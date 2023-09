Parteneriat media Luni, 04 Septembrie 2023, 13:44

Peste 5.200 de persoane au luat parte duminică seara la super cine-concertul susținut The Cinematic Orchestra, încheind memorabil cea de-a XI-a ediție a festivalului Jazz in the Park, care a avut loc în Parcul Etnografic „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca. În cele trei zile de desfășurare (1-3 septembrie), mai bine de 18.000 de persoane au fost cucerite de concertele celor peste 35 de trupe din peste 15 țări aduse de organizatorii festivalului și care au transformat din nou parcul în kilometrul 0 al jazzului din România. Concertelor de excepție de pe cele cinci scene din festival li s-au adăugat numeroase experiențe și activități inedite, discuții interesante despre muzică și lumea formată în jurul ei, restaurante pop-up și târguri de tot felul.

Jazz in the Park 2023 Foto: Jazz in the Park

Jazz in the Park 11 a adus în fața publicului pe: Astatke, Billy Cobham Band, Nightmares on Wax, Theo Croker, Fun Lovin’ Criminals, Mansur Brown, Alexandru Andrieș, Camilla George, Nani Noam Vazana, The Heliocentrics, Ada Milea, JazzyBIT, Jan Gunnar Hoff Trio, Guts, Nickodemus, Mork, Daykoda, 7th SENSE, Andi Moisescu, Andra Botez, Pantaloons, Andrei Irimia, Mischa Blanos, FUNKorporation, KLT & Jessy Elsa Palma, Andrei Petrache Trio, Moss Farai, Dodo, Iorga, UFe, Bully, DigitaLove, Julian M, Melomenuții, Rogvaiv & Dubase, Mihu și Bogdan Roșca-Zasmencu. Alături de aceștia, au concertat și trupele Klawo, JazzQuarters Trio și DS Project Orchestra, toți laureații Concursului Internațional Jazz in the Park 2023.

Alin Vaida, fondator Jazz in the Park: „Ediția din acest an a ieșit mai bine decât am sperat. Un festival al bunului simț, cu public cald și respectuos, artiști faini - atât ca muzică, cât și ca oameni – și cu un loc mai primitor ca niciodată. Tot ce era important să iasă bine a ieșit. Suntem fericiți. Muzical vorbind, parcă fiecare zi a fost mai bună decât cealaltă. Închiderea festivalului făcută de Cinematic Orchestra a fost ceva emoțional. Nu putea fi mai bine.

Mulțumiri speciale furnizorilor și partenerilor noștri care s-au mobilizat mai tare ca niciodată și au făcut un festival de pus în ramă, în ciuda dificultăților avute în ultima perioadă. Depozitul nostru a ars cu mai puțin de o lună înainte de începerea festivalului și am pierdut multă logistică valoroasă, doar am compensat prin efortul acestor prieteni dragi. Jos pălăria!

Nu în ultimul rând, vrem să mulțumim gazdei noastre, Parcul Etnografic. Am avut o colaborare foarte bună cu personalul de aici și ne-am simțit efectiv ca acasă.

Vom face o mică pauză, dar mai avem niște concerte și proiecte în acest an și, cel mai important, urmează să vă dăm vești cu planurile noastre pentru anul viitor.”

Ultima zi a festivalului, duminică, 3 septembrie, a început cu ploaie, dar vremea a ținut cu jazzul, iar soarele a revenit, alături de Ada Milea cu Concert în 4, pe Hill Stage. Au urmat Mischa Blanos, Camilla George și The Cinematic Orchestra. Backyard Stage by BRD a prezentat DSP Orchestra, Klawo, laureații Concursului Internațional Jazz in the Park 2023, trupa 7th SENSE într-o formulă extinsă, și un tribut emoționant adus lui Nina Simone de către talentata Nani Vazana. Friends Stage by DIGI a continuat să ofere experiențe muzicale autentice cu Lian, Julian M și Dodo, în timp ce Barn Stage by IQOS a fost preluată de Sandei by Komiti. La final, Night Stage a invitat lumea la dans pe sunetele captivante ale lui Bully și Nickodemus.

Povești în tihnă cu și despre muzică

„Întâlniri pe prispă” au fost locul unde publicul a putut să cunoască artiști și să asculte, în tihnă, discuțiile interesante purtate în jurul muzicii. Temele abordate au fost viitorul educației muzicale, rolul muzicii în societate și relația dintre inteligența artificială și creația muzicală. De asemenea, vor avea loc sesiuni de meet&greet cu trupe și artiști din festival. Discuțiile au fost moderate de Horia Ghibuțiu (director editorial al A.G. Radio Holding) și Vasile Hotea-Fernezan (jurnalist TVR Cluj), iar printre invitați s-au numărat Romeo Cozma (profesor la Universitatea din Iași), Dima Belinski (pianist și compozitor), Larisa Perde (fondator Șaraimanic), Tudor Sbîrcea (psihoterapeut), Sebastian Androne-Nakanishi (compozitor) și Andrei Petrache (compozitor). Sesiunile de meet&greet i-au adus la „Întâlniri pe prispă” pe Fun Lovin’ Criminals, 7th SENSE și Nani Vazana. Acest eveniment a fost susținut de TSV Line - membru al PM Tehnic.

Experiența Jazz in the Park, dincolo de concerte

Gospodăriile și livezile Parcului Etnografic au fost animate pe toată perioada festivalului de tot felul de activități, gândite de organizatori astfel încât să antreneze toate simțurile și să creeze experiențe de neuitat. Music Lounge by BRD a adus ateliere de muzică, Vinyl Fair by Pepsi a prezentat o expoziție de viniluri și echipamente audio, iar Play Area by Digi a fost locul perfect de joacă cu simulatoare muzicale. Cei care au venit la festival s-au putut bucura de mâncare delicioasă la restaurantele pop-up și de băuturi fine la curtea cu vinuri de la Crush. IARMAROC.com a fost locul unde au putut fi descoperite produse unicat, iar Mega Image Lounge, zona perfectă de relaxare. Pentru cei mici, au fost organizate Kids Area și ateliere de muzică. Participanții au putut să-și documenteze experiențele pe care le vor putea revedea în People's Aftermovie. Seara a fost timp și pentru povești sub stele și relaxare în lounge-urile MedLife și Acoustic Density Listening Room. Pentru cei interesați de istorie și tradiție, au fost organizate tururi ghidate în Parcul Etnografic.

Despre Jazz in the Park

Jazz in the Park este un festival manifest care combină muzica bună cu promovarea de valori pozitive în comunitate. Festivalul a găzduit până acum peste 400 de concerte de jazz cu artiști internaționali și este astăzi unul dintre cele mai importante festivaluri europene de gen. În 2019, Jazz in the Park a câștigat trofeul categoriei „Best Small European Festival” la cea de-a XI-a ediție a prestigioasei competiții European Festival Awards. El a devenit, astfel, primul festival de jazz din Europa (și implicit din România) care a obținut o distincție la acest eveniment. De asemenea, festivalul a fost finalist de 4 ori la aceeași categorie, ultima nominalizare fiind chiar anul trecut.

