustenabil cu ajutorul tehnologiei și se concentrează pe rolul pe care îl poate avea automatizarea în stimularea impactului social și în sprijinirea companiilor și a guvernelor să își atingă obiectivele de sustenabilitate. Raportul poate fi consultat aici.

“Aceasta analiza este parte din inițiativele orientate spre viitor construite de Solutions., companie de foresight aflată sub umbrela Social Innovation Solutions. De la platformele internaționale de conversație Future Summit și Climate Change Summit până la incubatoarele din Europa Centrală și de Est, precum Future Makers, ne propunem să sustina o lume în care lucrăm împreună la implementarea de soluții pentru viitor sustenabil.

Scopul acestui raport este să aducă o mai bună înțelegere asupra modului în care tehnologii precum automatizarea și AI pot contribui la un viitor cu orașe și locuințe sustenabile, despre cum putem avea sisteme mai eficiente în domenii precum sănătate, energie, alimentație și agricultură. Am auzit multe dezbateri în cadrul sesiunii prezente la Conferința ITU despre viitorul muncii și despre modul în care tehnologia și digitalizarea joacă un rol important în acest sens. Automatizarea este în egală măsură și despre recalificarea și perfecționarea abilităților profesionale.” - Ciprian Stănescu, Președinte Social Innovation Solutions si CEO al Solutions.

Prin intermediul conceptului de ”automation for good” acest raport arată, prin exemple concrete, impactul benefic pe care automatizarea îl poate avea asupra locuințelor și a orașelor, asupra viitorului industriei alimentare, transformarea sistemelor de sănătate, în educație, muncă și economie.

“Am asistat în decursul anilor la un progres semnificativ în ceea ce privește impactul tehnologiei de automatizare asupra organizațiilor, cele mai importante beneficii fiind productivitatea, eficiența operațională și creșterea gradului de satisfacție a angajaților. Din ce în ce mai mult, vedem cum automatizarea poate contribui la atingerea unei serii de obiective care țin de dezvoltarea durabilă, de creșterea prosperității și eliminarea barierelor din educație. Prin inițiativa Automation for Good ne propunem să sprijinim dezvoltarea soluțiilor de automatizare care ajută la realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale Agendei 2030, cum ar fi combaterea schimbărilor climatice, asigurarea unor tipare de consum și producție durabile, sprijinirea sănătății și a bunăstării, precum și reducerea inegalității. Am găsit în Social Innovation Solutions un partener foarte potrivit pentru proiectul nostru și am fost inspirați de viziunea și pasiunea lor pentru inițiative destinate sustenabilității.” - Margareta Mucibabici, Public Affairs and Social Impact Director, UiPath.

Având ca focus prezentarea de soluții de tehnologie pentru un viitor sustenabil, raportul “Automation for Good” prezintă pe larg exemple de bune practici pentru sectorul public și cel privat, în domenii ce variază de la educație, automatizarea muncii, alimentație și agricultură, climă, energie, precum și digitalizarea sectorului public.

Dragoș Tohănean, vice-președinte, Autoritatea pentru Digitalizarea României a declarat că ”educația este fundația pe care se sprijină aptitudinile și competențele digitale pentru a putea crea și construi un sector public digitalizat. Avem nevoie de resurse umane care să înțeleagă ce fel de competențe sunt necesare pentru o astfel de schimbare. E nevoie de colaborare între sectorul public și cel privat, e nevoie de strategii la nivel național care să ajute la dezvoltarea de competențe digitale în rândul angajaților din sectorul public, iar exemplele de bune practici venite din domeniul privat pot fi de mare ajutor, deoarece sectorul privat se dezvoltă mai rapid în această direcție.”

Raportul conține o mare varietate de resurse: de la cele mai recente studii despre automatizare și AI până la zeci de studii de caz despre companii, sectorul public și guverne, precum și organizații non-profit care au înregistrat rezultate deosebite și progrese notabile prin adoptarea și implementare automatizării pe anumite planuri ale activității.

”Automation for Good - Trends and Case Studies” este disponibil pe site-ul Solutions.

Despre Social Innovation Solutions

Misiunea Social Innovation Solutions (SIS) este de a susține indivizi și organizații să înțeleagă transformările viitorului și să dezvolte soluții sustenabile de tehnologie, politici publice și antreprenoriale. SIS organizează mai multe incubatoare și acceleratoare în România și Europa Centrală și de Est, lucrând cu peste 100 de start-ups în fiecare an. De asemenea, SIS dezvoltă mai multe platforme de conversații despre sustenabilitate, trenduri de viitor și economie circulară precum Future Summit, Sustainable Futures sau Climate Change Summit și oferă consultanță și programe de executive education în foresight, inovație și sustenabilitate.

Despre Conferința Plenipotențiarilor ITU 2022

Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (ITU) este agenția specializată a Națiunilor Unite pentru tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC). Evenimentul cheie al UIT care se desfășoară o dată la 4 ani este Conferința Plenipotențiarilor UIT, în cadrul căruia reprezentanții cu drept de vot ai Statelor Membre ale Uniunii decid asupra rolului viitor al organizației, stabilesc politicile generale, adoptă planurile strategice și financiare ale Uniunii, aleg membrii echipei de conducere UIT, ai Consiliului UIT și ai Comitetul pentru Reglementările Radio. Conferința de plenipotențiari (PP) oferă repere pentru transformarea digitală globală, pe care organizaţia îşi propune să le alinieze la priorităţile Naţiunilor Unite în materie de dezvoltare durabilă.

